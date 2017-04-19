Появилось видео ДТП, в котором погибла мать двоих детей



Как уже сообщала «ТЕРРА», трагедия случилась в ночь на 17 апреля на пересечении улиц Гагарина и Карбышева. По данным силовиков, 19-летний водитель … В Интернете появилось видео, снятое в Самаре в момент ДТП, в котором погибла мать двоих детей.Как уже«ТЕРРА», трагедия случилась в ночь на 17 апреля на пересечении улиц Гагарина и Карбышева. По данным силовиков, 19-летний водитель