В Самаре 17 мая планируют закончить основные работы по ремонту участка дороги по проспекту Карла Маркса от улицы Гагарина до Третьего проезда. Его протяженность – 1,3 километра. Эта дорога ведет к самарской городской детской больнице №1 и клиникам медуниверситета. Проезжую часть ремонтируют большими «картами». Работы в основном проводятся ночью, полностью дорогу не перекрывают, сообщил подрядчик. Толщина нового дорожного покрытия составит 5 сантиметров. Общая площадь – 9,5 тысячи квадратных метров. На участке проспекта Карла Макрса в границах улицы Академика Солдатова, проезда Георгия Митирева и Московского шоссе к ЧМ-2018 оборудуют специализированный автопарк.
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