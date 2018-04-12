Футбольные клумбы к ЧМ-2018 появятся на набережной в Самаре В Самаре на набережной Волги к ЧМ-2018 появятся «футбольные мячи» из петуний. Две цветочные композиции в мае высадят на Маяковском и Красноармейском … В Самаре на набережной Волги к ЧМ-2018 появятся «футбольные мячи» из петуний. Две цветочные композиции в мае высадят на Маяковском и Красноармейском