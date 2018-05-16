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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Материалы по теме:

ТТУ просит водителей пропускать трамваи в день матча на «Самара Арене»

ТТУ просит водителей пропускать трамваи в день матча на «Самара Арене»

В Самаре городское трамвайно-троллейбусное управление просит автомобилистов «по возможности пропускать трамваи». Напомним, 16 мая на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» состоится третий тестовый матч, сыграют футбольные команды «Лада-Тольятти» и «Носта» из Новотроицка. Игра начнется в 18 часов. В районе стадиона 
16 мая 2018, 12:12
В Самаре 16 мая ограничат движение транспорта

В Самаре 16 мая ограничат движение транспорта

В Самаре в день третьего тестового матча на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена», в среду, 16 мая, ограничат движение транспорта. Сыграют ФК «Лада-Тольятти» и «Носта» (Новотроицк). Проезд на территорию, прилегающую к стадиону «Самара Арена», на личном автотранспорте будет запрещен. Автомобили, припаркованные 
15 мая 2018, 04:31
Движение трамваев 16 мая изменится в Самаре

Движение трамваев 16 мая изменится в Самаре

В Самаре в среду, 16 мая, состоится третий тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена». Как уже сообщала «ТЕРРА», сыграют футбольные команды «Лада – Тольятти» и «Носта» (Новотроицк). Игра начнется в 18 часов. Изменится работа трамвайных маршрутов. С 12:00 до 23:00 

15 мая 2018, 12:00
Между микрорайоном «Волгарь» и площадью Революции в Самаре будет ходить постоянный автобус

Между микрорайоном «Волгарь» и площадью Революции в Самаре будет ходить постоянный автобус

Администрация Самары ищет подрядчика на обслуживание автобусного маршрута №80. Он пролегает между микрорайоном «Волгарь» и площадью Революции. Автобус на этом направлении начал курсировать еще в апреле в тестовом режиме. Чуть позже было принято сделать его постоянным и присвоить отдельный номер.

Судя 

15 мая 2018, 09:33
С 1 июня ограничат въезд автобусов в Самару

С 1 июня ограничат въезд автобусов в Самару

В Самаре, где пройдут шесть матчей ЧМ-2018, с 1 июня введут ограничения для въезда в город автобусов. Они будут действовать по 17 июля в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 202 «Об особенностях применения 

14 мая 2018, 03:57
В Самаре прогулочные зоны обработают от клещей и грызунов

В Самаре прогулочные зоны обработают от клещей и грызунов

В Самаре обработают от клещей территорию площадью почти в 200 гектаров, информирует мэрия областного центра. Речь идет о местах массового отдыха и пребывания населения, скверах, городской набережной, зонах туристических маршрутов и транспортных развязках.
 
«Специалисты уже приступили к работам, говорится 

9 мая 2018, 04:39
Памятник князю Владимиру открыли на набережной в Самаре

Памятник князю Владимиру открыли на набережной в Самаре

Четырехметровый бронзовый памятник князю Владимиру, который в 988 году принял православие и сделал его государственной религией на Руси, установили рядом с Софийским собором на четвертой очереди набережной. В воскресенье во время торжественного открытия его освятил Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий.

Сергий, 

7 мая 2018, 04:01
Конкурс на проект новой очереди набережной объявят в Самаре

Конкурс на проект новой очереди набережной объявят в Самаре

В Самаре может появиться новая набережная. Соответствующий вопрос обсуждался 26 апреля на градостроительном совете. Планируется, что объект разместится между бассейном ЦСКА и улицей Вилоновской. Участники совета сошлись во мнении о необходимости проведения открытого конкурса по выбору лучшего проекта.

«Новую очередь набережной 

27 апреля 2018, 08:41
Новый фонтан со струями в 15 метров включили у Ладьи в Самаре

Новый фонтан со струями в 15 метров включили у Ладьи в Самаре

В Самаре на четвертой очереди набережной у «Ладьи» в пятницу, 20 апреля, впервые включили и протестировали новый фонтан. Мэрия Самары предоставила фото. 
20 апреля 2018, 08:11
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