В Самаре планируют открыть Дом Коста-Рики. Он будет работать во время ЧМ-2018. Напомним, сборная по футболу из этого государства проведет матч на стадионе «Самара Арена» 17 июня. Соперником костариканцев станет сборная Сербии.
О планах по открытию Дома Коста-Рики сообщил международный наблюдатель из этой страны Эрнесто Хименес Моралес, посетивший Самару 18 марта.
«Мы хотим организовать выставки для рекламы нашего туризма, торговли, культуры. Собираемся привезти наши национальные танцы, в том числе сальсу и меренгу, которые у нас очень популярны. Устроим дегустацию кофе», - сообщил гость.
Напомним, ЧМ-2018 откроется 14 июня и завершится 15 июля. Шесть матчей примет стадион «Самара Арена».
|
В Россию разрешили ввезти немецкий газон для матчей ЧМ-2018 на «Самара Арене»
Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию из Германии рулонного немецкого газона для стадиона «Самара Арена», где пройдут шесть матчей ЧМ-2018. Каждую партию посадочного материала проверят специалисты. Общая площадь газона составит 9 тысяч 504 квадратных метра, его вырастили в немецком питомнике, сообщили в …
|
16 марта 2018, 12:58
|
Пассажирами для испытания новой трамвайной ветки стали чиновники из Самары
Новую трамвайную ветку к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» планируют ввести в эксплуатацию уже в апреле, сообщили в правительстве Самарской области. Сейчас проводятся испытания. В четверг, 15 марта, пассажирами тестового трамвая стали чиновники и журналисты.
Вагоны с пассажирами будут проходить через почти …
|
16 марта 2018, 11:39
|
Четыре улицы станут пешеходными на время ЧМ-2018 в Самаре
|
16 марта 2018, 10:57
|
Грузовые поезда к ЧМ-2018 могут пустить в обход Самары
В Самаре предложено пустить грузовые поезда в обход, в направлении Кинель – Безенчук. Этот вопрос в четверг, 15 марта, обсуждался в Самарской губдуме на комитете по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции.
Новую схему движения грузовых поездов могут апробировать во время …
|
16 марта 2018, 10:29