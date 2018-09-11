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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

В Самаре перекроют участок улицы Маломосковской

В Самаре перекроют участок улицы Маломосковской

Важная новость для автомобилистов. С 7:00 12 сентября до 24:00 13 сентября будет перекрыт участок улицы Маломосковской на участке от Революционной до Николая Панова. Как сообщает в Твиттере региональный Минтранс, там будут идти работы на газопроводе.
11 сентября 2018, 06:06
Шестой кассационный суд может возглавить Александр Ефанов

Шестой кассационный суд может возглавить Александр Ефанов

Один из девяти кассационных судов страны - шестой, который не без участия главы региона, будет открыт в Самаре, может возглавить нынешний председатель областного арбитража Александр Ефанов. Решение по его кандидатуре должны принять вначале следующей недели.

Напомним, что появление на территории Самары 

11 сентября 2018, 05:18
В Самаре трамвай №8 не поделил дорогу с грузовой «ГАЗелью»

В Самаре трамвай №8 не поделил дорогу с грузовой «ГАЗелью»

11 сентября в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На пересечении Заводского шоссе и проспекта Кирова столкнулись трамвай №8 и грузовая «ГАЗель». Из-за инцидента на дороге образовалась пробка, сообщают пользователи группы «ДТП Самара».

Информации о пострадавших нет. 
11 сентября 2018, 03:07
Заморозки до - 2 прогнозируют в ночь на среду в Самарской области

Заморозки до - 2 прогнозируют в ночь на среду в Самарской области

В первой половине рабочей недели в Самарской области антициклон смог удержать летнюю погоду, но в середине недели с Норвежского моря вглубь Европейского материка переместится циклонический вихрь. Небо накроют облака, в отдельных районах пройдут дожди, усилится ветер, температура воздуха начнет понижаться 
11 сентября 2018, 02:45
Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00

Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00

Движение транспорта по Московскому шоссе должно быть полностью восстановлено к 20:00 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Самарских коммунальных систем».

Напомним, 30 августа на одной из главных трасс города стартовали аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке водопровода. В 13:00 пятницы они завершились, 

31 августа 2018, 03:56
В Самарской области коллекторы заплатили миллион рублей из-за жалоб должников

В Самарской области коллекторы заплатили миллион рублей из-за жалоб должников

С начала этого года самарским приставам поступили 493  жалобы  на  коллекторов. Компании были оштрафованы в общей сложности на 1 млн 70 тысяч рублей, а каждое  юрлицо — соответственно, на 20-55 тысяч. Фирмы по возврату задолженностей  были слишком настойчивы в своих 
31 августа 2018, 03:18
Из-за коммунальной аварии частично перекрыто Московское шоссе в Самаре

Из-за коммунальной аварии частично перекрыто Московское шоссе в Самаре

В Самаре частично перекрыто движение по Московскому шоссе. В районе телецентра, около дома №118а произошла коммунальная авария. Там прорвало водопроводную трубу диаметром 500 миллиметров. На время проведения ремонтных работ будет перекрыто движение по двум правым полосам Московского шоссе до улицы 

30 августа 2018, 04:36
В Самаре за долг в 1,2 млн рублей по налогам арестовали погрузчик

В Самаре за долг в 1,2 млн рублей по налогам арестовали погрузчик

Судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании с должника-организации, которая не заплатила налоги, 1 млн 200 тыс. рублей. Они направили запросы в различные регистрирующие органы и банки, и выяснилось, что машин у неплательщика нет, зато за ним числится недвижимость. Приставы 
29 августа 2018, 08:39
Ушли в сумрак: стадион «Самара Арена» остался без электричества

Ушли в сумрак: стадион «Самара Арена» остался без электричества

28 августа стало известно о том, что на стадион «Самара Арена» была прекращена подача электричества. Причина в долгах обслуживающей объект организации «Спорт Ин» перед поставщиками электроэнергии.  По информации «ТЕРРЫ», речь идет о 9 миллионах рублей.

Стоит отметить, что ближайший матч на 

28 августа 2018, 01:25
Самарцы задолжали за воду почти полтора миллиарда рублей

Самарцы задолжали за воду почти полтора миллиарда рублей

Долги самарцев за воду достигли почти психологической отметки в 1,5 млрд рублей, сообщают "Самарские коммунальные системы". Это огромная сумма и огромная проблема, которую в конечном итоге ощущает каждый житель города, сетуют коммунальщики. СКС подготовило около 100 тысяч документов по взысканию 

24 августа 2018, 05:09
В Самаре из-за ремонта теплотрассы перекроют улицу Революционную

В Самаре из-за ремонта теплотрассы перекроют улицу Революционную

В Самаре перекрыли очередную дорогу. Теперь речь идет об участке улицы Революционной от Московского шоссе до Маломосковской улицы. С 24 по 30 августа там будут идти работы по ремонту теплотрассы. Автомобилистов просят учитывать этот фактор при планировании поездок и отнестись 

24 августа 2018, 01:41
Жители Сызрани все-таки не остались без питьевой воды

Жители Сызрани все-таки не остались без питьевой воды

Хорошая новость: жители Сызрани не лишились питьевой воды из-за коммунальной аварии. Напомним, что ранее администрация города советовала людям сделать очередной запас живительной влаги, ведь коммунальная магистраль проходит через несколько районов Сызрани. 
 
- Водоснабжение потребителей осуществляется в полном объеме, - сообщили сегодня 
24 августа 2018, 01:16
«Черных коллекторов» из Тольятти оштрафовали на 200 тысяч рублей

«Черных коллекторов» из Тольятти оштрафовали на 200 тысяч рублей

«Черным коллекторам» из Тольятти придется выплатить 200 тысяч рублей штрафа. В управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю обратилась жительница Читы. Он рассказала, что взяла кредит в микрозаймовой организации. Расплатиться по долгам вовремя она не смогла, и вскоре женщине 

2 августа 2018, 11:32
На полмиллиона рублей наказаны коллекторы после жалоб самарцев

На полмиллиона рублей наказаны коллекторы после жалоб самарцев

В Самарской области с начала 2018 года коллекторов оштрафовали почти на полмиллиона рублей. От самарцев поступило около 400 жалоб на слишком настойчивых сборщиков долгов. Составлено 29 административных протоколов за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц 

21 мая 2018, 02:26
В Самарской области судебные приставы начали штрафовать коллекторов

В Самарской области судебные приставы начали штрафовать коллекторов

Самарские судебные приставы утвердили план проверок «коллекторов». Ранее такие проверки проводили только по жалобам граждан. В прошлом году в региональное управление службы судебных приставов поступило 776 жалоб на «коллекторов». Более 550 обращений касались деятельность фирм микрозаймов. Возбуждено 31 административное дело 
5 февраля 2018, 11:40
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