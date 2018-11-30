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Более половины самарцев хотят присвоить аэропорту «Курумоч» имя Сергея Королева
Полным ходом идет финальный этап акции «Великие имена России», в рамках которой жители страны выбирают альтернативные названия для аэропортов. Всего участвуют 47 воздушных гаваней из 47 регионов страны.
Для аэропорта «Курумоч» предлагается выбрать имя из четырех вариантов. В шорт-лист вошли кандидатуры …
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14 ноября 2018, 04:04
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5 декабря станет известно, какое имя присвоят самарскому «Курумочу»
12 ноября стартовало голосование за присвоение имени выдающейся личности самарскому аэропорту Курумоч. Процедура проходит в рамках заключительного этапа проекта "Великие имена России". Цель последнего - назвать крупнейшие международные воздушные гавани именами известных людей.
До момента, когда станет известно второе …
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12 ноября 2018, 10:48
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Стали известны 4 личности, чьи имена могут присвоить аэропорту «Курумоч»
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12 ноября 2018, 01:29
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Самарцев просят предложить свои варианты названий для аэропортов
22 октября стартовал второй этап конкурса «Великие имена России». В его рамках аэропорты в 45 регионах страны должны получить вторые названия, им присвоят имена выдающихся исторических деятелей. На первом этапе участники формировали предварительные списки альтернативных названий воздушных гаваней. В самарском …
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23 октября 2018, 10:45
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В Самаре 214 пассажиров ждали рейс в Анталью 16 часов
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22 октября 2018, 02:16
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Осталось 10: стало известно, чьим именем хотят назвать «Курумоч»
В Общественной палате Самарской области подвели промежуточные итоги проекта «Великие имена России». Напомним, гражданам страны предлагают выбрать и проголосовать за выдающихся соотечественников, в честь которых предстоит назвать 45 воздушных гаваней.
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18 октября 2018, 09:57