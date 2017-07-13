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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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В Самаре откроют «Хоккейный клуб ЦСК ВВС» в статусе некоммерческой организации

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В Самарской области избран новый президент региональной федерации дзюдо

В Самарской области избран новый президент региональной федерации дзюдо

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В блогах: первая самарская губернская олимпиада

В блогах: первая самарская губернская олимпиада

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Netflix покажет фильм про допинг в российском спорте

Netflix покажет фильм про допинг в российском спорте

Американская компания Netflix заплатила $5 миллионов за право на демонстрацию документального фильма под названием «Икар», где рассказывается о допинге в российском спорте. Об этом информируют зарубежные издания. Эта сделка признана одной из наиболее крупных за всю многолетнюю историю документального кино.

26 января 2017, 10:06
В Самаре прошел Олимпийский бал

В Самаре прошел Олимпийский бал

Спортсмены губернии подвели итоги уходящего олимпийского года. Високосный 2016-й оказался ознаменован многочисленными скандалами, главный из которых коснулся самарских атлетов.
Паралимпийцев не допустили до Игр в Рио, несмотря на то, что в применении допинга никто из них уличен не был. И 

22 декабря 2016, 11:56
В России появился сервис по проверке лекарств на наличие допинга

В России появился сервис по проверке лекарств на наличие допинга

Российское антидопинговое агентство запустило сервис по проверке медицинских препаратов на содержание допинга. На сайте РУСАДА любой желающий сможет самостоятельно проверить лекарство на присутствие запрещенных в спортивной среде компонентов.

Об этом информирует пресс-служба антидопингового агентства. Определить, есть ли в лекарственном препарате не разрешенные 

21 ноября 2016, 04:10
В блогах: на чем ездят олимпийские чемпионки из Тольятти

В блогах: на чем ездят олимпийские чемпионки из Тольятти

Блогер chaga рассказал про транспорт, на котором ездят четыре девчонки, взявшие для России золотые медали на минувшей Олимпиаде в Бразилии.

Блогер chaga посвятил свой пост транспорту олимпийских чемпионов из Самарской области и опубликовал фото.
«Речь об автобусе гандбольного 
22 сентября 2016, 02:40
В Самаре гандболистки-чемпионки получили по 4 млн рублей каждая

В Самаре гандболистки-чемпионки получили по 4 млн рублей каждая

Олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро, только что ставшие кавалерами ордена Дружбы, гандболистки тольяттинской «Лады» вернулись домой на автомобилях премиум-класса, подаренных президентом России Владимиром Путиным. Марафон признания и благодарности за блестящее выступление на Играх продолжился на родине.

Тольяттинские гандболистки добыли олимпийское золото впервые в 

2 сентября 2016, 01:38
Ученые: Допинги очень опасны для здоровья

Ученые: Допинги очень опасны для здоровья

Американские ученые рассказали, что допинги могут быть очень опасными для здоровья. В первую очередь это связано с тем, что многие препараты выпускаются нелегально.
По словам медиков из Техасского университета, 45% профессиональных спортсменов принимают допинги. Каждый из них преследует разные цели. 

10 августа 2016, 02:11
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