Сегодня депутаты Самарской Губернской Думы утвердили изменения в Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». В документе учтены дополнительные безвозмездные поступления в сумме 358 млн. 330 тыс. рублей. Из них 328 млн. придет из федерального бюджета. Кроме того, в связи с досрочным погашением кредита сокращаются расходы на обслуживание государственного долга Самарской области – почти на 340 млн. рублей.
Таким образом, параметры регионального бюджета на 2017 год выглядт следующим образом:
доходы – 147 444 310 тыс. рублей;
расходы – 150 736 386 тыс. рублей;
дефицит не изменится - 3 292 076 тыс. рублей.
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