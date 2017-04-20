В Самарском театре оперы и балета сегодня чествовали лауреатов областной общественной акции "Народное признание" Это мероприятие проводится 9-й год подряд, и каждый раз жители региона открытым голосованием выбирают самых заслуженных людей. В этот раз из 336 кандидатов отобрали 70. Сейчас акция представлена в 7 номинациях: «Единство и успех», «Надежда и опора», «Признание и уважение», …