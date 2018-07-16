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Материалы по теме:

Улицу Ленина на неделю перекроют в Тольятти

Улицу Ленина на неделю перекроют в Тольятти

С пятницы, 13 июля, в Тольятти будет перекрыто движение транспорта по улице Ленина на участке от  Ларина до бульвара 50 лет Октября. Рабочие будут устранять на пересечении улицы Ленина и бульвара 50 лет Октября подтопление, сообщили в мэрии Тольятти. Работы 
13 июля 2018, 08:42
Из-за строительства газопровода перекроют две улицы в Самаре

Из-за строительства газопровода перекроют две улицы в Самаре

На двух улицах в Самаре из-за строительства газопровода будет ограничено движение транспорта. С 00:00 17 июля до 24:00 1 августа будет перекрыта улица Энтузиастов на участке протяженностью 30 метров от проспекта Карла Маркса. С 00:00 30 июля до 24:00 7 
12 июля 2018, 12:28
Дороги Самары перекроют из-за Крестного ходa

Дороги Самары перекроют из-за Крестного ходa

В Самаре в субботу, 2 июня, в связи с проведением Крестного хода в день памяти святителя Алексия перекроют дороги в центре города. Перекроют три улицы: с 10:00 по улице Некрасовской от Ленинской до Куйбышева, с 11часов по улице Куйбышева от 

1 июня 2018, 02:48
Самарские православные верующие отправились в крестный ход

Самарские православные верующие отправились в крестный ход

В среду самарские православные верующие отправились в крестный ход, приуроченный ко дню празднования явления Казанской иконы Божией Матери. В 7 утра на Хлебной площади прошел молебен, после чего паломники пошли в двухдневный поход в село Каменный Брод Красноармейского района.
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19 июля 2017, 09:32
Православные самарцы отправились в Крестный ход через Новокуйбышевск

Православные самарцы отправились в Крестный ход через Новокуйбышевск

В среду, 19 июля, самарские православные верующие отправились в крестный ход, приуроченный к 185-летию храма в честь Казанской иконы Божией Матери, построенного в селе Каменный Брод. В 7 утра на Хлебной площади прошел молебен, после чего паломники пошли в двухдневный 

19 июля 2017, 10:56
Крестный ход в Каменный Брод

Крестный ход в Каменный Брод

19 июля в Самаре стартует Крестный ход, приуроченный к 185-летию храма в честь Казанской иконы Божией Матери.
18 июля 2017, 01:57
17 апреля в центре Самары ограничат движение транспорта

17 апреля в центре Самары ограничат движение транспорта

В понедельник, 17 апреля, в Самаре с 17:00 до 20:00 ограничат движение автотранспорта на въезде к зданию драмтеатра имени Горького со стороны Шостаковича, сообщает мэрия Самары. Ограничение введут в связи с церемонией открытия XXII международного фестиваля «Кино – детям»
 

15 апреля 2017, 04:10
В блогах: дорожный апокалипсис из-за перекрытия Ташкентской в Самаре

В блогах: дорожный апокалипсис из-за перекрытия Ташкентской в Самаре

Блогер dm_vlasenko показал, как выглядит дорога во дворе дома номер 67 по улице Димитрова. Он опубликовал фотографию. По словам автора поста, после перекрытия Ташкентской (подробнее об этом читайте здесь), у жителей многих домов 14-го микрорайона остался только один 
20 мая 2016, 09:25
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