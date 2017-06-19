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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Магнитовская фура, бензовоз и рефрижератор столкнулись на М-5 под Сызранью

Магнитовская фура, бензовоз и рефрижератор столкнулись на М-5 под Сызранью

Сегодня, 14 июня, около 17:00 на трассе М-5 «Урал» у села Старое Томышево Новоспасского района Ульяновской области произошло ДТП с участием трёх транспортных средств.
 
Как пишет «КТВ – Луч», там столкнулись три грузовика - бензовоз, магнитовская фура MAN 
14 июня 2017, 10:57
В Госдуме предложили сажать не пропустивших скорую помощь водителей

В Госдуме предложили сажать не пропустивших скорую помощь водителей

Новый законопроект может изменить санкции для водителей, не пропустивших машины скорой медицинской помощи. Речь идет о лишении прав на срок от 1,5 до 2 лет или лишении свободы на срок до 4 лет.
Комитет по госстроительству Госдумы собирается рекомендовать принять 

14 июня 2017, 08:22
В Сызрани нашли артиллерийский снаряд

В Сызрани нашли артиллерийский снаряд

Сегодня, 13 июня, днем около одного из домов по улице Ударная обнаружили ржавый артиллерийский снаряд 76-миллиметрового калибра. Как пишет «КТВ Луч», боеприпас нашли рабочие, копали траншею под фундамент.

К месту ЧП были вызваны оперативные службы. Место опасной находки 
13 июня 2017, 11:18
В Тольятти спасли 3-х наркоманов, потерявших сознание во дворе из-за передозировки (есть видео)

В Тольятти спасли 3-х наркоманов, потерявших сознание во дворе из-за передозировки (есть видео)

Вчера, 11 июня, днем в Тольятти трое мужчин потеряли сознание во дворе между домами №№98 и 100 по улице 40 лет Победы. На место происшествия прибыли экипажи полиции и скорой помощи. Операцию по спасению горожан сняли на видео очевидцы.
Как 
12 июня 2017, 04:06
Нужна ваша помощь: Сызранка ищет реанимобиль, чтобы перевезти подругу в Тольятти

Нужна ваша помощь: Сызранка ищет реанимобиль, чтобы перевезти подругу в Тольятти

Сегодня, 11 июня, в соцсети ВК был опубликован пост о помощи для пострадавшей в ДТП под Сызранью уроженки Тольятти Дарьи М. (на фото). Помочь всех неравнодушных просит подруга пострадавшей – Ксения М. Дарья находится в настоящий момент на лечении 
11 июня 2017, 04:41
В Сызрани подростки вынесли с дороги мужчину, мимо которого прошли десятки прохожих

В Сызрани подростки вынесли с дороги мужчину, мимо которого прошли десятки прохожих

Пример неравнодушного отношения к «неприятному человеку» показали сегодня двое подростков. На перекрёстке улиц Победы и Ульяновской упал мужчина в возрасте около 50 лет, пишет портал КТВ-ЛУЧ.

По словам очевидцев, «неприятным» мужчину посчитали многие, кто прошёл мимо. За несколько 
10 июня 2017, 02:59
Пьяный самарец напал на машину скорой помощи

Пьяный самарец напал на машину скорой помощи

В Самаре задержан 28-летний мужчина, атаковавший машину скорой помощи. Инцидент произошел на улице Вольской. По данным полицейских, пьяный самарец разбил лобовое стекло автомобиля. Это заметили медработники. Они вызвали полицейских, и дебошира задержали.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Установлено, 

8 июня 2017, 02:29
Ребенок появился на свет посреди Волги

Ребенок появился на свет посреди Волги

На борту теплохода «Хирург Разумовский» родился ребенок. В круизе по маршруту Самара – Саратов – Самара одним пассажиром стало больше в 23.30.
Как сообщили корреспондентам «ТЕРРЫ» сотрудники компании «Спутник-Гермес», малыш появился на свет раньше срока на один месяц. Тем не 

25 мая 2017, 11:27
Довезут с ветерком: Правительство РФ выделило деньги для закупки в регионах автомобилей скорой помощи и школьных автобусов

Довезут с ветерком: Правительство РФ выделило деньги для закупки в регионах автомобилей скорой помощи и школьных автобусов

Правительство России выделило Минпромторгу 6 млрд рублей на закупку для регионов автомобилей скорой помощи и школьных автобусов. Согласно распоряжению, опубликованному на сайте кабмина, этих денег должно хватить на 1,5 тысячи автобусов и 1 тысячу скорых. Список получателей-субъектов транспорта в документе 

25 мая 2017, 11:27
Самарским девушкам будут платить за роды до 25 лет

Самарским девушкам будут платить за роды до 25 лет

Рождаемость в Самарской области планируют простимулировать за счет специальных выплат. Их планируют назначать за первенца матерям до 25 лет.

По статистике, в последнее время чаще всего женщины становятся матерями в 27-28 лет, отметили чиновники.

Предполагается, что новая мера соцподдержки поможет улучшить демографическую 

1 марта 2017, 04:37
В самарской больнице после родов скончалась 25-летняя женщина

В самарской больнице после родов скончалась 25-летняя женщина

Куйбышевский межрайонный следственный отдел Самары возбудил уголовное дело по факту смерти роженицы в больнице, сообщает областной следственный комитет.

 

По версии следователей, в ноябре 2016 года в родотделении Самарской горбольницы № 10 25-летняя женщина родила ребенка. Через несколько часов роженица скончалась. По 

23 января 2017, 10:47
В самарской больнице после родов умерла 25-летняя женщина

В самарской больнице после родов умерла 25-летняя женщина

Самарские следователи завели уголовное дело по факту смерти молодой женщины после родов в родильном отделении городской больницы №10. Трагедия произошла в ноябре 2016 года. По версии следствия, трагедия случилась по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медиками своих профессиональных обязанностей.

Сообщается, что женщина 

23 января 2017, 05:27
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