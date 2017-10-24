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«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре сняли нашумевший баннер «Памятник бездействия чиновников»

В Самаре сняли нашумевший баннер «Памятник бездействия чиновников»

В Самаре обманутые дольщики дома на Садовой/Вилоновской негодуют. Их баннер «Памятник бездействия чиновников», который они повесили на недострое, сняли. Распоряжение для этого действия дали в мэрии города. Об этом сообщила в твиттере одна из дольщиц самарчанка Ольга Штыкова.
22 октября 2017, 05:13
Работа над ошибками: В Самаре могут переделать «стену плача»

Работа над ошибками: В Самаре могут переделать «стену плача»

Злополучный мемориальный комплекс "Гордость, честь и слава Самарской области", оборудованный  на склоне у площади Славы, могут частично  переделать. Не исключено, что некоторые архитектурные решения скорректируют.  Глава региона Дмитрий Азаров поручил архитекторам и скульпторам продумать, как данное сооружение должно выглядеть после 

19 октября 2017, 02:10
Самарская область попала в антирейтинг Генпрокуратуры

Самарская область попала в антирейтинг Генпрокуратуры

63-регион оказался в лидерах по числу обманутых дольщиков.
11 октября 2017, 08:04
Через Сызрань пройдёт обманутый житель Владивостока, который 28 дней добирается пешком до Мурманска

Через Сызрань пройдёт обманутый житель Владивостока, который 28 дней добирается пешком до Мурманска

Неравнодушные очевидцы просят сызранцев помочь молодому человеку, который оказался в тяжёлой жизненной ситуации, пишет КТВ-ЛУЧ
 
Пост с призывом о помощи появился сегодня в одном из местных сообществ в соцсетях. В нём говорится, что обманутый парень почти месяц добирается 
10 октября 2017, 10:04
Самарское УФАС нашло нарушения в торгах Минстроя

Самарское УФАС нашло нарушения в торгах Минстроя

Самарская федеральная антимонопольная служба подтвердила факт нарушений при проведении торгов областным Минстроем. Речь идет о передаче прав на строительство жилья для обманутых дольщиков компании «Стройцентр», которая не имела опыта возведения многоквартирных домов. Как уже сообщала «ТЕРРА», застройщик должен был обеспечить 

9 октября 2017, 07:47
Встречу по строительству стадиона

Встречу по строительству стадиона "Самара Арена" проведут в закрытом режиме

Встречу, на которой могут быть приняты судьбоносные решения, касающиеся завершения строительства стадиона "Самара Арена", проведут в закрытом для СМИ режиме.
Расширенное совещание с участием руководства генподрядчика по строительству спортсооружения ПСО «Казань», представителей контрольных и надзорных органов, членов регионального правительства должно 

5 октября 2017, 06:08
В Самаре завершается строительство дороги к новому стадиону

В Самаре завершается строительство дороги к новому стадиону "Самара-Арена"

В региональной столице завершается строительство  дороги к новому стадиону "Самара-Арена", которая обошлась областному бюджету почти в 770 миллионов рублей. Магистраль соединит между собой Волжское шоссе и улицу Демократическую. Именно по ней  на стадион, где летом следующего года пройдут матчи чемпионата 

21 сентября 2017, 04:59
Перепродали землю по заниженной цене: самарского застройщика подозревают в крупном мошенничестве

Перепродали землю по заниженной цене: самарского застройщика подозревают в крупном мошенничестве

В Самаре возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. В деле фигурирует фирма «Строй Центр», которая аффилирована холдингу «Виктор и Ко» известного самарского девелопера Виктора Суркова. Как уже рассказывала «ТЕРРА», компания в феврале 2015 года получила от 
19 сентября 2017, 12:13
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