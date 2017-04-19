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В Самаре трамвай сошел с рельсов и застрял в луже
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19 апреля 2017, 11:44
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Появилось видео ДТП, в котором погибла мать двоих детей
В Интернете появилось видео, снятое в Самаре в момент ДТП, в котором погибла мать двоих детей.
Как уже сообщала «ТЕРРА», трагедия случилась в ночь на 17 апреля на пересечении улиц Гагарина и Карбышева. По данным силовиков, 19-летний водитель …
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18 апреля 2017, 03:48
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В Самаре маршрутка врезалась в дом, ранены три пассажира
В понедельник, 17 апреля, в Кировском районе Самары в результате ДТП пострадали пассажиры общественного транспорта. Авария произошла примерно в 22:30 на Зубчаниновском шоссе. Столкнулись иномарка Vortex Estina и пассажирская «Газель». По предварительным данным, последняя следовала по маршруту №124. После удара …
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18 апреля 2017, 12:36
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«Шевроле» разорвало в ДТП с фурой на трассе М-5
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17 апреля 2017, 10:44
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Пьяный лихач хотел сбежать от полиции и убил мать двоих детей
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17 апреля 2017, 07:02
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Страшное ДТП на Революционной: один человек погиб, пятеро пострадали
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16 апреля 2017, 12:13
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В Самаре автоледи сбила насмерть пьяного пенсионера
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15 апреля 2017, 03:33
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В Самаре перекрыли выезд на Московское шоссе
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14 апреля 2017, 10:53
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В Самаре «Мерседес» улетел с Московского шоссе и перевернулся
В четверг, 13 апреля, в Самаре на ремонтируемом участке Московского шоссе перевернулся автомобиль «Мерседес». ДТП произошло в районе 16 километра магистрали. По словам очевидцев, водитель иномарки сначала столкнулся с «Солярисом», а потом наехал на ограждения, выскочил на ремонтируемый участок дороги …
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13 апреля 2017, 01:38
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Когда на Московском шоссе исчезнут пробки
Движение по тоннелям на Московском шоссе в Самаре запустят 1 сентября 2017 года. Эта информация была озвучена на заседании комитета по строительству в Самарской губернской думе во вторник, 11 апреля, передает 63.ru. Готовность тоннелей на пересечении с проспектом Кирова …
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11 апреля 2017, 03:01
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Появилось новое видео со стройки тоннеля на Московском шоссе в Самаре
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10 апреля 2017, 11:46