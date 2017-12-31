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Это не «фейк»: В Самаре на маршруты вышли троллейбусы со Снегурочками за рулем
Таким неожиданным образом муниципальное ТТУ решило поздравить жителей мегаполиса с наступающим Новым годом, передает портал «Губерния». Автомобилистки зачитывали «вирши» по громкой связи, кондукторы раздавали удивленным пассажирам сладости и подарки. Салоны троллейбусов были украшены новогодней и мундиальной символикой.
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31 декабря 2017, 04:25
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Новогодняя афиша Самары: куда сходить в праздники?
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29 декабря 2017, 04:35
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Как встречать год Собаки: что говорят психологи о соблюдении новогодних традиций
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29 декабря 2017, 04:14
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В 2018 году в силу вступит ряд важнейших законов
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29 декабря 2017, 03:20
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Поздравление президента Путина впервые покажут по самарскому времени
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29 декабря 2017, 11:36
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Самару посетил обладатель 7 наград «ТЭФИ» Игорь Прокопенко
Одной из самых рейтинговых российских телепередач - «Военной тайне» исполнился 21 год. В конце 2017-го она получила престижную телевизионную награду «ТЭФИ» в категории «Просветительская программа». В чем секрет успеха проекта, который выходит на канале «РЕН-ТВ», телерадиокомпании «ТЕРРА» рассказал автор и …
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27 декабря 2017, 04:40
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Зажигай на Родине – вместе с «ТЕРРОЙ - РЕН ТВ»!
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22 декабря 2017, 02:55
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«РЕН ТВ» продолжает серию успехов
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11 декабря 2017, 05:18
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Выиграй билет на предпоказ нового леденящего душу триллера в Самаре!
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29 ноября 2017, 06:02
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Самарские железнодорожники получили поздравление от губернатора
В это воскресенье, 6 августа, свой профессиональный праздник отмечают российские железнодорожники. С наступающим праздником работников отрасли сегодня поздравил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
«Железнодорожный транспорт составляет основу транспортной системы России. Эффективное развитие этой отрасли служит залогом обеспечения устойчивого роста отечественной экономики, …
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4 августа 2017, 05:18
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Ветеранов поздравили участники региональных патриотических кружков
В этот четверг ветеранов Великой Отечественной войны поздравляли участники региональных патриотических кружков. В этом году «вахту памяти» во всех муниципальных образованиях губернии будут нести 87 строевых групп, состоящих из патриотов школьного возраста. Посты будут выставлены у мемориалов Великой Отечественной войны. …
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4 мая 2017, 05:45
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«ТЕРРА» поздравляет с Днем всех влюбленных!
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14 февраля 2017, 05:42