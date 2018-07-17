|
Цены на краткосрочную аренду квартир резко рухнули в Самаре
|
12 июля 2018, 02:37
|
Чем обернется для самарцев «дачная» реформа
Дачники доживают последний сезон. Уже с 1 января 2019 года такое понятие будет вычеркнуто из российского законодательства. В документах останутся лишь садовые и огороднические товарищества.
Пока объединения дачников, садоводов и огородников могут существовать в девяти юридических организационных формах. Но уже с …
|
10 июля 2018, 11:40
|
Риелтор обманом выманил у дольщиков 150 тысяч рублей в Самарской области
В Самарской области завели уголовное дело в отношении директора одного из агентств недвижимости. Этого человека подозревают в мошенничестве с деньгами дольщиков многоквартирного дома в Похвистнево.
Во время прокурорской проверки выяснилось, что в 2015-2016 годах риелтор обманывал участников долевого строительства …
|
9 июля 2018, 02:08
|
За 260 млн рублей продают часть ТЦ «Айсберг» в Самаре
В Самаре выставили на продажу часть торгового центра «Айсберг», расположенного на улице Дачной, 2. Информация появилась на сайте по продаже недвижимости. Потенциальным покупателям предлагают помещение в центральной части ТЦ площадью 7855 квадратных метров, указано в сообщении. Стоимость – 260 миллионов …
|
4 июля 2018, 11:53
|
В хищении 200 млн рублей у дольщиков обвинили председателя ЖСК в Тольятти
Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение в отношении председателя тольяттинского ЖСК «Жасмин-Дом». Его обвиняют в хищении у дольщиков более 200 миллионов рублей. По версии следствия, бизнесмен с октября 2011 года по декабрь 2016-го заключил со 123 гражданами договоры долевого участия …
|
6 июня 2018, 11:29
|
Совещание по вопросам долевого строительства провел Дмитрий Азаров
|
15 мая 2018, 08:00
|
Минфин РФ готовит новые изменения в сфере долевого строительства
Государство усиливает контроль за строительством жилья в России. С инициативой застраховать вложения участников долевого строительства в АСВ выступил Минфин. Впрочем, настоящим автором законопроекта является само агентство, но оно не может выносить подобные документы в Госдуму. Если закон примут, то новшества …
|
13 марта 2018, 06:15
|
Азаров в третий раз встретился с обманутыми дольщиками: подробности
|
21 февраля 2018, 02:43