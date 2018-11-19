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Цифры. Эфир передачи от 19.11.2018 
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Материалы по теме:

Антигламур, гаражи и свалки: в Сызрани сняли пародию на песню Димы Билана

Антигламур, гаражи и свалки: в Сызрани сняли пародию на песню Димы Билана

Творческая группа из Сызрани под названием The Sprut решила пошутить над поп-певцом Димой Биланом. Умельцы сняли и выложили в сеть клип-пародию на песню «Держи». Ролик они приурочили к концерту исполнителя, который должен состояться в городе 14 ноября.

Группа решила 
6 ноября 2018, 11:58
Женщина получила 7 лет тюрьмы за то, что забила до смерти своего собутыльника

Женщина получила 7 лет тюрьмы за то, что забила до смерти своего собутыльника

В Сызрани завершился процесс над местной жительницей, которая обвинялась в убийстве по неосторожности.

По информации следствия, фигурантка дела распивала спиртное со своим знакомым. В какой-то момент они поссорились. Женщина нанесла мужчине несколько сильных ударов по голове, туловищу и конечностям. От полученных 

1 ноября 2018, 11:22
Сызранец поймал на удочку метровую щуку

Сызранец поймал на удочку метровую щуку

Не перевелась еще крупная рыба в водоемах нашей области.  В этом на днях смог убедиться житель Сызрани, поймавший в Волге 7-килограммовую щуку.

По словам удачливого рыбака, он отправился на реку, чтобы удить судака. В какой-то момент на крючок попалась 
29 октября 2018, 11:19
«Что нам делать?»: В Сызрани странный мужик с усами лезет обниматься к женщинам

«Что нам делать?»: В Сызрани странный мужик с усами лезет обниматься к женщинам

Жительницы Юго-Западного района Сызрани предупреждают о странном неадекватном мужчине, который пристает к людям в лесополосе, идущей вдоль 3-го и 2-го микрорайонов Монгоры. Как пишет «Маленькая Сызрань», одна из женщин гуляла по лесу с 7-летней дочкой. В какой-то момент за 
21 октября 2018, 04:17
В Самаре открылся молодежный театрально-концертный комплекс «Дирижабль»

В Самаре открылся молодежный театрально-концертный комплекс «Дирижабль»

В четверг, 6 сентября, в областной столице открылся молодежный театрально-концертный комплекс «Дирижабль». Он  разместился в здании бывшего Коммерческого клуба (особняке Мясниковых) на улице Куйбышева, 104. Ранее в здании была проведена реставрация. Комплекс будет относиться к институту культуры. Внутри «Дирижабля» находятся 
7 сентября 2018, 10:02
В это воскресенье на ТЕРРА РЕН ТВ появится Земфира.

В это воскресенье на ТЕРРА РЕН ТВ появится Земфира.

Земфира – один из самых закрытых и загадочных персон на российской музыкальной сцене. Она практически не даёт интервью и предпочитает не участвовать в съёмках телевизионных программ. У зрителей ТЕРРА РЕН ТВ есть редкая возможность увидеть певицу на федеральном телеканале, посмотрев 

1 сентября 2018, 10:15
Концерт классической музыки «OPEN ОПЕРА» пройдет на площади Куйбышева в Самаре

Концерт классической музыки «OPEN ОПЕРА» пройдет на площади Куйбышева в Самаре

Самарский академический театр оперы и балета приглашает зрителей 19 августа в 18:00 на концерт «OPEN ОПЕРА», который состоится на площади Куйбышева.

Перед зрителями прозвучат арии, дуэты и песни из  популярных классических произведений в исполнении ведущих солистов театра – Андрея 
15 августа 2018, 01:50
ТЕРРА РЕН ТВ посвятит вечер Михаилу Задорнову

ТЕРРА РЕН ТВ посвятит вечер Михаилу Задорнову

Специально к 70-летию легендарного сатирика телеканал покажет его лучшие концерты

21 июля телеканал посвятит памяти Михаила Задорнова. В день рождения народного артиста зрители увидят его самые яркие выступления.

Вечер памяти начнётся в 20:15 – с концерта «Только у нас…». В нём Задорнов 

20 июля 2018, 09:58
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