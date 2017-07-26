В Самаре на сутки отключат холодное водоснабжение в районе 9-й просеки. Это связано с заменой задвижки на водопроводной линии.
«Без холодного водоснабжения на время работ будут дома на 9 просеке от ул. Солнечной – 8 линия, 7 линия, 6 линия, 5 линия – до 5 малой линии, ул. Красильникова от 5 линии до 12 линии, ул. Ольховская от 5 линии до 12 линии. Предположительно, работы будут вестись с 9:00 27 июля до 9:00 28 июля», - сообщили в компании «Самарские коммунальные системы».
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