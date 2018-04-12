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Фото: у самарского оракула ЧМ-2018 родилась козочка
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11 апреля 2018, 02:42
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Футбольные клумбы к ЧМ-2018 появятся на набережной в Самаре
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11 апреля 2018, 12:19
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Сегодня «Крылья Советов» опробуют новое поле ЧМ-2018
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11 апреля 2018, 10:16
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Скульптуру волка Забиваки к ЧМ-2018 установят на ж/д вокзале Самары
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10 апреля 2018, 08:02
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Движение большегрузов ограничат на некоторых дорогах в Самаре
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9 апреля 2018, 06:18
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Из-за паводка ограничено движение транспорта в Поволжье
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9 апреля 2018, 04:19
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Проверку Московского шоссе и Ново-Садовой проведет облминтранс в Самаре
В Самаре с понедельника, 9 апреля, облминтранс начинает проверку состояния Московского шоссе и улицы Ново-Садовой. Эту информацию подтвердил в «Твиттере» глава ведомства Иван Пивкин.
«С понедельника начинаем гарантийный осмотр Ново-Садовой и Московского шоссе. Все выявляемые гарантийные дефекты будут актироваться …
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9 апреля 2018, 09:53
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Десятки автомобилей «оставили» колеса в ямах в Сызрани
Сызранские автомобилисты массово жалуются на дорожные ямы, которые образовались после наступившего потепления. Из-за этого в городские автосервисы выстроились очереди: число машин с поврежденными колесами исчисляется десятками.
Одна из самых крупных выбоин образовалась на так называемой «пьяной дороге». Опасный участок …
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9 апреля 2018, 07:43
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Стало известно, кто отремонтирует дороги Тольятти за 691 млн рублей
Дороги в Тольятти за 691 миллион рублей отремонтирует фирма «Автодоринжиниринг», говорится в сообщении на портале госзакупок. На тендер была подана всего одна заявка - от компании, которая считается аффилированной семье известных сызранских бизнесменов Серперов. Почти 90 процентов из указанной суммы …
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4 апреля 2018, 05:02
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Самые «убитые» дороги отремонтируют картами в Тольятти
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4 апреля 2018, 10:08
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Ремонт набережной у Ладьи в Самаре продлили до мая
В Самаре названы новые сроки окончания ремонта на четвертой очереди набережной у Ладьи. Изначально предполагалось, что работы завершатся в марте 2018 года, но они до сих пор продолжаются. Замруководителя гордепартамента градостроительства Олег Захаров сообщил, что построены поливочный водопровод, ливневая канализация, …
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30 марта 2018, 10:37
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Видео в блогах: «Халатность при строительстве дорог в Самаре»
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29 марта 2018, 11:54
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В блогах: «Где песок на самарских тротуарах?»
Блогер dolceitali спрашивает у городских чиновников, "а где песок на самарских тротуарах"? "Уже 2 дня прошло, как они превратились в один сплошной каток. Передвигаться по ним можно только на коленях. И ничего не делается. Например, в нашем Кировском районе …
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1 декабря 2016, 04:39
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В блогах: на самарских тротуарах после ремонта остались опасные отверстия
Блогер verqiz в сообществе "Самарский край" пишет, что "в том году начали, а в этом закончили приводить в порядок тротуар на ул. Мориса Тореза возле ул. Советской Армии". "Видно, что брали пробы асфальта, таким способом производят контроль толщины покрытия. …
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15 сентября 2016, 06:30
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В блогах: как убрать машины с тротуаров
Блогер pavelsch опубликовал подробный пост-инструкцию о том, как отучить "чудаков на букву м" парковаться на тротуаре. "Я много раз в Самаре подходил к таким нарушителям и рассказывал, как они не правы. Но без результата. Поэтому, чтобы не тратить время …
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17 августа 2016, 05:43
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В блогах: уникальный экотротуар тестируется возле Самарской губдумы
Блогер Владислав Харчев иронизирует, что всего в 300 метрах от здания Самарской губернской думы, вдоль улицы Молодогвардейской, успешно реализуется проект уникального экотротуара. "Он совмещает в себе функции тротуара и газона, значительно улучшая экологическую ситуацию в городе. Между бетонными плитами …
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15 июня 2016, 06:14