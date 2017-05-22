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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 мая 2017г 
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На М-5 в Самарской области фура врезалась в мост

На М-5 в Самарской области фура врезалась в мост

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Как рассуждают в Сети свидетели аварии, водитель, возможно, уснул за рулем, и в результате произошло столкновение. Удар пришелся на середину кабины. Сведений о пострадавших 

22 мая 2017, 10:01
Чиновница из Тольятти ищет плетку, наручники и маску

Чиновница из Тольятти ищет плетку, наручники и маску

«Умоляю Вас!!! Не проходите мимо, а прочитайте текст, - обращается к подписчикам пользователь ВК Анастасия Н, указывающая на своей странице, что проживает в Тольятти и якобы работает в местном Территориальном отделе Управления одного из надзорных ведомств по Самарской области.  – 
22 мая 2017, 07:03
Гандболистки из клуба «Ростов-Дон» попали в ДТП в Тольятти

Гандболистки из клуба «Ростов-Дон» попали в ДТП в Тольятти

Автобус с игроками гандбольного клуба «Ростов-Дон» угодил в дорожно-транспортное происшествие в Автограде. По данным региональных СМИ, ссылающихся на пресс-службу клуба, авария случилась сегодня, 19 мая.
Транспортное средство, в котором донская команда направлялась из Тольятти в аэропорт «Курумоч» после победы над 

19 мая 2017, 04:43
В Тольятти 5-летний мальчик выпал с 8-го этажа и выжил!

В Тольятти 5-летний мальчик выпал с 8-го этажа и выжил!

В Тольятти сотрудники полиции выяснили обстоятельства падения 5-летнего мальчика из окна.
 
Ребенок выпал вечером 17 мая с 8 этажа. Скорую помощь вызвали соседи. С тяжелыми травмами малыш был доставлен в больницу. По свидетельству врачей, его жизни сейчас ничего не 

19 мая 2017, 07:25
Продажи АвтоВАЗА в апреле выросли на 7%

Продажи АвтоВАЗА в апреле выросли на 7%

По итогам апреля АвтовВАЗ продал 26 337 автомобилей. Это на 7 процентов больше показателя апреля прошлого года (24 648). Об этом говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса.
 
Доля рынка автозавода осталась на прошлогоднем уровне – 20,3%. А по данным за четыре 

12 мая 2017, 11:31
У разорившегося француза отняли коллекцию раритетных машин АвтоВАЗа

У разорившегося француза отняли коллекцию раритетных машин АвтоВАЗа

В группе "Самарские водители" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что во Франции нашли заброшенный автосалон с раритетными «Ладами». Он находится в маленьком городке Макон на востоке страны.

Странное здание под вывеской «Garage Gilbert Lada» расположилось на обочине. Внутри строения не 
28 апреля 2017, 05:55
В блогах: «АвтоВАЗ продолжает политику скрытых сокращений»

В блогах: «АвтоВАЗ продолжает политику скрытых сокращений»

В группе "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что на тольяттинском автозаводе продолжается политика скрытых сокращений. Об этом говорится в информационном письме, которое на днях сотрудники компании получили по местной "локалке". В документе указывается, что на заводе сейчас создана служба, 
21 апреля 2017, 07:22
У «копейки» - день рождения

У «копейки» - день рождения

Сегодня празднует свой день рождения легендарная "копейка". Первый автомобиль сошел с конвейера тольяттинского автогиганта 47 лет назад. Это событие изменило жизнь миллионов россиян. Сейчас от благополучия предприятия по-прежнему зависит развитие Тольятти.
К предстоящему юбилею автогиганта федеральный центр выделяет дополнительные средства 

20 апреля 2017, 05:50

"Ижевский автозавод" отметил 50-летие со дня выпуска первого автомобиля

"Ижевский автозавод", входящий в Группу АвтоВАЗ, отметил 50-летие со дня выпуска первого автомобиля. Полвека назад, в 1966 году, с конвейера сошел "Москвич-408", производство которого было передано на предприятие со столичного АЗЛК. В орбиту ВАЗа завод вошел в 2011 году: сначала на 

12 декабря 2016, 06:02
195 лет назад родился Достоевский

195 лет назад родился Достоевский

В этот день 195 лет назад родился классик русской и мировой литературы Федор Михайлович Достоевский. Сегодня все почитатели таланта великого мастера слова отмечают эту юбилейную дату. Интерес к произведениям  писателя не ослабевает и в наши дни.
В настоящее время в 

11 ноября 2016, 04:53
На празднование юбилея Самары депутаты выделили 8,7 млн бюджетных рублей

На празднование юбилея Самары депутаты выделили 8,7 млн бюджетных рублей

Депутаты Думы городского округа Самара выделили 8,7 миллиона рублей на празднование юбилея города.
В этом году областному центру исполняется 430 лет. Средства на День города  удалось высвободить благодаря экономии при проведении других  мероприятий городского департамента культуры, туризма и молодежной политики, 

29 августа 2016, 03:22
Российскому сообществу нотариусов исполняется 150 лет

Российскому сообществу нотариусов исполняется 150 лет

В юбилейный год на самарской площади Куйбышева впервые открылась необычная выставка, посвященная истории этого института. В рамках торжественного открытия организовали театрализованное представление.
Сами экспонаты содержат архивные документы и исторические факты, которые раскрывают особенности нотариальной деятельности разных эпох. Разделы выставки рассказывают 

15 июня 2016, 05:05
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