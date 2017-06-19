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Магнитовская фура, бензовоз и рефрижератор столкнулись на М-5 под Сызранью
Сегодня, 14 июня, около 17:00 на трассе М-5 «Урал» у села Старое Томышево Новоспасского района Ульяновской области произошло ДТП с участием трёх транспортных средств.
Как пишет «КТВ – Луч», там столкнулись три грузовика - бензовоз, магнитовская фура MAN …
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14 июня 2017, 10:57
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В Госдуме предложили сажать не пропустивших скорую помощь водителей
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14 июня 2017, 08:22
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В Сызрани нашли артиллерийский снаряд
Сегодня, 13 июня, днем около одного из домов по улице Ударная обнаружили ржавый артиллерийский снаряд 76-миллиметрового калибра. Как пишет «КТВ Луч», боеприпас нашли рабочие, копали траншею под фундамент.
К месту ЧП были вызваны оперативные службы. Место опасной находки …
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13 июня 2017, 11:18
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В Тольятти спасли 3-х наркоманов, потерявших сознание во дворе из-за передозировки (есть видео)
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12 июня 2017, 04:06
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Нужна ваша помощь: Сызранка ищет реанимобиль, чтобы перевезти подругу в Тольятти
Сегодня, 11 июня, в соцсети ВК был опубликован пост о помощи для пострадавшей в ДТП под Сызранью уроженки Тольятти Дарьи М. (на фото). Помочь всех неравнодушных просит подруга пострадавшей – Ксения М. Дарья находится в настоящий момент на лечении …
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11 июня 2017, 04:41
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В Сызрани подростки вынесли с дороги мужчину, мимо которого прошли десятки прохожих
Пример неравнодушного отношения к «неприятному человеку» показали сегодня двое подростков. На перекрёстке улиц Победы и Ульяновской упал мужчина в возрасте около 50 лет, пишет портал КТВ-ЛУЧ.
По словам очевидцев, «неприятным» мужчину посчитали многие, кто прошёл мимо. За несколько …
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10 июня 2017, 02:59
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Пьяный самарец напал на машину скорой помощи
В Самаре задержан 28-летний мужчина, атаковавший машину скорой помощи. Инцидент произошел на улице Вольской. По данным полицейских, пьяный самарец разбил лобовое стекло автомобиля. Это заметили медработники. Они вызвали полицейских, и дебошира задержали.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Установлено, …
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8 июня 2017, 02:29
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Ребенок появился на свет посреди Волги
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25 мая 2017, 11:27
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Довезут с ветерком: Правительство РФ выделило деньги для закупки в регионах автомобилей скорой помощи и школьных автобусов
Правительство России выделило Минпромторгу 6 млрд рублей на закупку для регионов автомобилей скорой помощи и школьных автобусов. Согласно распоряжению, опубликованному на сайте кабмина, этих денег должно хватить на 1,5 тысячи автобусов и 1 тысячу скорых. Список получателей-субъектов транспорта в документе …
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25 мая 2017, 11:27
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Самарским девушкам будут платить за роды до 25 лет
Рождаемость в Самарской области планируют простимулировать за счет специальных выплат. Их планируют назначать за первенца матерям до 25 лет.
По статистике, в последнее время чаще всего женщины становятся матерями в 27-28 лет, отметили чиновники.
Предполагается, что новая мера соцподдержки поможет улучшить демографическую …
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1 марта 2017, 04:37
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В самарской больнице после родов скончалась 25-летняя женщина
Куйбышевский межрайонный следственный отдел Самары возбудил уголовное дело по факту смерти роженицы в больнице, сообщает областной следственный комитет.
По версии следователей, в ноябре 2016 года в родотделении Самарской горбольницы № 10 25-летняя женщина родила ребенка. Через несколько часов роженица скончалась. По …
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23 января 2017, 10:47
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В самарской больнице после родов умерла 25-летняя женщина
Самарские следователи завели уголовное дело по факту смерти молодой женщины после родов в родильном отделении городской больницы №10. Трагедия произошла в ноябре 2016 года. По версии следствия, трагедия случилась по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медиками своих профессиональных обязанностей.
Сообщается, что женщина …
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23 января 2017, 05:27