Уже почти 10 организаций выразили намерение включиться в реестр кредиторов некогда известного в Самарской области бизнесмена Алексея Гриншпуна. Об этом говорится в материалах дела на портале арбитражного суда. Общая сумма требований уже достигает почти 1 млрд рублей. Заседания по иску компаний назначены на конец ноября. Напомним, Гриншпун долгое время контролировал группу «СВ», крупнейшим активом которой являлся агрохолдинг «СВ Поволжское». Предприятия бизнесмен развивал в большей степени на заемные средства. После кризиса 2008 года холдинг перестал справляться с долговыми обязательствами, позже большинство организаций группы обанкротилось. Конкурсное производство в отношении «СВ» завершилось в декабре 2016 года - согласно картотеке арбитража, из почти 4 млрд рублей долгов перед кредиторами группой были погашены только 4 млн. В сентябре этого года банкротом был признан и сам Гриншун. Сейчас он отбывает срок в колонии, в том числе за преднамеренное банкротство «СВ-Поволжское». По мнению многих экспертов, вероятность того, что Гриншпун когда-нибудь сможет рассчитаться с кредиторами, равна к нулю. За остатки немногочисленных активов, в виде свинарников или зерноскладов, можно выручить от силы несколько миллионов рублей. Куда же девались миллиарды - остается загадкой.
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