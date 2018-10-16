Следователями Вахитовского района Казани возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты строителям "Самара-Арены". Следственные мероприятия проводятся в отношении субподрядчика - фирмы "Татдорстрой" - и её гендиректора, сообщает Минтруда по Самарской области. Рабочие, которые возводили наш стадион ждут свою зарплату с апреля. Ранее им пообещали, что казанцы погасят долги до 1 октября, затем была озвучена новая дата выплат - до 8 октября. Однако в настоящее время жалобы от строителей продолжают поступать.
В Татарстане самарским вопросом уже озаботилось руководство региона. Назначена встреча руководителя Госинспекции труда Республики с министром строительства Иреком Файзуллиным и первым заместителем премьер-министра субъекта Русланом Нигматуллиным. В Самарской области дело находится на контроле Минтруда и администрации губернатора. Напомню, генподрядчиком "Самара-Арены" являлось ПСО "Казань", аффилированное бизнесмену Равилю Зиганшину. Стройка обошлась бюджету в сумму свыше 19-ти миллиардов рублей.
|
«Самарский подшипниковый завод» выплатил все долги по зарплате
Стало известно, что долги по зарплате перед работниками «Самарского подшипникового завода» полностью погашены. В октябре деньги перечислили 1085 сотрудникам предприятия. Общая сумма составила 50,6 млн рублей. Напомним, что по решению Арбитражного суда Самарской области от 13 апреля ОАО «СПЗ» признали …
|
15 октября 2018, 04:27
|
В Самаре и Тольятти на подъездах будут публиковать долги жителей
|
12 октября 2018, 02:34
|
В Самаре жильцы 152 квартир лишились возможности пользоваться унитазом
|
10 октября 2018, 12:18
|
Полицейских из Безенчукского района поймали на фальсификации
После прокурорской проверки в Безенчукском районе на правоохранителей завели уголовное дело. Как сообщили в облпрокуратуре, полицейские сфальсифицировали материалы доследственной проверки из-за которых местную жительницу попытались привлечь к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет мигрантов. Уголовное дело в отношении этой …
|
10 октября 2018, 11:56
|
В Самаре инженер получил условный срок за гибель 17-летнего подростка на стройке
|
9 октября 2018, 04:19
|
В Сызрани высокопоставленный силовик стал фигурантом уголовного дела
Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета России завело уголовное дело на высокопоставленного стража порядка. Подозреваемым оказался начальник отдела уголовного розыска Сызранского линейного отдела полиции МВД России. Дело возбудили по статье «Превышение должностных полномочий».
По версии следствия, подозреваемый скрыл …
|
9 октября 2018, 02:21
|
Строители «Самара Арены» до сих пор сидят без зарплаты
Строители «Самара Арены» так и не получили свою зарплату. Обещание рассчитаться с рабочими до 1 октября осталось невыполненным, констатируют в Министерстве труда Самарской области. Госинспекция из Татарстана по результатам проверок двух фирм-субподрядчиков - «СК «Татдорстрой» и «Гранд-Проект» - выдала новые …
|
5 октября 2018, 09:59
|
Топ-менеджера Куйбышевской железной дороги отстранили от должности
В Самарской области от должности отстранили начальника Куйбышевской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения ТрансЭнерго филиала ОАО «РЖД». Этот человек проходит по делу о гибели двух рабочих. Трагедия произошла в мае 2018 года. Во время разбора здания на территории тяговой подстанции …
|
5 октября 2018, 05:22
|
С начала года самарцы более 500 раз пожаловались на коллекторов
|
4 октября 2018, 08:38
|
Из Самары выдворили экстремиста, работавшего на стройке стадиона «Самара Арена»
Самарские силовики выдворили из страны экстремиста, который находился в международном розыске. Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ в феврале этого года во время мероприятий по пресечению деятельности террористических ячеек.
Гражданин Узбекистана приехал в регион и устроился работать бетонщиком на стройке …
|
27 сентября 2018, 03:21
|
Дворец спорта и концертный зал могут построить около стадиона «Самара Арена»
24 сентября на стадионе «Самара Арена» прошло совещание под председательством губернатора Дмитрия Азарова. Оно касалось развития территории, прилегающей к объекту. Свои предложения высказали руководители региональных министерств, архитекторы и другие эксперты.
Одним из вариантов использования площадки стало развитие пляжных видов спорта. Там …
|
25 сентября 2018, 10:41
|
1 сентября в областном центре ограничат движение в окрестностях стадиона «Самара Арена»
|
31 августа 2018, 12:58