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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Самарцев травят

Самарцев травят

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В блогах: после ремонта ездить по шоссе стало намного опаснее

В блогах: после ремонта ездить по шоссе стало намного опаснее

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Самара лишилась набережной

Самара лишилась набережной

Блогер Алексей Перезнатнов рассказал про реконструкцию четвёртой очереди самарской набережной. "Работы начались весной этого года и уже идут полным ходом. Недавно там огородили металлическим забором часть ремонтируемого участка от "КИНАПа" до строящегося храма в конце улицы Лесной. Уже "отбили" 
18 апреля 2017, 06:36
В Самаре появилось бесплатное жилье для бродяг

В Самаре появилось бесплатное жилье для бродяг

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17 апреля 2017, 05:43
В Самаре могут возникнуть проблемы с поставками хлеба

В Самаре могут возникнуть проблемы с поставками хлеба

Блогер Игорь Кондратьев заявляет, что ограничение движения по Южном мосту может принести некоторые неудобства для самарцев в плане их пищевого рациона. "Во-первых, теперь горожане на время работ будут отрезаны от "ашановского" хлеба, испеченного в ТРК "Амбар". Во-вторых, тот же 
14 апреля 2017, 09:37
В Самару не проехать: затор на Кировском мосту

В Самару не проехать: затор на Кировском мосту

Самарские автомобилисты сообщили в социальных сетях о заторе на въезде в Самару по Кировскому мосту. Очевидцы опубликовали фото.

«На Кировском мосту пробка. Движение стоит по направлению в областной центр. В связи с ремонтом Южного моста, автолюбители решили ехать в 
13 апреля 2017, 11:45
«Южный перекрыли» - фото очевидца

«Южный перекрыли» - фото очевидца

В социальных сетях появилось фото с Южного моста, где в ночь на 12 апреля стартовали ремонтные работы.
«Путепровод Южный перекрыли. Начались работы по фрезерованию покрытия», - сообщил очевидец.
 
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Ночью изменится схема движения по Южному 
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Ночью изменится схема движения по Южному мосту

Ночью изменится схема движения по Южному мосту

Работы по ремонту моста «Южный» и путепровода «Аврора» стартуют с 12 апреля. Их планируют завершить к 1 ноября 2017 года, сообщила мэрия Самары.

«На время проведения ремонтных работ пропуск грузовых транспортных средств и пассажирских автобусов будет запрещен не на 
11 апреля 2017, 10:06
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