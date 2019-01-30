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В Самарской области директора МП подозревают в получении взяток на 1,2 млн рублей
В Самарской области директора муниципального учреждения задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Оказалось, что в поле зрения правоохранителей попал руководитель одного из муниципальных учреждений Отрадного, 50-летний житель села Кинель-Черкассы.
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30 января 2019, 05:36
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В блогах: Сызранец по вечерам бесплатно возит горожан с остановок до дома
Про еще одного необычного человека поведал другой YouTube-канал - "Делай добро и бросай его в воду". Сызранец по вечерам бесплатно возит горожан с остановок до дома. Своеобразный социальный эксперимент продолжается довольно долго. Мужчина, которого зовут Андрей, забирает пассажиров с …
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30 января 2019, 05:05
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В блогах: Житель Бузулука идет пешком в Самару
На YouTube-канале «Бодрый ленивец» уже четвертый день подряд транслируется видео о необычном путешественнике из Бузулука, который идет пешком в Самару. Парень надеется выиграть спор на 200 тысяч рублей. Молодой человек по имени Дмитрий затеял поход, который должен связать две …
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30 января 2019, 05:01
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Взяли покататься: в Новокуйбышевске пассажиры пытались задушить таксиста и угнали авто
В Самаре правоохранители расследовали криминальную историю: к полицейским обратился за помощью 54-летний водитель такси. Обеспокоенный мужчина рассказал, что у него угнали «Ладу Гранту» - собственность таксомоторной компании. Оказалось, что таксист получил заказ на поездку до Новокуйбышевска. Но, когда он приехал …
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30 января 2019, 04:37
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Датчики дождя и света, интерьер в черно-красной гамме: В России стартуют продажи LADA Vesta Sport
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30 января 2019, 03:05
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Самарцам, которые сидели без отопления из-за аварии, сделают перерасчет
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25 января 2019, 02:41
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Мэрия: в Самаре осталось подать отопление в 3 дома в Кировском районе
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25 января 2019, 10:52
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В 11 самарских школ, попавших в зону отключения, поступило тепло
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25 января 2019, 07:58
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В Самаре обещают полностью вернуть отопление в отключенные дома в 17:30
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24 января 2019, 04:36
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Рабочие устанавливают новый участок теплопровода на Стара-Загоре
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23 января 2019, 10:57
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Беды улицы Луначарского: ввод в эксплуатацию пока невозможен
Ввод в эксплуатацию улицы Луначарского в Самаре в настоящее время невозможен, заявили в департаменте градостроительства мэрии города. Проблемы возникли из-за того, что недавно там были проведены масштабные работы по замене водовода. Сначала их вели бестраншейным способом, чтобы сохранить асфальтовое …
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27 декабря 2018, 08:14
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В Самаре из-за ремонта теплосетей перекрыли участок на проспекте Карла Маркса
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21 декабря 2018, 07:59
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Самарская область получит 1,2 млрд рублей на дороги
Правительство России выделило регионам 12 миллиардов рублей на развитие и модернизацию автомобильных дорог, из них 1 млрд 200 получит Самарская область. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте кабмина. Согласно документу, всего финансирование получат 27 субъектов. …
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19 декабря 2018, 11:39
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