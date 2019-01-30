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«Бункер S» Эфир передачи от 29.01.2019  
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Цифры. Эфир передачи от 29.01.2019 
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Материалы по теме:

В Самарской области директора МП подозревают в получении взяток на 1,2 млн рублей

В Самарской области директора МП подозревают в получении взяток на 1,2 млн рублей

В Самарской области директора муниципального учреждения задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Оказалось, что в поле зрения правоохранителей попал руководитель одного из муниципальных учреждений Отрадного, 50-летний житель села Кинель-Черкассы.

- По предварительным данным, он получил незаконные 
30 января 2019, 05:36
В блогах: Сызранец по вечерам бесплатно возит горожан с остановок до дома

В блогах: Сызранец по вечерам бесплатно возит горожан с остановок до дома

Про еще одного необычного человека поведал другой YouTube-канал - "Делай добро и бросай его в воду". Сызранец по вечерам бесплатно возит горожан с остановок до дома. Своеобразный социальный эксперимент продолжается довольно долго. Мужчина, которого зовут Андрей, забирает пассажиров с 
30 января 2019, 05:05
В блогах: Житель Бузулука идет пешком в Самару

В блогах: Житель Бузулука идет пешком в Самару

На YouTube-канале «Бодрый ленивец» уже четвертый день подряд транслируется видео о необычном путешественнике из Бузулука, который идет пешком в Самару. Парень надеется выиграть спор на 200 тысяч рублей. Молодой человек по имени Дмитрий затеял поход, который должен связать две 
30 января 2019, 05:01
Взяли покататься: в Новокуйбышевске пассажиры пытались задушить таксиста и угнали авто

Взяли покататься: в Новокуйбышевске пассажиры пытались задушить таксиста и угнали авто

В Самаре правоохранители расследовали криминальную историю: к полицейским обратился за помощью 54-летний водитель такси. Обеспокоенный мужчина рассказал, что у него угнали «Ладу Гранту» - собственность таксомоторной компании. Оказалось, что таксист получил заказ на поездку до Новокуйбышевска. Но, когда он приехал 
30 января 2019, 04:37
Датчики дождя и света, интерьер в черно-красной гамме: В России стартуют продажи LADA Vesta Sport

Датчики дождя и света, интерьер в черно-красной гамме: В России стартуют продажи LADA Vesta Sport

С четверга, 31 января, стартуют продажи автомобиля LADA Vesta Sport. В этот день он появится в салонах, сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа». Новую модель позиционируют как машину для тех, кто стремится к постоянному «драйву» в жизни и на дороге. Она поставляется в 
30 января 2019, 03:05
Самарцам, которые сидели без отопления из-за аварии, сделают перерасчет

Самарцам, которые сидели без отопления из-за аварии, сделают перерасчет

Жителям Самары, которые остались без отопления из-за крупной коммунальной аварии в Кировском районе, произведут перерасчет. Они получат квитанции с пересчитанной суммой — дни простоя вычтут по поручению министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергея Маркова.

- Руководство ПАО «Т Плюс» 
25 января 2019, 02:41
Мэрия: в Самаре осталось подать отопление в 3 дома в Кировском районе

Мэрия: в Самаре осталось подать отопление в 3 дома в Кировском районе

В Самаре продолжается подключение жилых домов, попавших в зону отключения из-за порыва на Ташкентской. Как рассказали в мэрии, на утро 25 января осталось наладить систему теплоснабжения в трех домах в Кировском районе, сегодня это должны сделать. 

- Остаются точечные обращения 
25 января 2019, 10:52
В 11 самарских школ, попавших в зону отключения, поступило тепло

В 11 самарских школ, попавших в зону отключения, поступило тепло

Во все 11 школ, попавших в зону отключения тепла в результате порыва тепломагистрали на улице Ташкентской, поступило тепло. Однако прогрев системы требует определенного времени и 25 января процесс обучения будет организован в этих образовательных заведениях по-разному. Школы №43 и №32 
25 января 2019, 07:58
В Самаре обещают полностью вернуть отопление в отключенные дома в 17:30

В Самаре обещают полностью вернуть отопление в отключенные дома в 17:30

В эти минуты губернатор Дмитрий Азаров проводит комиссию ЧС в штабе по ликвидации порыва на теплотрассе в Самаре. Здесь же организован пункт выдачи обогревателей жителям домов, которые попали под отключение. 
- На 15:00 на телефоны «горячей линии» поступили 1082 звонка, все 
24 января 2019, 04:36
Рабочие устанавливают новый участок теплопровода на Стара-Загоре

Рабочие устанавливают новый участок теплопровода на Стара-Загоре

Последние новости с места аварии на тепломагистрали около дома № 257 по улице Стара-Загора: ведется центровка и подгонка нового участка теплопровода, развернуто два сварочных поста. Рабочие начали откачку воды из канала, сообщили в Минэнерго и ЖКХ. 
 
- К 12:00 планируется завершить 
23 января 2019, 10:57
Беды улицы Луначарского: ввод в эксплуатацию пока невозможен

Беды улицы Луначарского: ввод в эксплуатацию пока невозможен

Ввод в эксплуатацию улицы Луначарского в Самаре в настоящее время невозможен, заявили в департаменте градостроительства мэрии города. Проблемы возникли из-за того, что недавно там были проведены масштабные работы по замене водовода. Сначала их вели бестраншейным способом, чтобы сохранить асфальтовое 
27 декабря 2018, 08:14
В Самаре из-за ремонта теплосетей перекрыли участок на проспекте Карла Маркса

В Самаре из-за ремонта теплосетей перекрыли участок на проспекте Карла Маркса

В областной столице с 06:00 21 декабря до 24:00 28 декабря будет ограничено движение транспорта на участке протяженностью 10 метров в районе дома № 165 «Б» по проспекту Карла Маркса. Как пояснили в горадминистрации, там будет проводиться ремонт тепловых сетей 
21 декабря 2018, 07:59
Самарская область получит 1,2 млрд рублей на дороги

Самарская область получит 1,2 млрд рублей на дороги

Правительство России выделило регионам 12 миллиардов рублей на развитие и модернизацию автомобильных дорог, из них 1 млрд 200 получит Самарская область. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте кабмина. Согласно документу, всего финансирование получат 27 субъектов. 
19 декабря 2018, 11:39
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