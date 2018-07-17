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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 16 июля 2018г 
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Цены на краткосрочную аренду квартир резко рухнули в Самаре

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12 июля 2018, 02:37
Чем обернется для самарцев «дачная» реформа

Чем обернется для самарцев «дачная» реформа

Дачники доживают последний сезон. Уже с 1 января 2019 года такое понятие будет вычеркнуто из российского законодательства. В документах останутся лишь садовые и огороднические товарищества. 

 

Пока объединения дачников, садоводов и огородников могут существовать в девяти юридических организационных формах. Но уже с 

10 июля 2018, 11:40
Риелтор обманом выманил у дольщиков 150 тысяч рублей в Самарской области

Риелтор обманом выманил у дольщиков 150 тысяч рублей в Самарской области

В Самарской области завели уголовное дело в отношении директора одного из агентств недвижимости. Этого человека подозревают в мошенничестве с деньгами дольщиков многоквартирного дома в Похвистнево.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что в 2015-2016 годах риелтор обманывал участников долевого строительства 
9 июля 2018, 02:08
За 260 млн рублей продают часть ТЦ «Айсберг» в Самаре

За 260 млн рублей продают часть ТЦ «Айсберг» в Самаре

В Самаре выставили на продажу часть торгового центра «Айсберг», расположенного на улице Дачной, 2. Информация появилась на сайте по продаже недвижимости. Потенциальным покупателям предлагают помещение в центральной части ТЦ площадью 7855 квадратных метров, указано в сообщении. Стоимость – 260 миллионов 

4 июля 2018, 11:53
В хищении 200 млн рублей у дольщиков обвинили председателя ЖСК в Тольятти

В хищении 200 млн рублей у дольщиков обвинили председателя ЖСК в Тольятти

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение в отношении председателя тольяттинского ЖСК «Жасмин-Дом». Его обвиняют в хищении у дольщиков более 200 миллионов рублей. По версии следствия, бизнесмен с октября 2011 года по декабрь 2016-го заключил со 123 гражданами договоры долевого участия 

6 июня 2018, 11:29
Совещание по вопросам долевого строительства провел Дмитрий Азаров

Совещание по вопросам долевого строительства провел Дмитрий Азаров

В Самаре в понедельник, 14 мая, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание с представителями сферы строительства региона и правоохранительных органов. Поводом стали вступающие в силу с 1 июля новые требования к застройщикам, они предполагают ряд профилактических мер по 

15 мая 2018, 08:00
Минфин РФ готовит новые изменения в сфере долевого строительства

Минфин РФ готовит новые изменения в сфере долевого строительства

Государство усиливает контроль за строительством жилья в России. С инициативой застраховать вложения участников долевого строительства в АСВ выступил Минфин. Впрочем, настоящим автором законопроекта является само агентство, но оно не может выносить подобные документы в Госдуму. Если закон примут, то новшества 
13 марта 2018, 06:15
Азаров в третий раз встретился с обманутыми дольщиками‍: подробности

Азаров в третий раз встретился с обманутыми дольщиками‍: подробности

Глава региона Дмитрий Азаров снова встречался с обманутыми дольщиками. Это уже третье подобное мероприятие за последние четыре месяца. Напомним, первое прошло в ноябре и длилось около 9 часов, второе - почти 5 часов. В этот раз речь шла о 5 

21 февраля 2018, 02:43
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