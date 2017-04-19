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Самарцев травят
В другой группе "ВК" - "Самара life" - поведали, какой нынче газ подают в квартиры одного из домов по улице Стара-Загоре. "Для непросвещённых поясню, что красное пламя говорит о повышенном уровне угарного газа, - пишет автор. - Готовить на …
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19 апреля 2017, 06:26
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В блогах: после ремонта ездить по шоссе стало намного опаснее
В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что местные велосипедисты потребовали восстановить обочину в зеленой зоне Автограда. На днях группа активистов проехала с инспекцией по Лесопарковому шоссе. Его не так давно ремонтировали, уничтожив при этом обочину. Последняя, по нормативам, может …
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18 апреля 2017, 06:43
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Самара лишилась набережной
Блогер Алексей Перезнатнов рассказал про реконструкцию четвёртой очереди самарской набережной. "Работы начались весной этого года и уже идут полным ходом. Недавно там огородили металлическим забором часть ремонтируемого участка от "КИНАПа" до строящегося храма в конце улицы Лесной. Уже "отбили" …
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18 апреля 2017, 06:36
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В Самаре появилось бесплатное жилье для бродяг
Самарец Анатолий Пальто с сарказмом поведал в «Фейсбуке», что Самара стала первым городом, где бомжей стали обеспечивать бесплатным жильём. «Запущена уникальная программа по обеспечению бродяг крышей над головой. Старые дома, подлежащие расселению, перепрофилируют в гостиницы для бомжей. Уровень - …
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17 апреля 2017, 05:43
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В Самаре могут возникнуть проблемы с поставками хлеба
Блогер Игорь Кондратьев заявляет, что ограничение движения по Южном мосту может принести некоторые неудобства для самарцев в плане их пищевого рациона. "Во-первых, теперь горожане на время работ будут отрезаны от "ашановского" хлеба, испеченного в ТРК "Амбар". Во-вторых, тот же …
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14 апреля 2017, 09:37
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В Самару не проехать: затор на Кировском мосту
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13 апреля 2017, 11:45
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«Южный перекрыли» - фото очевидца
В социальных сетях появилось фото с Южного моста, где в ночь на 12 апреля стартовали ремонтные работы.
«Путепровод Южный перекрыли. Начались работы по фрезерованию покрытия», - сообщил очевидец.
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12 апреля 2017, 07:01
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Ночью изменится схема движения по Южному мосту
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11 апреля 2017, 10:06