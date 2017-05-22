Мэрия Тольятти объявила конкурс по определению подрядчика для строительства выставочного зала в честь 50-летия АвтоВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля. Цена контракта - 356 млн рублей. Средства поступят из городского и областного бюджетов. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит возвести зал, игровые площадки и фонтан, а также разбить сквер. Объект должен появиться на улице Революционной в Автозаводском районе до 10 декабря 2019 года.
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