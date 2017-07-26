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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Наказание тем, кто поит россиян плохой водой, ужесточат в 10 раз

Наказание тем, кто поит россиян плохой водой, ужесточат в 10 раз

Минстрой планирует в 10 раз ужесточить ответственность за некачественную водопроводную воду. В ведомстве подготовили поправки в административный кодекс, которые увеличивают штраф для юрлиц с 30 до 300 тысяч рублей. Кроме того, предлагаются и допсанкции за невыполнение мероприятий по повышению качества 

25 июля 2017, 01:59
У самарца из крана шла желтая жидкость, за которую заставляли платить как за воду

У самарца из крана шла желтая жидкость, за которую заставляли платить как за воду

Житель Самары через суд сумел добиться от управляющей компании перерасчета. У него из крана шла желтая жидкость, за которую его заставляли платить как за холодную воду. По данным судебных приставов, она была крайне неприятна на вкус. Мужчина написал жалобу в 

20 июля 2017, 03:16
В самарской квартире начался дождь: жительница передает привет Фонду капремонта

В самарской квартире начался дождь: жительница передает привет Фонду капремонта

Самарчанка Юлия Волгина пожаловалась в "Фейсбуке" на региональный Фонд капремонта. "Вчера мою квартиру затопило. Оказалось, прорвало трубу отопления на чердаке. Новую, к слову, трубу. В управляющей компании меня сразу же отфутболили в Фонд, потому что заказы на капремонт идут через 
20 июля 2017, 09:08
Горячую воду в дома самарцев вернут до 21 июля

Горячую воду в дома самарцев вернут до 21 июля

Горячую воду в дома самарцев, где ее отключили несколько недель назад из-за ремонта тепломагистрали, обещают вернуть до 21 июля. После этого работы по восстановлению труб продолжатся, но жилых домов они касаться уже больше не будут.
19 июля 2017, 03:01
Дорогое ЖКХ: Россияне задолжали за жилищно-коммунальные услуги более триллиона рублей

Дорогое ЖКХ: Россияне задолжали за жилищно-коммунальные услуги более триллиона рублей

В настоящее время, по самым последним оценкам, задолженность за жилищно-коммунальные услуги составляет 1,34 триллиона рублей. И лишь половина из этой суммы - долги жильцов, то есть физических лиц.
Среди них преобладают или люди состоятельные, или "асоциальные категории", отмечает министр строительства 

19 июля 2017, 02:16
Волга показала рекорд и уходит

Волга показала рекорд и уходит

15 июля на Волге в районе Самары был зарегистрирован уровень воды на отметке 30,64 метра Балтийской системы. Это максимальное значение почти за 50 лет, прошедших с момента строительства Жигулевской гидроэлектростанции.

Как уже сообщала «ТЕРРА», пик сброса воды на 
19 июля 2017, 09:31
Волгу пришлось расходовать вхолостую

Волгу пришлось расходовать вхолостую

Жигулевская ГЭС продолжает работать в режиме повышенной приточности. В связи с непрекращающимися осадками расход воды через створы гидрообъекта достиг значения в 13 тысяч кубометров в секунду - это максимальный показатель с 1994 года. Каждый третий куб воды энергетики вынуждены сбрасывать 
11 июля 2017, 03:27
Несколько самарских микрорайонов отключат от холодной воды

Несколько самарских микрорайонов отключат от холодной воды

Появился предварительный график плановых работ на самарских системах водоснабжения на период с 19 по 22 июня. Без холодной воды поочередно останутся несколько микрорайонов города. Адреса, даты и время опубликованы на сайте компании «Самарские коммунальные системы». В списке – поселки Мехзавод, 
19 июня 2017, 10:17
Кого оставят без холодной воды?

Кого оставят без холодной воды?

Опубликована предварительная информация об адресах, где на текущей неделе возможно отключение холодной воды, в связи с проведением плановых работ на сетях водоснабжения. С 25 по 28 апреля без холодной воды могут остаться несколько десятков объектов в разных районах города, следует 
25 апреля 2017, 09:28
Самарцев незаконно лишили холодной воды

Самарцев незаконно лишили холодной воды

673 жилых здания, четыре детских сада и семь школ остались без воды.
19 апреля 2017, 01:05
В Самаре отключат воду в домах в районе Барбошиной поляны

В Самаре отключат воду в домах в районе Барбошиной поляны

Вечером во вторник, 24 января, в Самаре отключат холодную воду в домах, расположенных в районе Барбошиной поляны. Об этом сообщается на сайте компании «Самарские коммунальные системы».

Без холодного водоснабжения с 20 часов 24 января до 8:00 25 января останутся дома по 

24 января 2017, 09:49
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