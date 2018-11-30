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Более половины самарцев хотят присвоить аэропорту «Курумоч» имя Сергея Королева

Более половины самарцев хотят присвоить аэропорту «Курумоч» имя Сергея Королева

Полным ходом идет финальный этап акции «Великие имена России», в рамках которой жители страны выбирают альтернативные названия для аэропортов. Всего участвуют 47 воздушных гаваней из 47 регионов страны.

Для аэропорта «Курумоч» предлагается выбрать имя из четырех вариантов. В шорт-лист вошли кандидатуры 

14 ноября 2018, 04:04
5 декабря станет известно, какое имя присвоят самарскому «Курумочу»

5 декабря станет известно, какое имя присвоят самарскому «Курумочу»

12 ноября стартовало голосование за присвоение имени выдающейся личности самарскому аэропорту Курумоч. Процедура проходит в рамках заключительного этапа проекта "Великие имена России". Цель последнего - назвать крупнейшие международные воздушные гавани именами известных людей.

До момента, когда станет известно второе 
12 ноября 2018, 10:48
Стали известны 4 личности, чьи имена могут присвоить аэропорту «Курумоч»

Стали известны 4 личности, чьи имена могут присвоить аэропорту «Курумоч»

Стартовал заключительный этап акции «Великие имена России». В его рамках жители России будут выбирать вторые названия для аэропортов. Всего участвуют 47 воздушных гаваней из 39 регионов страны. Самарская область вошла в число девяти регионов, где выбор альтернативного названия будет идти 
12 ноября 2018, 01:29
Самарцев просят предложить свои варианты названий для аэропортов

Самарцев просят предложить свои варианты названий для аэропортов

22 октября стартовал второй этап конкурса «Великие имена России». В его рамках аэропорты в 45 регионах страны должны получить вторые названия, им присвоят имена выдающихся исторических деятелей. На первом этапе участники формировали предварительные списки альтернативных названий воздушных гаваней. В самарском 
23 октября 2018, 10:45
В Самаре 214 пассажиров ждали рейс в Анталью 16 часов

В Самаре 214 пассажиров ждали рейс в Анталью 16 часов

В понедельник, 22 октября, из самарского аэропорта «Курумоч» в 5:43 вылетел рейс в Анталью. По своему расписанию он должен был отправиться в путь еще 16 часов назад, в 13:40 в воскресенье. На борту самолета находились 214 пассажиров. Им заранее сказали 
22 октября 2018, 02:16
Осталось 10: стало известно, чьим именем хотят назвать «Курумоч»

Осталось 10: стало известно, чьим именем хотят назвать «Курумоч»

В Общественной палате Самарской области подвели промежуточные итоги проекта «Великие имена России». Напомним, гражданам страны предлагают выбрать и проголосовать за выдающихся соотечественников, в честь которых предстоит назвать 45 воздушных гаваней. 
 
О старте проекта «Великие имена России» было объявлено 11 октября. 
18 октября 2018, 09:57
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