В Самаре 214 пассажиров ждали рейс в Анталью 16 часов В понедельник, 22 октября, из самарского аэропорта «Курумоч» в 5:43 вылетел рейс в Анталью. По своему расписанию он должен был отправиться в путь еще 16 часов назад, в 13:40 в воскресенье. На борту самолета находились 214 пассажиров. Им заранее сказали …