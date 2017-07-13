Самарский гребец Илья Штокалов официально получит бронзу Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, следует из решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне. 16 августа прошлого года в рамках олимпийского турнира состоялись соревнования по гребле в каноэ-одиночке на 1000 метров. По их итогам третье место занял молдаванин Сергей Тарновский, самарец стал четвертым. Через несколько дней Международная федерация гребли сообщила, что допинг-проба Тарновского, которую он сдавал перед играми, дала положительный результат. Молдавский спортсмен был временно отстранен, а в январе 2017 года его дисквалифицировали на 4 года, лишив бронзовой награды. Штокалова официально признали медалистом после завершения всех юридических процедур по данному вопросу.
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