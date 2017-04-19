В Самаре могут возникнуть проблемы с поставками хлеба … Блогер Игорь Кондратьев заявляет , что ограничение движения по Южном мосту может принести некоторые неудобства для самарцев в плане их пищевого рациона. "Во-первых, теперь горожане на время работ будут отрезаны от "ашановского" хлеба, испеченного в ТРК "Амбар". Во-вторых, тот же