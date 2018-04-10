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Материалы по теме:

Женщина чуть не зарезала сожителя в Октябрьске

Женщина чуть не зарезала сожителя в Октябрьске

На днях в полицию города Октябрьск поступило сообщение о том, что местный 40-летний житель  получил ножевое ранение. Правоохранители отправились на место для выяснения обстоятельств.

Стражи порядка опросили хозяйку квартиры, из которой увезли потерпевшего. 43-летняя женщина пояснила, что ее сожителя порезали подростки, 

2 апреля 2018, 04:43
Почти 2 килограмма маковой соломы нашли полицейские у жителя Октябрьска

Почти 2 килограмма маковой соломы нашли полицейские у жителя Октябрьска

На днях к сотрудникам полиции поступила информация о том, что житель города Октябрьск может хранить крупную партию наркотиков. Для проверки данных в доме подозреваемого было решено провести обыск. В результате осмотра жилища, а также надворных построек правоохранители обнаружили несколько пакетов, 

13 марта 2018, 12:22
В Самаре ужесточают наказание за нелегальную торговлю раками

В Самаре ужесточают наказание за нелегальную торговлю раками

В Самарской области вдвое увеличат штрафы за продажу раков и рыбы в несанкционированных местах. Теперь для рядовых граждан максимальное наказание составит 3 тысячи рублей, для должностных лиц – 30 тысяч, для юридических – 45 тысяч рублей.

За повторную торговлю санкции ужесточат 

28 февраля 2018, 04:05
Разбойник с ножом напал на продавца в Октябрьске

Разбойник с ножом напал на продавца в Октябрьске

За помощью в полицию обратилась продавец магазина в городе Октябрьск. Она сообщила, что в торговую точку зашел неизвестный с ножом. Он потребовал у женщины отдать ему всю наличность и серьги. Потерпевшая выполнила все требования преступника, и после этого он ушел.

Продавец 

28 февраля 2018, 03:00
Умер прокурор Октябрьска Игорь Зятчин

Умер прокурор Октябрьска Игорь Зятчин

26 февраля умер прокурор города Октябрьска Игорь Зятчин. Ему было 44 года. Как сообщает КТВ-Луч, перед смертью Зятчин был срочно госпитализирован в больницу.

"Сегодня умер друг - Игорь Зятчин. Всю сознательную жизнь проработал в прокуратуре (прокурор г. Октябрьска). 
27 февраля 2018, 10:19
Сызранские браконьеры ловили «метлами» налимов

Сызранские браконьеры ловили «метлами» налимов

В Сызрани выявлены сразу три случая браконьерства. Причем, все они крайне похожи друг на друга. Браконьеров поймали на ловле налимов с помощью запрещенной снасти, которая в простонародье именуется «метлой».

"Эта снасть является орудием массового истребления рыбы, а налима ей ловят один 

30 января 2018, 08:27
Житель Самары поймал огромную щуку «размером с весло»

Житель Самары поймал огромную щуку «размером с весло»

О поимке в водоеме очень крупной рыбы рассказал житель Самары. Рыбак поймал огромную щуку «размером с весло». Вес особи – десять килограммов, передает портал 63.ru.

«Я ее на приманку-воблю поймал, пришлось к берегу выгребать, чтобы вытащить. Обхватить щучку 
13 ноября 2017, 11:00
Самарцев пытались накормить зараженной сельдью

Самарцев пытались накормить зараженной сельдью

В Самарской области конфисковано более 100 килограммов зараженной рыбы. Паразитов обнаружили в тихоокеанской селедке, которая предназначалась для продажи в нашем регионе. Всего в первой половине 2017 года было проверено 28 точек по продаже рыбы. Общая сумму штрафов за нарушения требований 

7 августа 2017, 09:05
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