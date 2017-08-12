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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 августа 2017г 
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Материалы по теме:

В Сызрани открылась выставка машин, разбитых пьяными водителями

В Сызрани открылась выставка машин, разбитых пьяными водителями

Сотрудники сызранской Госавтоинспекции совместно с общественниками решили провести оригинальную акцию – организовали своеобразную выставку автомобилей, разбитых пьяными водителями. Искореженные машины установили в районе железнодорожного моста, чтобы их было видно всем проезжающим мимо автомобилистам – как пример того, к чему приводит 
11 августа 2017, 01:17
В Сызрани едва не сгорело Батрацкое кладбище

В Сызрани едва не сгорело Батрацкое кладбище

Сегодня, 9 августа, сызранские пожарные тушили крупное возгорание на территории, расположенной вблизи одного из крупнейших некрополей Сызрани. Как пишет КТВ ЛУЧ, загорелась трава неподалеку от Батрацкого кладбища. Информации о пострадавших нет.
 
На месте пожара работали пожарные с двумя 
9 августа 2017, 10:01
Жуткое ДТП с тольяттинским автобусом: водитель умер, пассажиры ранены

Жуткое ДТП с тольяттинским автобусом: водитель умер, пассажиры ранены

В среду, 9 августа, примерно в 8 часов утра в Тольятти произошло ДТП с пассажирским автобусом. По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько ранены.

Авария произошла на улице Северной. «Паз» съехал в кювет и воткнулся в световую опору. 
9 августа 2017, 11:12
Под Самарой «девяносто девятая» улетела с дороги и перевернулась, есть жертва

Под Самарой «девяносто девятая» улетела с дороги и перевернулась, есть жертва

В ночь на вторник, 8 августа, под Самарой произошло смертельное ДТП. Автомобиль «ВАЗ-21099» улетел с дороги и перевернулся.

Авария случилась около часа ночи на 23 километре трассы Самара – Бугуруслан. По данным полиции, автомобилем управлял 32-летний водитель. Он ехал в направлении 

8 августа 2017, 09:19
Автостопщик о Сызрани: музыка из машин, зарядиться негде, люди добрые, туалеты без бумаги

Автостопщик о Сызрани: музыка из машин, зарядиться негде, люди добрые, туалеты без бумаги

Житель Ижевска Никита Вахрушев, который автостопом добирается из Ижевска в Сочи, побывал в Сызрани и записал видео, в котором рассказал о своих впечатлениях от города на Волге.

Никита сначала пошел на пляж и захотел было искупаться, так как 
6 августа 2017, 03:47
7-летний ребенок погиб при пожаре под Тольятти

7-летний ребенок погиб при пожаре под Тольятти

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 августа на территории СНТ «Кировское» в селе Нижнее Санчелеево Ставропольского района.
 
Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. На тушение выезжали 10 пожарных на трех единицах спецтехники. Пожар удалось локализовать в 3:38, 
6 августа 2017, 01:21
Виновные в пожаре на стадионе «Самара Арена» пока не установлены

Виновные в пожаре на стадионе «Самара Арена» пока не установлены

Возгорание, зафиксированное вчера на стадионе «Самара Арена», произошло по бытовой причине. Об этом сегодня рассказал вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. Не исключено, что к возгоранию мог привести брошенный кем-то окурок, но точную причину должна определить комиссия. Виновные устанавливаются.

Общая площадь пожара 

4 августа 2017, 06:03
«Самара Арена» после пожара: «ТЕРРА» покажет видео

«Самара Арена» после пожара: «ТЕРРА» покажет видео

Самарских журналистов сегодня вечером пригласили на строящийся стадион «Самара Арена», где в четверг утром случился пожар. Как уже рассказывала «ТЕРРА», возгорание произошло в 10 утра, пламя ликвидировали  к половине одиннадцатого, но в течение этих 30 минут самарцы  наблюдали в 
4 августа 2017, 01:57
Ах! Уедь: жителям Сызрани не понравилась уличная реклама, созвучная нецензурному слову

Ах! Уедь: жителям Сызрани не понравилась уличная реклама, созвучная нецензурному слову

Сегодня, 1 августа, жители Сызрани заметили на Ульяновском шоссе новый баннер, передает КТВ-ЛУЧ. Внимание горожан привлекла фраза «Ах! Уедь», которую решила использовать в качестве рекламного призыва (или слогана) одна из местных компаний.
 
Сызранцы тут же ассоциировали такую рекламу 
1 августа 2017, 11:14
Самарский пилот и двое его пассажиров разбились в Абхазии

Самарский пилот и двое его пассажиров разбились в Абхазии

В четверг, 27 июля, в Абхазии разбился легкомоторный прогулочный самолет. В авиакатастрофе погибли трое россиян. Трагедия произошла в городе Пицунде. Выяснилось, что управлял полетом пилот из Самары. По данным российского посольства, его имя Александр Семенов. Его пассажиры – двое москвичей: 

28 июля 2017, 08:27
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