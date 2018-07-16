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Улицу Ленина на неделю перекроют в Тольятти
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13 июля 2018, 08:42
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Из-за строительства газопровода перекроют две улицы в Самаре
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12 июля 2018, 12:28
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Дороги Самары перекроют из-за Крестного ходa
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1 июня 2018, 02:48
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Самарские православные верующие отправились в крестный ход
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19 июля 2017, 09:32
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Православные самарцы отправились в Крестный ход через Новокуйбышевск
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19 июля 2017, 10:56
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Крестный ход в Каменный Брод
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18 июля 2017, 01:57
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17 апреля в центре Самары ограничат движение транспорта
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15 апреля 2017, 04:10
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В блогах: дорожный апокалипсис из-за перекрытия Ташкентской в Самаре
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20 мая 2016, 09:25