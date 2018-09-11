Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» решил применить новый метод борьбы с должниками за отопление и горячую воду. Организация заключила договор с одним из крупных коллекторских агентств. Его специалистам уже передали материалы на 5300 неплательщиков, общий долг которых составляет 170 миллионов рублей.
По данным коммунальщиков, на 1 сентября долг населения за полученные услуги составляет 526 миллионов рублей. Для решения проблемы применяются разные меры: пени, совместные рейды с приставами и многое другое.
|
В Самаре перекроют участок улицы Маломосковской
|
11 сентября 2018, 06:06
|
Шестой кассационный суд может возглавить Александр Ефанов
Один из девяти кассационных судов страны - шестой, который не без участия главы региона, будет открыт в Самаре, может возглавить нынешний председатель областного арбитража Александр Ефанов. Решение по его кандидатуре должны принять вначале следующей недели.
Напомним, что появление на территории Самары …
|
11 сентября 2018, 05:18
|
В Самаре трамвай №8 не поделил дорогу с грузовой «ГАЗелью»
11 сентября в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На пересечении Заводского шоссе и проспекта Кирова столкнулись трамвай №8 и грузовая «ГАЗель». Из-за инцидента на дороге образовалась пробка, сообщают пользователи группы «ДТП Самара».
Информации о пострадавших нет. …
|
11 сентября 2018, 03:07
|
Заморозки до - 2 прогнозируют в ночь на среду в Самарской области
В первой половине рабочей недели в Самарской области антициклон смог удержать летнюю погоду, но в середине недели с Норвежского моря вглубь Европейского материка переместится циклонический вихрь. Небо накроют облака, в отдельных районах пройдут дожди, усилится ветер, температура воздуха начнет понижаться …
|
11 сентября 2018, 02:45
|
Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00
Движение транспорта по Московскому шоссе должно быть полностью восстановлено к 20:00 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Самарских коммунальных систем».
Напомним, 30 августа на одной из главных трасс города стартовали аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке водопровода. В 13:00 пятницы они завершились, …
|
31 августа 2018, 03:56
|
В Самарской области коллекторы заплатили миллион рублей из-за жалоб должников
|
31 августа 2018, 03:18
|
Из-за коммунальной аварии частично перекрыто Московское шоссе в Самаре
В Самаре частично перекрыто движение по Московскому шоссе. В районе телецентра, около дома №118а произошла коммунальная авария. Там прорвало водопроводную трубу диаметром 500 миллиметров. На время проведения ремонтных работ будет перекрыто движение по двум правым полосам Московского шоссе до улицы …
|
30 августа 2018, 04:36
|
В Самаре за долг в 1,2 млн рублей по налогам арестовали погрузчик
|
29 августа 2018, 08:39
|
Ушли в сумрак: стадион «Самара Арена» остался без электричества
|
28 августа 2018, 01:25
|
Самарцы задолжали за воду почти полтора миллиарда рублей
|
24 августа 2018, 05:09
|
В Самаре из-за ремонта теплотрассы перекроют улицу Революционную
|
24 августа 2018, 01:41
|
Жители Сызрани все-таки не остались без питьевой воды
Хорошая новость: жители Сызрани не лишились питьевой воды из-за коммунальной аварии. Напомним, что ранее администрация города советовала людям сделать очередной запас живительной влаги, ведь коммунальная магистраль проходит через несколько районов Сызрани.
|
24 августа 2018, 01:16
|
«Черных коллекторов» из Тольятти оштрафовали на 200 тысяч рублей
«Черным коллекторам» из Тольятти придется выплатить 200 тысяч рублей штрафа. В управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю обратилась жительница Читы. Он рассказала, что взяла кредит в микрозаймовой организации. Расплатиться по долгам вовремя она не смогла, и вскоре женщине …
|
2 августа 2018, 11:32
|
На полмиллиона рублей наказаны коллекторы после жалоб самарцев
В Самарской области с начала 2018 года коллекторов оштрафовали почти на полмиллиона рублей. От самарцев поступило около 400 жалоб на слишком настойчивых сборщиков долгов. Составлено 29 административных протоколов за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц …
|
21 мая 2018, 02:26
|
В Самарской области судебные приставы начали штрафовать коллекторов
Самарские судебные приставы утвердили план проверок «коллекторов». Ранее такие проверки проводили только по жалобам граждан. В прошлом году в региональное управление службы судебных приставов поступило 776 жалоб на «коллекторов». Более 550 обращений касались деятельность фирм микрозаймов. Возбуждено 31 административное дело …
|
5 февраля 2018, 11:40