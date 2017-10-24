Крик о помощи самарских обманутых дольщиков услышали в региональном правительстве. Речь о соинвесторах высотки на пересечении улиц Вилоновской и Садовой. Терра уже рассказывала эту историю. Напомню, стройка началась в 2003-м, спустя 5 лет всё остановилось. Застройщик обанкротился. В 2014-м завершить проект вызвалась новая организация, а в этом году депутаты гордумы внесли изменения в правила застройки и землепользования, которые заблокировали всю эту работу. Отчаявшиеся дольщики скинулись и разместили на фасаде здания огромный баннер — обращение к чиновникам с просьбой дать им возможность достроить дом.
Так люди пытались обратить на себя внимание городских чиновников, с подачи которых гордума внесла изменения в правила застройки и землепользования, обязывающие за каждой квартирой в новостройке закреплять одно парковочное место. Это требование поставило под угрозу сдачу всех проблемных объектов, которых в Самаре более 20.
Об этом дольщики рассказали журналистам «Терры» 16 октября. Через 4 дня глава города Олег Фурсов созвал градостроительный совет, на котором сообщил о своем решении разрешить достраивать проблемные жилые дома без соблюдения нового норматива в ПЗЗ. А сегодня на Вилоновскую приехал руководитель управления контроля в области долевого строительства объектов недвижимости Министерства строительства Самарской области Дмитрий Мелихов, чтобы лично обговорить с дольщиками пути решения проблемы. Он отметил, что проблема сдвинулась с мертвой точки после личного вмешательства нового руководителя региона Дмитрия Азарова застройщику нужно обратиться за разрешением на строительство, а затем начать стройку.
Новый застройщик ООО «СтройПректСервис» уже осмотрел объект и наметил план работ. Согласно ему, придется сократить некоторое количество квадратных метров у квартир для того, чтобы установить дополнительные лифты. Придется и срезать металлоконструкции дома со стороны улицы Вилоновской. Завершить строительство планируют в конце 2019-го года.
Сегодня на территории Самары 30 проблемных объектов и более двух с половиной тысяч официально обманутых дольщиков. Еще есть целая армия тех, кто официально статус обманутых не имеют, но по сути именно таковыми и являются. «Терра» следит за развитием событий.
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