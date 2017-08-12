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В Сызрани открылась выставка машин, разбитых пьяными водителями
Сотрудники сызранской Госавтоинспекции совместно с общественниками решили провести оригинальную акцию – организовали своеобразную выставку автомобилей, разбитых пьяными водителями. Искореженные машины установили в районе железнодорожного моста, чтобы их было видно всем проезжающим мимо автомобилистам – как пример того, к чему приводит …
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11 августа 2017, 01:17
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В Сызрани едва не сгорело Батрацкое кладбище
Сегодня, 9 августа, сызранские пожарные тушили крупное возгорание на территории, расположенной вблизи одного из крупнейших некрополей Сызрани. Как пишет КТВ ЛУЧ, загорелась трава неподалеку от Батрацкого кладбища. Информации о пострадавших нет.
На месте пожара работали пожарные с двумя …
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9 августа 2017, 10:01
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Жуткое ДТП с тольяттинским автобусом: водитель умер, пассажиры ранены
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9 августа 2017, 11:12
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Под Самарой «девяносто девятая» улетела с дороги и перевернулась, есть жертва
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8 августа 2017, 09:19
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Автостопщик о Сызрани: музыка из машин, зарядиться негде, люди добрые, туалеты без бумаги
Житель Ижевска Никита Вахрушев, который автостопом добирается из Ижевска в Сочи, побывал в Сызрани и записал видео, в котором рассказал о своих впечатлениях от города на Волге.
Никита сначала пошел на пляж и захотел было искупаться, так как …
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6 августа 2017, 03:47
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7-летний ребенок погиб при пожаре под Тольятти
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6 августа 2017, 01:21
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Виновные в пожаре на стадионе «Самара Арена» пока не установлены
Возгорание, зафиксированное вчера на стадионе «Самара Арена», произошло по бытовой причине. Об этом сегодня рассказал вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. Не исключено, что к возгоранию мог привести брошенный кем-то окурок, но точную причину должна определить комиссия. Виновные устанавливаются.
Общая площадь пожара …
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4 августа 2017, 06:03
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«Самара Арена» после пожара: «ТЕРРА» покажет видео
Самарских журналистов сегодня вечером пригласили на строящийся стадион «Самара Арена», где в четверг утром случился пожар. Как уже рассказывала «ТЕРРА», возгорание произошло в 10 утра, пламя ликвидировали к половине одиннадцатого, но в течение этих 30 минут самарцы наблюдали в …
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4 августа 2017, 01:57
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Ах! Уедь: жителям Сызрани не понравилась уличная реклама, созвучная нецензурному слову
Сегодня, 1 августа, жители Сызрани заметили на Ульяновском шоссе новый баннер, передает КТВ-ЛУЧ. Внимание горожан привлекла фраза «Ах! Уедь», которую решила использовать в качестве рекламного призыва (или слогана) одна из местных компаний.
Сызранцы тут же ассоциировали такую рекламу …
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1 августа 2017, 11:14
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Самарский пилот и двое его пассажиров разбились в Абхазии
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28 июля 2017, 08:27