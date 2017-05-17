Долги перед работниками компаний Самары и Тольятти на начало этого месяца составили 46 млн рублей. Это данные Самарастата.
Эксперты статистической службы отмечают: задолженность увеличилась примерно на 1,5 млн рублей. Эта сумма сформировалась по причине отсутствия собственных средств организаций. Кстати, в других муниципалитетах самарского региона долгов не отмечено.
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