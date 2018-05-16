В Самаре перекроют дороги у набережной. Временное ограничение движения транспорта в связи с проведением Всероссийского полумарафона «ЗаБег». В воскресенье, 20 мая, с шести часов утра до 14:30 движение транспорта в центре города будет ограничено на следующих участках: по улице Максима Горького - от Венцека до Вилоновской; по Вилоновской - от улицы Максима Горького до Волжского проспекта; по Волжскому проспекту - от улицы Вилоновская до Лесной; по Лесной - от Волжского проспекта до улицы Осипенко. Отметим, с 20 часов субботы, 19 мая, там также будет запрещено останавливать и парковать машину. Исключение только для спецтранспорта полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре. Автобусы №11, 61, 247, 261 будут объезжать перекрытые участки по временной схеме.
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ТТУ просит водителей пропускать трамваи в день матча на «Самара Арене»
В Самаре городское трамвайно-троллейбусное управление просит автомобилистов «по возможности пропускать трамваи». Напомним, 16 мая на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» состоится третий тестовый матч, сыграют футбольные команды «Лада-Тольятти» и «Носта» из Новотроицка. Игра начнется в 18 часов. В районе стадиона …
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16 мая 2018, 12:12
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В Самаре 16 мая ограничат движение транспорта
В Самаре в день третьего тестового матча на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена», в среду, 16 мая, ограничат движение транспорта. Сыграют ФК «Лада-Тольятти» и «Носта» (Новотроицк). Проезд на территорию, прилегающую к стадиону «Самара Арена», на личном автотранспорте будет запрещен. Автомобили, припаркованные …
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15 мая 2018, 04:31
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Движение трамваев 16 мая изменится в Самаре
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15 мая 2018, 12:00
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Между микрорайоном «Волгарь» и площадью Революции в Самаре будет ходить постоянный автобус
Администрация Самары ищет подрядчика на обслуживание автобусного маршрута №80. Он пролегает между микрорайоном «Волгарь» и площадью Революции. Автобус на этом направлении начал курсировать еще в апреле в тестовом режиме. Чуть позже было принято сделать его постоянным и присвоить отдельный номер.
Судя …
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15 мая 2018, 09:33
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С 1 июня ограничат въезд автобусов в Самару
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14 мая 2018, 03:57
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В Самаре прогулочные зоны обработают от клещей и грызунов
В Самаре обработают от клещей территорию площадью почти в 200 гектаров, информирует мэрия областного центра. Речь идет о местах массового отдыха и пребывания населения, скверах, городской набережной, зонах туристических маршрутов и транспортных развязках.
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9 мая 2018, 04:39
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Памятник князю Владимиру открыли на набережной в Самаре
Четырехметровый бронзовый памятник князю Владимиру, который в 988 году принял православие и сделал его государственной религией на Руси, установили рядом с Софийским собором на четвертой очереди набережной. В воскресенье во время торжественного открытия его освятил Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий.
Сергий, …
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7 мая 2018, 04:01
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Конкурс на проект новой очереди набережной объявят в Самаре
В Самаре может появиться новая набережная. Соответствующий вопрос обсуждался 26 апреля на градостроительном совете. Планируется, что объект разместится между бассейном ЦСКА и улицей Вилоновской. Участники совета сошлись во мнении о необходимости проведения открытого конкурса по выбору лучшего проекта.
«Новую очередь набережной …
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27 апреля 2018, 08:41
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Новый фонтан со струями в 15 метров включили у Ладьи в Самаре
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20 апреля 2018, 08:11