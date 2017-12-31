В 2018 году в силу вступит ряд важнейших законов Сегодня последний рабочий день уходящего года. Впереди 10 дней выходных, после которых жизнь россиян изменится. Не кардинальным образом, но все же. В 2018-м году в силу вступит ряд важнейших законов, которые коснутся как бизнеса, так и обычных граждан. Свыше полусотни …