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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре трамвай сошел с рельсов и застрял в луже

В Самаре трамвай сошел с рельсов и застрял в луже

Около 10 часов утра в среду, 19 апреля, в Самаре с рельсов сошел трамвай №22. Это произошло на улице Ново-Садовой между остановками «Госуниверситет» и Постников овраг, сообщил очевидец в социальной сети. Он опубликовал фото.

«На овраге трамвай сошёл с 
19 апреля 2017, 11:44
Появилось видео ДТП, в котором погибла мать двоих детей

Появилось видео ДТП, в котором погибла мать двоих детей

В Интернете появилось видео, снятое в Самаре в момент ДТП, в котором погибла мать двоих детей.

Как уже сообщала «ТЕРРА»,  трагедия случилась в ночь на 17 апреля на пересечении улиц Гагарина и Карбышева. По данным силовиков, 19-летний водитель 
18 апреля 2017, 03:48
В Самаре маршрутка врезалась в дом, ранены три пассажира

В Самаре маршрутка врезалась в дом, ранены три пассажира

В понедельник, 17 апреля, в Кировском районе Самары в результате ДТП пострадали пассажиры общественного транспорта. Авария произошла примерно в 22:30 на Зубчаниновском шоссе. Столкнулись иномарка Vortex Estina и пассажирская «Газель». По предварительным данным, последняя следовала по маршруту №124. После удара 
18 апреля 2017, 12:36
«Шевроле» разорвало в ДТП с фурой на трассе М-5

«Шевроле» разорвало в ДТП с фурой на трассе М-5

Утром в понедельник, 17 апреля, на трассе М-5 под Самарой столкнулись автомобиль «Шевроле» и фура Man. Фото с места ДТП очевидцы опубликовали в социальной сети.  По данным МЧС, столкновение произошло в 7:22 на 886 километре трассы.

«Авария на трассе 
17 апреля 2017, 10:44
Пьяный лихач хотел сбежать от полиции и убил мать двоих детей

Пьяный лихач хотел сбежать от полиции и убил мать двоих детей

В ночь на 17 апреля в Самаре произошло массовое ДТП. Есть погибший. Виновник аварии предположительно был пьян.

По сообщению очевидцев, авария произошла около двух часов ночи на пересечении улиц Карбышева и Гагарина. Фото с места происшествия появилось в социальной 
17 апреля 2017, 07:02
Страшное ДТП на Революционной: один человек погиб, пятеро пострадали

Страшное ДТП на Революционной: один человек погиб, пятеро пострадали

В ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 апреля, примерно в 0:46 в Самаре на пересечении Московского шоссе и Революционной произошло ДТП со смертельным исходом.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 28-летний водитель на Skoda двигался по улице 
16 апреля 2017, 12:13
В Самаре автоледи сбила насмерть пьяного пенсионера

В Самаре автоледи сбила насмерть пьяного пенсионера

В Самаре автоледи сбила насмерть пьяного мужчину-пешехода на проезжей части, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 15 марта утром 30-летняя девушка на автомобиле «Nissan», двигаясь по Аэродромной со стороны Волгина, на перекрестке с улицей 
15 апреля 2017, 03:33
В Самаре перекрыли выезд на Московское шоссе

В Самаре перекрыли выезд на Московское шоссе

На срок с 14 по 18 апреля в Самаре перекрывают выезд на Московское шоссе, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Речь идет о проезде напротив ТЦ «Московский» - между домами 7 и 12 на 18-м километре. Ограничение необходимо для переустройства линии 

14 апреля 2017, 10:53
В Самаре «Мерседес» улетел с Московского шоссе и перевернулся

В Самаре «Мерседес» улетел с Московского шоссе и перевернулся

В четверг, 13 апреля, в Самаре на ремонтируемом участке Московского шоссе перевернулся автомобиль «Мерседес». ДТП произошло в районе 16 километра магистрали. По словам очевидцев, водитель иномарки сначала столкнулся с «Солярисом», а потом наехал на ограждения, выскочил на ремонтируемый участок дороги  
13 апреля 2017, 01:38
Когда на Московском шоссе исчезнут пробки

Когда на Московском шоссе исчезнут пробки

Движение по тоннелям на Московском шоссе в Самаре запустят 1 сентября 2017 года. Эта информация была озвучена на заседании комитета по строительству в Самарской губернской думе во вторник, 11 апреля, передает 63.ru. Готовность тоннелей на пересечении с проспектом Кирова 
11 апреля 2017, 03:01
Появилось новое видео со стройки тоннеля на Московском шоссе в Самаре

Появилось новое видео со стройки тоннеля на Московском шоссе в Самаре

В Интернете появилось новое видео со стройки тоннеля на Московском шоссе на пересечении с проспектом Кирова. Как уже сообщала «ТЕРРА», главную городскую магистраль реконструируют вплоть до выезда из Самары в районе ТЦ «Мега». Еще одна двухуровневая развязка построена на пересечении 

10 апреля 2017, 11:46
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