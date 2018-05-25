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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Материалы по теме:

«ВАЗ-21099» залетел под «КамАЗ» на Московском шоссе в Самаре

«ВАЗ-21099» залетел под «КамАЗ» на Московском шоссе в Самаре

В Самаре автомобиль «ВАЗ-21099» залетел под «поливалку». ДТП произошло во вторник, 22 мая, на Московском шоссе - «после тоннеля в сторону Алма-Атинской», 
23 мая 2018, 11:51
Появились подробности о перекрытии к ЧМ-2018 дорог Самарской области

Появились подробности о перекрытии к ЧМ-2018 дорог Самарской области

В Самарской области во время ЧМ-2018 ограничат движение транспорта на участках федеральных трасс общего пользования. Об этом предупредили в Госавтоинспекции. Речь идет о трассах М-5 «Урал», подъезд к Оренбургу и дороге Самара - Большая Черниговка – граница с Казахстаном. Запрет 
23 мая 2018, 11:21
Минтранс из-за колеи на Московском шоссе судится с подрядчиком

Минтранс из-за колеи на Московском шоссе судится с подрядчиком

В Самаре региональный минтранс подал в суд иск к компании-подрядчику ремонта Московского шоссе с требованием о «понуждении к устранению недостатков». Самарцы пожаловались в соцсетях, что на новой дороге появилась колея. В конце апреля глава облминтранса Иван Пивкин сообщил, что подрядчику 
23 мая 2018, 09:24
На Московском шоссе и пр. Кирова установят стационарные посты ДПС

На Московском шоссе и пр. Кирова установят стационарные посты ДПС

В Самаре установят стационарные посты ДПС на Московском шоссе и проспекте Кирова. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Один пост разместят на 23 километре Московского шоссе, другой возле дома №1 по проспекту Кирова, рядом с мостом. На эти цели 

22 мая 2018, 03:35
Движение по путепроводу на Красной Глинке откроют 17 мая

Движение по путепроводу на Красной Глинке откроют 17 мая

В Самаре в четверг, 17 мая, в 20 часов откроют рабочее движение по всей ширине через путепровод по ул. Полтавской, расположенный на Красной Глинке у завода «Пепси-Кола», сообщили в пресс-службе главы региона. Путепровод ремонтировали в рамках работ на Красноглинском шоссе 

17 мая 2018, 03:43
Высаженные вдоль Московского шоссе туи спасают в Самаре

Высаженные вдоль Московского шоссе туи спасают в Самаре

В Самаре спасают туи, высаженные вдоль Московского шоссе. Речь идет об участке главной городской магистрали, где проводилась реконструкция в рамках подготовки к ЧМ-2018. На придорожной территории высадили 3800 туй и можжевельников, 3 тысячи других кустов и деревьев, в том числе 

17 мая 2018, 10:46
Из-за полумарафона «ЗаБег» 20 мая перекроют несколько улиц‍ Самары

Из-за полумарафона «ЗаБег» 20 мая перекроют несколько улиц‍ Самары

В Самаре перекроют дороги у набережной. Временное ограничение движения транспорта в связи с проведением Всероссийского полумарафона «ЗаБег». В воскресенье, 20 мая, с шести часов утра до 14:30 движение транспорта в центре города будет ограничено на следующих участках: по улице Максима 

16 мая 2018, 03:08
ТТУ просит водителей пропускать трамваи в день матча на «Самара Арене»

ТТУ просит водителей пропускать трамваи в день матча на «Самара Арене»

В Самаре городское трамвайно-троллейбусное управление просит автомобилистов «по возможности пропускать трамваи». Напомним, 16 мая на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» состоится третий тестовый матч, сыграют футбольные команды «Лада-Тольятти» и «Носта» из Новотроицка. Игра начнется в 18 часов. В районе стадиона 
16 мая 2018, 12:12
ДТП с автобусом создало пробку на Ново-Вокзальной в Самаре

ДТП с автобусом создало пробку на Ново-Вокзальной в Самаре

В Самаре во вторник, 8 мая, на улице Ново-Возкальной образовалась пробка из-за ДТП. По словам очевидцев, столкнулись автобус и иномарка Datsun. Фото появилось в соцсети. Столкнувшиеся машины перекрыли полосу в сторону 
8 мая 2018, 01:32
Три автомобиля столкнулись у ТЦ «Скала» и перекрыли Московское шоссе в Самаре

Три автомобиля столкнулись у ТЦ «Скала» и перекрыли Московское шоссе в Самаре

В Самаре в понедельник, 12 марта, произошло массовое ДТП на Московском шоссе в районе ТЦ «Скала». По сообщению очевидцев, столкнулись три автомобиля «Шкода Октавия», «Шевроле Лачетти» и «Лада Гранта». Иномарка Skoda 
12 марта 2018, 02:21
В блогах: про новые светофоры и «адовую пробку» в Самаре

В блогах: про новые светофоры и «адовую пробку» в Самаре

Блогер Анна Носова поведала про «адовую пробку и разъяренных водителей на 18-м километре». 20 декабря на кольце Волжского и Московское шоссе включили аж 8 светофоров. «Утро самарцев в очередной раз началось с матюков и ярости в адрес чиновников из 
22 декабря 2017, 03:24
Ирина Волк: На самарского организатора перевозки детей завели дело

Ирина Волк: На самарского организатора перевозки детей завели дело

Организатор перевозки детей на автобусе, который застрял в пробке под Сызранью из-за сильного снегопада, не уведомил ГИБДД о рейсе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как уже сообщала ТЕРРА, инцидент произошел 5 декабря. В поездку отправились 39 детей 
9 декабря 2017, 04:11
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