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В Сызрани подросток залез в квартиру друга по водосточной трубе и украл золотые украшения
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25 марта 2018, 10:57
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Мародёры два дня воруют разбросанный «доширак» с места смертельного ДТП под Сызранью
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24 марта 2018, 01:36
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Прохожий спас продавщицу от вооруженного грабителя в Сызрани
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23 марта 2018, 08:15
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Спасатели эвакуировали 70-летнюю женщину из Рождествено в Самару
Спасатели из Самары в четверг, 22 марта, эвакуировали через Волгу 70-летнюю жительницу Рождествено. Она получила черепно-мозговую травму и нуждалась в помощи самарских врачей. Для эвакуации пострадавшей в Рождествено отправились спасатели со станции «Центральная». Они привезли женщину в Самару.
«В 18:18 для …
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23 марта 2018, 09:39
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Появилось фото жуткого массового ДТП фур на М-5 у Сызрани
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22 марта 2018, 06:03
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Подросток помог спасти застрявшего в дереве голубя в Сызрани
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13 марта 2018, 10:23
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Семейная пара заблудилась 8 марта на Волге под Сызранью
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12 марта 2018, 09:49
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Неадекватный мужчина несколько часов простоял на карнизе 16-этажки в Тольятти
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7 марта 2018, 08:32
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В Тольятти у водителя внедорожника случился инсульт, и он врезался в припаркованную фуру
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15 февраля 2018, 09:40
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Заболеваемость инсультом в Самаре растет с каждым днем
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25 октября 2017, 06:17
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Сильные морозы провоцируют инсульты и инфаркты
Резкий холод может привести к необратимым последствиям, предупреждают медики. При низких температурах кровь в сосудах сгущается, из-за чего возрастает число приступов стенокардии. У людей, не имеющих сердечно-сосудистой патологии, это может обернуться небольшими болями и головокружениями. Для хронических больных климатический стресс …
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23 декабря 2016, 01:50
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Ученые нашли связь между депрессией и инсультом
Женщины, принимающие антидепрессанты, на 32% больше подвержены инсульту. Об этом сообщили американские ученые. Угнетенное состояние может негатитвно повлиять на работу сердечно-сосудистой системы, так как является своеобразным катализатором инсульта. Кроме того, длительная депрессия ухудшает переносимость хронических заболеваний.
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9 декабря 2016, 10:28