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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 марта 2018г 
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Спасатели эвакуировали 70-летнюю женщину из Рождествено в Самару

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«В 18:18 для 

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Появилось фото жуткого массового ДТП фур на М-5 у Сызрани

Появилось фото жуткого массового ДТП фур на М-5 у Сызрани

В Самарской области в 
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Подросток помог спасти застрявшего в дереве голубя в Сызрани

Неравнодушный подросток из Сызрани помог спасти голубя, который запутался в ветвях дерева около дома №34 по улице 50 лет Октября. Мальчик позвонил в Аварийно-спасательную службу и попросил о помощи. Поначалу специалисты попытались объяснить, что они выручают из беды только людей. 
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Семейная пара заблудилась 8 марта на Волге под Сызранью

Семейная пара заблудилась 8 марта на Волге под Сызранью

Необычную операцию провели сызранские спасатели 8 марта. Супружеская пара из села Бестужевка решила отправиться в город по льду реки Волги. Мужчина и женщина пошли в путь ночью, и в итоге они сбились с дороги и заблудились. Когда сельчане начали замерзать, 
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Неадекватный мужчина несколько часов простоял на карнизе 16-этажки в Тольятти

Специалисты Центра гражданской защиты Тольятти смогли предотвратить трагедию. В 15:30 в экстренные службы поступило сообщение о том, что на карниз 16 этажа дома №11 по улице Свердлова залез мужчина, и он может оттуда упасть. На место прибыли полиция, спасатели и 

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В Тольятти у водителя внедорожника случился инсульт, и он врезался в припаркованную фуру

В Тольятти у водителя внедорожника случился инсульт, и он врезался в припаркованную фуру

14 февраля в Тольятти произошла авария с участием сразу трех автомобилей. Примерно в три часа дня 68-летний мужчина на внедорожнике SsangYong ехал по улице Льва Толстого. Внезапно у водителя случился инсульт и он потерял управление над машиной, иномарка врезалась в 
15 февраля 2018, 09:40
Заболеваемость инсультом в Самаре растет с каждым днем

Заболеваемость инсультом в Самаре растет с каждым днем

Сейчас в Самаре действуют 11 первичных центров для профилактики, лечения и реабилитации больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ежегодно с инсультом — острым нарушением мозгового кровообращения — туда поступает не менее 12 тысяч пациентов. Из них 77% процентов поступают в первые сутки. 35,4 

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Сильные морозы провоцируют инсульты и инфаркты

Сильные морозы провоцируют инсульты и инфаркты

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23 декабря 2016, 01:50
Ученые нашли связь между депрессией и инсультом

Ученые нашли связь между депрессией и инсультом

Женщины, принимающие антидепрессанты, на 32% больше подвержены инсульту. Об этом сообщили американские ученые. Угнетенное состояние может негатитвно повлиять на работу сердечно-сосудистой системы, так как является своеобразным катализатором инсульта. Кроме того, длительная депрессия ухудшает переносимость хронических заболеваний.
Представительницы прекрасного пола чаще мужчин 

9 декабря 2016, 10:28
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