Арбитражный суд Самарской области запустил процедуру реструктуризации долгов в отношении известного в прошлом регионального бизнесмена и экс-сенатора Андрея Ищука. Признать его банкротом пытается МСП Банк, потребовавший обязать Ищука вернуть 61,5 млн рублей. Долг образовался по договору поручительства, несколько лет назад был подтвержден Замоскворецким райсудом Москвы. Арбитраж включил запрашиваемую сумму в реестр кредиторов третьей очереди. В последние годы Ищук выпал из информационного поля в Самаре. По сообщениям СМИ, сейчас он проживает за границей, предположительно - в Чехии. Там же реализовывает бизнес-проекты, а еще в Австралии и США. Одним из крупнейших проектов Ищука был холдинг «ВБМ-групп», бенефициаром которого он являлся с 1994 по 2008 годы. Проблемы Ищука в самарских бизнес-структурах начались летом 2008-го: сообщалось, что долги холдинга превышали 10 млрд рублей. Тогда же его бизнесом заинтересовались налоговые органы. В ноябре 2008-го Ищук уступил холдинг Сергею Мамедову, нынешнему члену Совета федерации от Самарской области. С 2004 по 2007 годы сам Андрей Ищук был сенатором: сначала он представлял интересы Рязанской области, потом - Самарской.
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