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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Появились подробности о перекрытии дорог к ЧМ-2018 в Самаре

Появились подробности о перекрытии дорог к ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре во время ЧМ-2018, как уже сообщалось ранее, в центре города ограничат движение транспорта. В четверг, 17 мая, стали известны подробности. О деталях депутатам городской думы рассказал руководитель департамента транспорта Самары Юрий Тапилин. Напомним, предполагается два режима временного ограничения 
17 мая 2018, 12:05
За охрану стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» заплатят 38 млн рублей

За охрану стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» заплатят 38 млн рублей

Охранять новый стадион «Самара Арена», на котором пройдут шесть матчей ЧМ-2018, в этом году будет фирма из Санкт-Петербурга, которой заплатят за это 38 миллионов рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Торги прошли в форме закупки у единственного поставщика. Победителем 

16 мая 2018, 05:41
Грушинский фестиваль пройдет в Самарской области с 9 по 12 августа

Грушинский фестиваль пройдет в Самарской области с 9 по 12 августа

Чемпионат мира по футболу, матчи которого пройдут в Самаре, внес свои коррективы в культурную жизнь региона. В частности, организаторам пришлось передвинуть дату проведения традиционного фестиваля бардовской песни имени Валерия Грушина. Вместо первых выходных июля в этом году он пройдет с 

16 мая 2018, 09:51
Из-за состояния самарских дорог прокуратура собирается судиться с мэрией

Из-за состояния самарских дорог прокуратура собирается судиться с мэрией

В Самаре прокуратура города направила в суд иск к мэрии. Надзорное ведомство выявило недостатки в «эксплуатационном состоянии автомобильных дорог». На Заводском шоссе, улицах Ставропольской, Черемшанской, Стара-Загора, Алма-Атинской, Самарской, Ленинградской, Гагарина, Дыбенко, Вольской и проспекте Кирова в некоторых местах пешеходных переходов 

15 мая 2018, 03:13
Улицу Лесную частично перекроют в Тольятти

Улицу Лесную частично перекроют в Тольятти

В Тольятти перекроют движение на одной из дорог. Ограничения коснутся участка улицы Лесной от Комсомольской до Карла Маркса. С 17:00 15 мая до 17:00 17 мая там будут проводиться работы по ремонту дорожного полотна.

В связи с перекрытием будет немного изменена 

15 мая 2018, 01:04
Поправки в закон о тишине к ЧМ-2018 внесут в Самаре

Поправки в закон о тишине к ЧМ-2018 внесут в Самаре

В Самаре в региональный «закон о тишине» могут внести поправки, которые, как предполагается, будут действовать во время ЧМ-2018. Мэрия Самары предложила внести изменения в закон №7-ГД «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории Самарской области». Во 
15 мая 2018, 10:22
В Самаре завершили ремонт центральной улицы в поселке Береза

В Самаре завершили ремонт центральной улицы в поселке Береза

В Самаре завершен ремонт первой дороги, которая стояла в планах на приведение в порядок в 2018 году. Речь идет о центральной улице поселка Береза Красноглинского района.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в число первоочередных на проведение ремонтных работ эта дорога попала постольку, 

15 мая 2018, 09:52
В Самаре проспект Карла Маркса перекрыли 4 машины

В Самаре проспект Карла Маркса перекрыли 4 машины

В Самаре на проспекте Карла Маркса произошло курьезное ДТП. В воскресенье, 21 января, две иномарки не смогли проехать между двумя припаркованными машинами и застряли. По сообщению очевидца, ДТП произошло около дома №183. Там расположена школа. В результате дорога оказалась перекрыта 
22 января 2018, 01:50
Раскопали Маркса: самарский проспект перекрыли до середины сентября

Раскопали Маркса: самарский проспект перекрыли до середины сентября

Движение транспорта по проспекту Карла Маркса в Самаре будет ограничено  как минимум до середины сентября. Речь идет об участке дороги от улицы Санфировой до улицы Авроры. Как сообщили в мэрии, там строят водопровод.

Проезд ограничили с понедельника, 17 июля. 
18 июля 2017, 08:23
В Самаре до 11 июля перекроют проспект Карла Маркса

В Самаре до 11 июля перекроют проспект Карла Маркса

С 13 июня в Самаре ограничат движение по проспекту Карла Маркса. Это связано с строительством газопровода, сообщили в мэрии.

Согласно графику, в течение месяца будет закрыт проезд по участку дороги от улицы Санфировой до улицы Энтузиастов. По сообщению мэрии, движение должно 

9 июня 2017, 03:44
Видео в блогах: в Самаре забил природный источник на проспекте Карла Маркса

Видео в блогах: в Самаре забил природный источник на проспекте Карла Маркса

В понедельник, 3 апреля, в Сети появилось сообщение о том, что на проспекте Карла Маркса посреди дороги забил «природный источник». Вода бьет ключом прямо из-под асфальта. «Осторожно, водители, возможен провал грунта из-за его размыва», - предостерегает пользователь, опубликовавший ролик. Он 

3 апреля 2017, 12:54
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