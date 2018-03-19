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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Материалы по теме:

В Россию разрешили ввезти немецкий газон для матчей ЧМ-2018 на «Самара Арене»

В Россию разрешили ввезти немецкий газон для матчей ЧМ-2018 на «Самара Арене»

Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию из Германии рулонного немецкого газона для стадиона «Самара Арена», где пройдут шесть матчей ЧМ-2018. Каждую партию посадочного материала проверят специалисты. Общая площадь газона составит 9 тысяч 504 квадратных метра, его вырастили в немецком питомнике, сообщили в 

16 марта 2018, 12:58
Пассажирами для испытания новой трамвайной ветки стали чиновники из Самары

Пассажирами для испытания новой трамвайной ветки стали чиновники из Самары

Новую трамвайную ветку к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» планируют ввести в эксплуатацию уже в апреле, сообщили в правительстве Самарской области. Сейчас проводятся испытания. В четверг, 15 марта, пассажирами тестового трамвая стали чиновники и журналисты.

Вагоны с пассажирами будут проходить через почти 

16 марта 2018, 11:39
Четыре улицы станут пешеходными‍ на время ЧМ-2018 в Самаре

Четыре улицы станут пешеходными‍ на время ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре летом во время ЧМ-2018 на один месяц будут закрыты четыре улицы в центре города - Красноармейская, Куйбышева, Льва Толстого и Молодогвардейская. Они полностью будут закрыты для движения транспорта на всём протяжении, за исключением спецтранспорта. Эти улицы будут пешеходными, 

16 марта 2018, 10:57
Грузовые поезда к ЧМ-2018 могут пустить в обход Самары

Грузовые поезда к ЧМ-2018 могут пустить в обход Самары

В Самаре предложено пустить грузовые поезда в обход, в направлении Кинель – Безенчук. Этот вопрос в четверг, 15 марта, обсуждался в Самарской губдуме на комитете по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции.

Новую схему движения грузовых поездов могут апробировать во время 

16 марта 2018, 10:29
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