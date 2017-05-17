В 2016 году в Самарской области закрылось более 2 тысяч организаций В регионе теперь значительно меньше торговцев, финансовых компаний и обрабатывающих предприятий. Такие выводы можно сделать на основе доклада Самарастата по итогам 2016 года.

Сейчас в 63 регионе насчитывается 112 011 действующих организаций, а год назад работу вели 114 711 компаний. …