Дачники доживают последний сезон. Уже с 1 января 2019 года такое понятие будет вычеркнуто из российского законодательства. В документах останутся лишь садовые и огороднические товарищества.

Пока объединения дачников, садоводов и огородников могут существовать в девяти юридических организационных формах. Но уже с …