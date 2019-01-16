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Передал деньги на парковке ТЦ: самарец попался на взятке полицейскому
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16 января 2019, 08:00
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В блогах: На остановках Самары "поплыла" "Прибывалка"
В паблике "Подслушано | Самара" соцсети "ВКонтакте" выложили фото "поплывшей "Прибывалки". Речь идет о табло с расписанием прибытия на остановку общественного транспорта. Пост моментально набрал почти 15 тысяч просмотров и более сотни лайков. Комментаторы принялись активно развивать тему поломок …
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16 января 2019, 05:44
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В Самаре при получении 250 тысяч рублей задержали медсестру
Самарским правоохранителям рассказали, что неоднократно судимая 48-летняя жительница города может быть причастна к преступлению. Во время проверки информации силовики задержали подозреваемую - медсестру городской поликлиники, в этот момент она получила 250 тысяч рублей. Деньги передали ей в офисном центре в …
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16 января 2019, 05:39
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Стало известно, какие премии выплачивают тренерам «Крыльев Советов»
Считать деньги в чужом кармане некрасиво, но интересно. Особенно, когда этот самый карман наполняется из бюджета, который в основном состоит из налоговых поступлений от населения.
Самарцы уже несколько дней обсуждают доходы тренеров футбольного клуба «Крылья Советов», который сейчас находится на учебно-тренировочных …
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16 января 2019, 04:22
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Самарец Андрей Лифанов победил во всероссийском турнире по современному пятиборью
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16 января 2019, 04:59
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Эксперты Счетной палаты нашли нарушения на 306 млн рублей в деятельности Центра спортподготовки
Счетная палата региона проверила финансово-хозяйственную деятельность «Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области» за 2016-2018 годы. Основная задача учреждения - подготовка спортсменов высших достижений и спортивного резерва для национальных сборных команд России. Его структурные подразделения — 4 спортивных комплекса …
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15 января 2019, 09:58
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Золотая ракета "Енисей"
Расходы на создание и производство сверхтяжёлой ракеты-носителя "Енисей" составят 1 триллион рублей, заявили в Роскосмосе. Разработкой аппарата займутся три крупнейших ракетно-космических предприятия: самарский РКЦ "Прогресс", РКК "Энергия" из подмосковного Королёва и московский Центр имени Хруничева. Согласно детальному графику, носитель планируют …
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11 января 2019, 11:06
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В блогах: как мусорная реформа стартовала в самарской глубинке
Блогер Виталий Ковригин рассказал, как в сельском поселении Красная Горка Кинель-Черкасского района стартовала мусорная реформа. "У нас это напоминает очередной анекдот из жизни села, - утверждает автор. - Как и везде, в Красной Горке тоже решили заняться сбором мусора …
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10 января 2019, 05:25
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Дармовая рабсила: В Самарской области выросли долги работодателей перед сотрудниками
По итогам июля суммарная задолженность по зараплате увеличилась на 600 тысяч рублей. Всего трудоустроенные граждане не получили в общей сложности около 45 миллионов рублей. Вся сумма "просрочки" сформировалась из-за отсутствия собственных средств организаций в Самаре, Тольятти и Октябрьске, сообщает Самарастат.
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16 августа 2017, 03:53
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Долги компаний Самары и Тольятти перед сотрудниками выросли на 1,5 млн рублей
Долги перед работниками компаний Самары и Тольятти на начало этого месяца составили 46 млн рублей. Это данные Самарастата.
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17 мая 2017, 09:09
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Работодатели Самарской области задолжали своим сотрудникам 44,4 млн рублей
Своевременно не могут рассчитаться с персоналом предприятия из Тольятти, Октябрьска и Сызранского района.
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23 января 2017, 05:55
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Более 70 работников ПЖРТ Центрального района Тольятти 2 месяца сидят без зарплаты
В прокуратуру района обратились сотрудники коммунального предприятия. В ходе проверки надзорного ведомства выяснилось, что руководство общества с ограниченной ответственность "ПЖРТ Центрального района г.Тольятти" задолжало около 1 миллиона рублей. Два месяца не получают зарплату 71 человек. Последний раз деньги выдавали за …
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26 октября 2016, 08:23