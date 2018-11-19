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Антигламур, гаражи и свалки: в Сызрани сняли пародию на песню Димы Билана
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6 ноября 2018, 11:58
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Женщина получила 7 лет тюрьмы за то, что забила до смерти своего собутыльника
В Сызрани завершился процесс над местной жительницей, которая обвинялась в убийстве по неосторожности.
По информации следствия, фигурантка дела распивала спиртное со своим знакомым. В какой-то момент они поссорились. Женщина нанесла мужчине несколько сильных ударов по голове, туловищу и конечностям. От полученных …
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1 ноября 2018, 11:22
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Сызранец поймал на удочку метровую щуку
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29 октября 2018, 11:19
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«Что нам делать?»: В Сызрани странный мужик с усами лезет обниматься к женщинам
Жительницы Юго-Западного района Сызрани предупреждают о странном неадекватном мужчине, который пристает к людям в лесополосе, идущей вдоль 3-го и 2-го микрорайонов Монгоры. Как пишет «Маленькая Сызрань», одна из женщин гуляла по лесу с 7-летней дочкой. В какой-то момент за …
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21 октября 2018, 04:17
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В Самаре открылся молодежный театрально-концертный комплекс «Дирижабль»
В четверг, 6 сентября, в областной столице открылся молодежный театрально-концертный комплекс «Дирижабль». Он разместился в здании бывшего Коммерческого клуба (особняке Мясниковых) на улице Куйбышева, 104. Ранее в здании была проведена реставрация. Комплекс будет относиться к институту культуры. Внутри «Дирижабля» находятся …
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7 сентября 2018, 10:02
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В это воскресенье на ТЕРРА РЕН ТВ появится Земфира.
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1 сентября 2018, 10:15
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Концерт классической музыки «OPEN ОПЕРА» пройдет на площади Куйбышева в Самаре
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15 августа 2018, 01:50
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ТЕРРА РЕН ТВ посвятит вечер Михаилу Задорнову
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20 июля 2018, 09:58