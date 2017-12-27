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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Кредитный портфель самарских банков сократился на 10 млрд рублей

Кредитный портфель самарских банков сократился на 10 млрд рублей

Самарские банки опубликовали отчетность по итогам работы в ноябре. На начало декабря жители губернии суммарно положили на свои счета в этих финансовых учреждениях более полумиллиарда рублей.
Самый большой объем депозитов в АктивКапитал Банке - свыше 23.5 миллиарда рублей, вторую строчку 

27 декабря 2017, 05:14
Составлен рейтинг крупнейших ипотечных кредиторов в России

Составлен рейтинг крупнейших ипотечных кредиторов в России

В 2017 году самыми крупными ипотечными кредиторами в Российской Федерации были признаны Сбербанк, ВТБ24 и Газпромбанк. Таковы итоги исследования АИЖК и компании Frank RG, информирует РИА «Недвижимость».
В частности, рыночная доля Сбербанка за 11 месяцев 2017-го составила 52%, учреждение выдало 

27 декабря 2017, 05:06
Рецидивист в Москве сбежал из суда перед оглашением приговора

Рецидивист в Москве сбежал из суда перед оглашением приговора

Неоднократно судимый за кражу и мошенничество Вячеслав Капитонов совершил в российской столице побег из здания Бутырского суда. Там собирались зачитать приговор в его отношении, информирует ТАСС.
Мужчина объявлен в розыск. Как поясняется, в процессе он так и не появился, хотя 

27 декабря 2017, 03:12
Домашний арест Любови Картамышевой продлили до апреля

Домашний арест Любови Картамышевой продлили до апреля

В среду, 27 декабря, суд Кировского района Самары еще на 3 месяца, вплоть до 18 апреля,  продлил срок домашнего ареста бывшему директору гимназии № 1 Любови Картамышевой. Женщину обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное  

27 декабря 2017, 12:19
АСВ предложило активы санируемых банков продавать как можно быстрее

АСВ предложило активы санируемых банков продавать как можно быстрее

Агентство по страхованию вкладов собирается осуществить реформу ликвидации финансово-кредитных учреждений, которых лишают лицензии, информируют «Ведомости» со ссылкой на руководителя агентства Юрия Исаева. Как он отмечает, в настоящее время средний период ликвидации банка – порядка 3 лет.
Сейчас АСВ занимается ликвидацией 

27 декабря 2017, 11:07
Пьяный житель Самары выстрелил с балкона в голову полицейскому

Пьяный житель Самары выстрелил с балкона в голову полицейскому

В Самаре состоялся суд над местным жителем по делу о применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. По данным силовиков, пьяный мужчина выстрелил с балкона в голову полицейскому. Инцидент произошел в Промышленном районе 23 сентября этого года.

На улице Рыльской полицейский 

27 декабря 2017, 10:52
Мэрия Самары отсудила миллионы у владельцев дворца спорта

Мэрия Самары отсудила миллионы у владельцев дворца спорта

Мэрия Самары выиграла в первой инстанции иск к ООО «Поволжский региональный центр», которое является собственником дворца спорта на улице Физкультурной. Как говорится в материалах суда, чиновники потребовали от компании уплатить почти 100 миллионов рублей - 73 миллиона неосновательного обогащения и 

27 декабря 2017, 10:41
Золото тольяттинского «ФИА-Банка» снова никто не берет

Золото тольяттинского «ФИА-Банка» снова никто не берет

Повторные торги по продаже имущества тольяттинского «ФИА-Банка», в том числе мерных слитков и памятных драгоценных монет, вновь признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Об этом сообщает «Агентство по страхованию вкладов», которое является конкурсным управляющим банкрота.

Всего к реализации предлагалось 
26 декабря 2017, 08:48
В блогах: на улице Шмидта самарцы задолжали за коммуналку до 500 тысяч рублей

В блогах: на улице Шмидта самарцы задолжали за коммуналку до 500 тысяч рублей

Блогер Игорь Кондратьев вместе с сотрудниками управляющих компаний и судебными приставами поучаствовал в рейде по многоэтажным домам на улице лейтенанта Шмидта. Свет и тепло в новостройки, расположенные здесь, поставляют "ЗИМ-Энерго" и "Самараэнерго". "Этот квартал появился на карте города примерно 
25 декабря 2017, 11:38
Депутаты согласились списать россиянам долги по налогам

Депутаты согласились списать россиянам долги по налогам

Комитет ГД по бюджету и налогам рекомендовал утвердить во втором чтении проект закона о списании задолженности по налогам физлицам. Задолженность, поясняют эксперты, будет аннулирована по имущественным налогам, накопившаяся на 1 января 2015-го. Вместе с тем долги простят индивидуальным предпринимателям, рассказывает 

20 декабря 2017, 09:28
Трехмесячные долги по зарплате перед футболистами и персоналом

Трехмесячные долги по зарплате перед футболистами и персоналом "Крыльев Советов" погашены

Игроки ушли в самый продолжительный отпуск за последние годы - теперь команда мастеров соберется только 14 января. При этом перед главной футбольной командой губернии стоит задача выхода в Премьер-лигу по итогам этого сезона ФНЛ. Задачу на летне-осенний период выступления в 

4 декабря 2017, 05:57
АСВ выставило на продажу долги перед «ФИА-Банком» на 700 млн рублей

АСВ выставило на продажу долги перед «ФИА-Банком» на 700 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов выставило на торги часть имущества тольяттинского «ФИА-Банка», признанного банкротом. Общая стоимость предложенных активов превышает 700 миллионов рублей, следует из сообщения на сайте АСВ. Конкурсный управляющий ищет покупателей на права требования к юридическим лицам. Как показывает практика, 

1 декабря 2017, 01:08
Экс-сенатору Андрею Ищуку предъявили новый иск о банкротстве

Экс-сенатору Андрею Ищуку предъявили новый иск о банкротстве

Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства («МСП Банк») обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском о банкротстве известного бизнесмена Андрея Ищука. Сумма требований в картотеке арбитража не указывается. По данным СМИ, в настоящее время Ищук проживает за границей. 
5 октября 2017, 11:57
Самарского экс-сенатора Андрея Ищука снова банкротят

Самарского экс-сенатора Андрея Ищука снова банкротят

В региональный арбитраж снова поступило заявление о банкротстве известного самарского бизнесмена, бывшего сенатора Андрея Ищука. С иском повторно обратился некий гражданин Дмитрий Вольнов. Первый раз он подавал заявление 15 марта, но уже 23 числа его отозвал. Данные о сумме долга 

6 апреля 2017, 11:40
Самарского бизнесмена и экс-сенатора Андрея Ищука могут признать банкротом

Самарского бизнесмена и экс-сенатора Андрея Ищука могут признать банкротом

В областной арбитражный суд поступило заявление о банкротстве известного самарского бизнесмена, бывшего сенатора Андрея Ищука. С иском обратился некий гражданин Дмитрий Вольнов. Сведения о сумме долга Ищука в материалах дела отсутствуют. По данным Реестра исполнительных производств, с предпринимателя сейчас взыскивают 

21 марта 2017, 04:12
Налоговики и УБЭП изъяли документы в компании

Налоговики и УБЭП изъяли документы в компании "Теплант"

Во вторник, 25 декабря, в 16 часов завершилась налоговая проверка в компании "Теплант", которая продолжалась почти год, сообщил телерадиокомпании "ТЕРРА" председатель совета директоров предприятия Сергей Савельев. Накануне сотрудники Федеральной Налоговой службы по Самарской области совместно с УБЭП и МЧС проводили 

26 декабря 2012, 10:02
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