В Самаре в пятницу, 25 мая, на Московском шоссе образовалась пробка. Около 9 часов утра сервис «Яндекс. Пробки» оценивал заторы в Самаре на 6 баллов. Дорожные работы, по данным ресурса, ведутся в двух местах – в районе улиц Революционной и Советской Армии. Кроме того, движение в городе осложнено из-за двух ДТП в районе проспекта Масленникова. По словам очевидцев, на участке примерно в районе Революционной дорожники сняли верхний слой асфальта на полосе в направлении из города – ликвидируют колеи.
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