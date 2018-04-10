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Женщина чуть не зарезала сожителя в Октябрьске
На днях в полицию города Октябрьск поступило сообщение о том, что местный 40-летний житель получил ножевое ранение. Правоохранители отправились на место для выяснения обстоятельств.
Стражи порядка опросили хозяйку квартиры, из которой увезли потерпевшего. 43-летняя женщина пояснила, что ее сожителя порезали подростки, …
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2 апреля 2018, 04:43
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Почти 2 килограмма маковой соломы нашли полицейские у жителя Октябрьска
На днях к сотрудникам полиции поступила информация о том, что житель города Октябрьск может хранить крупную партию наркотиков. Для проверки данных в доме подозреваемого было решено провести обыск. В результате осмотра жилища, а также надворных построек правоохранители обнаружили несколько пакетов, …
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13 марта 2018, 12:22
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В Самаре ужесточают наказание за нелегальную торговлю раками
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28 февраля 2018, 04:05
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Разбойник с ножом напал на продавца в Октябрьске
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28 февраля 2018, 03:00
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Умер прокурор Октябрьска Игорь Зятчин
26 февраля умер прокурор города Октябрьска Игорь Зятчин. Ему было 44 года. Как сообщает КТВ-Луч, перед смертью Зятчин был срочно госпитализирован в больницу.
"Сегодня умер друг - Игорь Зятчин. Всю сознательную жизнь проработал в прокуратуре (прокурор г. Октябрьска). …
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27 февраля 2018, 10:19
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Сызранские браконьеры ловили «метлами» налимов
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30 января 2018, 08:27
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Житель Самары поймал огромную щуку «размером с весло»
О поимке в водоеме очень крупной рыбы рассказал житель Самары. Рыбак поймал огромную щуку «размером с весло». Вес особи – десять килограммов, передает портал 63.ru.
«Я ее на приманку-воблю поймал, пришлось к берегу выгребать, чтобы вытащить. Обхватить щучку …
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13 ноября 2017, 11:00
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Самарцев пытались накормить зараженной сельдью
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7 августа 2017, 09:05