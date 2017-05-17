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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре сократилось число разводов

В Самаре сократилось число разводов

В Самарской области по итогам прошлого года сразу на 16 процентов упало число зарегистрированных браков. Тогда как количество разводов сократилось на 1 процент. Такие данные приводит Самарастат. По информации статистов, всего в регионе в 2016 году поженились 21 тысяча 500 

1 марта 2017, 12:00
В 2016 году в Самарской области закрылось более 2 тысяч организаций

В 2016 году в Самарской области закрылось более 2 тысяч организаций

В регионе теперь значительно меньше торговцев, финансовых компаний и обрабатывающих предприятий. Такие выводы можно сделать на основе доклада Самарастата по итогам 2016 года.
Сейчас в 63 регионе насчитывается 112 011 действующих организаций, а год назад работу вели 114 711 компаний. 

6 февраля 2017, 12:12
Работодатели Самарской области задолжали своим сотрудникам 44,4 млн рублей

Работодатели Самарской области задолжали своим сотрудникам 44,4 млн рублей

Своевременно не могут рассчитаться с персоналом предприятия из Тольятти, Октябрьска и Сызранского района.
По данным Самарастата, вся просроченная задолженность сложилась в организациях обрабатывающих производств и образования. Причина - отсутствие собственных средств. Впрочем, с декабря 2016 года по январь 2017-го сумма 

23 января 2017, 05:55
В январе 2017 года молочная продукция в России может подорожать на 10%

В январе 2017 года молочная продукция в России может подорожать на 10%

Игроки рынка объясняют это сокращением господдержки. Объём субсидий производителям урежут на треть: вместо 11,9 миллиардов, выделят 7,9.
К слову, в Самарской области за последние 11 месяцев молочные продукты уже подорожали в среднем на 12%. Почти не коснулась инфляция детского питания, 

9 декабря 2016, 05:20
Более 70 работников ПЖРТ Центрального района Тольятти 2 месяца сидят без зарплаты

Более 70 работников ПЖРТ Центрального района Тольятти 2 месяца сидят без зарплаты

В прокуратуру района обратились сотрудники коммунального предприятия. В ходе проверки надзорного ведомства выяснилось, что руководство общества с ограниченной ответственность "ПЖРТ Центрального района г.Тольятти" задолжало около 1 миллиона рублей. Два месяца не получают зарплату 71 человек. Последний раз деньги выдавали за 

26 октября 2016, 08:23
Работникам

Работникам "АвтоВАЗагрегата" окажут единовременную помощь

На следующей неделе Правительство Самарской области начнет выплачивать единовременную материальную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации - многодетным семьям, инвалидам - сотрудникам обанкротившегося"АвтоВАЗагрегата". Основные долги по зарплате должны быть выплачены в течение двух месяцев. Такого результата будет добиваться комиссия, в 

9 сентября 2016, 05:48
Почти 253 миллиона рублей задолжали работодатели жителям Самарской области

Почти 253 миллиона рублей задолжали работодатели жителям Самарской области

Зарплату в срок не платят 45 организаций - рассказали "ТЕРРЕ" в региональной прокуратуре. 20 компаний-должников находятся в стадии банкротства.
34 миллиона до сих пор не выплачено коллективу АвтоВАЗагрегата. При этом общая ситуация, по данным прокуратуры, только усугубляется. Вскрываются новые факты 

6 сентября 2016, 01:10
За полгода в Самарской области зарегистрировано 8000 браков

За полгода в Самарской области зарегистрировано 8000 браков

В Самарской области сразу на 13,5 процента сократилось число зарегистрированных браков. Как сообщает Самарастат, за первые шесть месяцев 2016 года заключить семейный союз решили почти 8 тысяч пар, тогда как год назад их было на 1300 больше. Количество разводов в 

22 августа 2016, 04:26
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