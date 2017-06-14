Сейчас средняя зарплата россиян составляет примерно 35 000 рублей. Для сравнения: депутаты Госдумы, например, получают даже в сокращенном на 10% варианте около 360 тысяч в месяц. То есть в 10 раз больше. В Германии данный коэффициент равен двум, а в США - трем.
В Самарской области доходы народных избранников в региональном парламенте варьируются в районе ста тысяч рублей. Правда, зарплату там получают всего 9 человек из 50, остальные трудятся на освобожденной основе.
Если говорить в целом по доходам населения, то по итогам прошлого года они упали почти на 6%. В 2015 году Росстат зафиксировал снижение на 3,2 процента, а в 2014 году - на 0,7. При этом аналитики центра, работающего при правительстве РФ, проанализировали текущие тенденции российской экономики и пришли к выводу, что доля населения, которая считает, что сейчас не время делать крупные покупки, по-прежнему растет, начиная с 2014 года. Таковых сейчас 60%. И мало кто верит, что в ближайшее время произойдет восстановление доходов, которое позволит вернуться к докризисному уровню потребления.
Напомним, ранее эксперты федерального Минэкономразвития прогнозировали, что нашу страну ожидают 20 лет застоя. Говорили, что российской экономике, скорее всего, не удастся преодолеть стагнацию в ближайшие два десятилетия. По самым оптимистичным прогнозам, на то, чтобы зарплаты людей вернулись хотя бы на уровень 2013 года, потребуется еще как минимум 4 года. И потом они, несмотря на инфляцию, будут расти очень медленно. И это новая экономическая реальность, которую эксперты уже даже перестали называть кризисом.
|
Туманные перспективы: Когда вернутся докризисные доходы?
|
31 мая 2017, 11:18
|
Не в теме: Финансовая неграмотность россиян достигла максимума за девять лет
Почти половина – 46% –жителей Российской Федерации заявила о своей финансовой неграмотности. Таковы итоги ежегодного мониторинга финансового поведения НИУ "Высшая школа экономики". К исследованию были привлечены респонденты старше 18 лет.
|
25 мая 2017, 12:17
|
Цена комфорта: Россияне подсчитали, сколько им нужно для нормальной жизни
|
24 мая 2017, 09:08
|
Губернатор Самарской области заработал на 300 тысяч рублей меньше
|
22 мая 2017, 03:41
|
Ученые выяснили, каких мужчин предпочитают женщины в кризис
|
15 февраля 2017, 10:14
|
Ученые: В 2080 году человечество останется без кофе
|
4 сентября 2016, 04:35
|
«МТС» может покинуть рынок сотовой связи
|
28 июня 2016, 06:15
|
Из-за кризиса россияне стали чаще использовать пиратские ПО
Уровень пиратства на рынке софта в РФ увеличился впервые за всю историю наблюдений за использованием нелегального программного обеспечения. Об этом красноречиво свидетельствуют данные исследования Международной ассоциации производителей ПО (BSA).
|
25 мая 2016, 01:06