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Материалы по теме:

Передал деньги на парковке ТЦ: самарец попался на взятке полицейскому

Передал деньги на парковке ТЦ: самарец попался на взятке полицейскому

Следственный отдел по Кировскому району Самары завел уголовное дело на местного жителя, которого сейчас подозревают в даче взятки. По версии следствия, 14 ноября этот человек передал полицейскому 20 тысяч рублей в служебном автомобиле на парковке торгового центра. Деньги были платой 
16 января 2019, 08:00
В блогах: На остановках Самары

В блогах: На остановках Самары "поплыла" "Прибывалка"

В паблике "Подслушано | Самара" соцсети "ВКонтакте" выложили фото "поплывшей "Прибывалки". Речь идет о табло с расписанием прибытия на остановку общественного транспорта. Пост моментально набрал почти 15 тысяч просмотров и более сотни лайков. Комментаторы принялись активно развивать тему поломок 
16 января 2019, 05:44
В Самаре при получении 250 тысяч рублей задержали медсестру

В Самаре при получении 250 тысяч рублей задержали медсестру

Самарским правоохранителям рассказали, что неоднократно судимая 48-летняя жительница города может быть причастна к преступлению. Во время проверки информации силовики задержали подозреваемую - медсестру городской поликлиники, в этот момент она получила 250 тысяч рублей. Деньги передали ей в офисном центре в 
16 января 2019, 05:39
Стало известно, какие премии выплачивают тренерам «Крыльев Советов»

Стало известно, какие премии выплачивают тренерам «Крыльев Советов»

Считать деньги в чужом кармане некрасиво, но интересно. Особенно, когда этот самый карман наполняется из бюджета, который в основном состоит из налоговых поступлений от населения.

Самарцы уже несколько дней обсуждают доходы тренеров футбольного клуба «Крылья Советов», который сейчас находится на учебно-тренировочных 

16 января 2019, 04:22
Самарец Андрей Лифанов победил во всероссийском турнире по современному пятиборью

Самарец Андрей Лифанов победил во всероссийском турнире по современному пятиборью

Самарский спортсмен выиграл всероссийский турнир по современному пятиборью, который прошел в Москве. Александр Лифанов победил в первом виде - фехтовании (29 боев при 6 поражениях). В верховой езде он допустил несколько ошибок, а в решающем забеге отстал от соперника из 
16 января 2019, 04:59
Эксперты Счетной палаты нашли нарушения на 306 млн рублей в деятельности Центра спортподготовки

Эксперты Счетной палаты нашли нарушения на 306 млн рублей в деятельности Центра спортподготовки

Счетная палата региона проверила финансово-хозяйственную деятельность «Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области» за 2016-2018 годы. Основная задача учреждения - подготовка спортсменов высших достижений и спортивного резерва для национальных сборных команд России. Его структурные подразделения — 4 спортивных комплекса 
15 января 2019, 09:58
Золотая ракета

Золотая ракета "Енисей"

Расходы на создание и производство сверхтяжёлой ракеты-носителя "Енисей" составят 1 триллион рублей, заявили в Роскосмосе. Разработкой аппарата займутся три крупнейших ракетно-космических предприятия: самарский РКЦ "Прогресс", РКК "Энергия" из подмосковного Королёва и московский Центр имени Хруничева. Согласно детальному графику, носитель планируют 
11 января 2019, 11:06
В блогах: как мусорная реформа стартовала в самарской глубинке

В блогах: как мусорная реформа стартовала в самарской глубинке

Блогер Виталий Ковригин рассказал, как в сельском поселении Красная Горка Кинель-Черкасского района стартовала мусорная реформа. "У нас это напоминает очередной анекдот из жизни села, - утверждает автор. - Как и везде, в Красной Горке тоже решили заняться сбором мусора 
10 января 2019, 05:25
Дармовая рабсила: В Самарской области выросли долги работодателей перед сотрудниками

Дармовая рабсила: В Самарской области выросли долги работодателей перед сотрудниками

По итогам июля суммарная задолженность  по зараплате увеличилась на 600 тысяч рублей. Всего трудоустроенные граждане не получили в общей сложности около 45 миллионов рублей. Вся сумма "просрочки" сформировалась из-за отсутствия собственных средств организаций в Самаре, Тольятти и Октябрьске, сообщает Самарастат.
16 августа 2017, 03:53
Долги компаний Самары и Тольятти перед сотрудниками выросли на 1,5 млн рублей

Долги компаний Самары и Тольятти перед сотрудниками выросли на 1,5 млн рублей

Долги перед работниками компаний Самары и Тольятти на начало этого месяца составили 46 млн рублей. Это данные Самарастата.
Эксперты статистической службы отмечают: задолженность увеличилась примерно на 1,5 млн рублей. Эта сумма сформировалась по причине отсутствия собственных средств организаций. Кстати, в 

17 мая 2017, 09:09
Работодатели Самарской области задолжали своим сотрудникам 44,4 млн рублей

Работодатели Самарской области задолжали своим сотрудникам 44,4 млн рублей

Своевременно не могут рассчитаться с персоналом предприятия из Тольятти, Октябрьска и Сызранского района.
По данным Самарастата, вся просроченная задолженность сложилась в организациях обрабатывающих производств и образования. Причина - отсутствие собственных средств. Впрочем, с декабря 2016 года по январь 2017-го сумма 

23 января 2017, 05:55
Более 70 работников ПЖРТ Центрального района Тольятти 2 месяца сидят без зарплаты

Более 70 работников ПЖРТ Центрального района Тольятти 2 месяца сидят без зарплаты

В прокуратуру района обратились сотрудники коммунального предприятия. В ходе проверки надзорного ведомства выяснилось, что руководство общества с ограниченной ответственность "ПЖРТ Центрального района г.Тольятти" задолжало около 1 миллиона рублей. Два месяца не получают зарплату 71 человек. Последний раз деньги выдавали за 

26 октября 2016, 08:23
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