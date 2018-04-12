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Материалы по теме:

Фото: у самарского оракула ЧМ-2018 родилась козочка

Фото: у самарского оракула ЧМ-2018 родилась козочка

В Самаре у местного «оракула» ЧМ-2018 родилась козочка. Радостной новостью и фотографиями поделился 
11 апреля 2018, 02:42
Футбольные клумбы к ЧМ-2018 появятся на набережной в Самаре

Футбольные клумбы к ЧМ-2018 появятся на набережной в Самаре

В Самаре на набережной Волги к ЧМ-2018 появятся «футбольные мячи» из петуний. Две цветочные композиции в мае высадят на Маяковском и Красноармейском 
11 апреля 2018, 12:19
Сегодня «Крылья Советов» опробуют новое поле ЧМ-2018

Сегодня «Крылья Советов» опробуют новое поле ЧМ-2018

Футболисты самарских «Крыльев Советов» сегодня, 11 апреля, опробуют новое поле для матчей ЧМ-2018. Речь идет о «Стадионе Калиниград», там самарцы сыграют первый на этой арене тестовый матч с местной «Балтикой» в рамках 32-го тура первенства ФНЛ. В рамках теста предусмотрен 

11 апреля 2018, 10:16
Скульптуру волка Забиваки к ЧМ-2018 установят на ж/д вокзале Самары

Скульптуру волка Забиваки к ЧМ-2018 установят на ж/д вокзале Самары

В Самаре на железнодорожном вокзале появится новая скульптура талисмана ЧМ-2018 – волка Забиваки. Фигуру установят в среду, 11 апреля, сообщили в правительстве Самарской области.

«Это будет четвертый по счету волчонок, 
10 апреля 2018, 08:02
Движение большегрузов ограничат на некоторых дорогах в Самаре

Движение большегрузов ограничат на некоторых дорогах в Самаре

До конца апреля в Самаре будет запрещено движение большегрузных машин. Под ограничения попадают автомобили с нагрузкой более 7 тонн на каждую ось. Такие меры вводятся на следующих трассах: ул. Теневая, ул. Восточная (пос. Береза), 4 квартал (пос. Береза), ул. Магистральная, 

9 апреля 2018, 06:18
Из-за паводка ограничено движение транспорта в Поволжье

Из-за паводка ограничено движение транспорта в Поволжье

В Поволжье начинается паводок. Федеральное управление автодорог «Большая Волга» сообщило о закрытии отрезка автотрассы Р-158 «Нижний Новгород – Саратов» в Саратовской области и перенаправлении транспортного потока на Сызрань. Такая мера введена в связи с подъемом вод в русле реки Курдюм 

9 апреля 2018, 04:19
Проверку Московского шоссе и Ново-Садовой проведет облминтранс в Самаре

Проверку Московского шоссе и Ново-Садовой проведет облминтранс в Самаре

В Самаре с понедельника, 9 апреля, облминтранс начинает проверку состояния Московского шоссе и улицы Ново-Садовой. Эту информацию подтвердил в «Твиттере» глава ведомства Иван Пивкин.

«С понедельника начинаем гарантийный осмотр Ново-Садовой и Московского шоссе. Все выявляемые гарантийные дефекты будут актироваться 
9 апреля 2018, 09:53
Десятки автомобилей «оставили» колеса в ямах в Сызрани

Десятки автомобилей «оставили» колеса в ямах в Сызрани

Сызранские автомобилисты массово жалуются на дорожные ямы, которые образовались после наступившего потепления. Из-за этого в городские автосервисы выстроились очереди: число машин с поврежденными колесами исчисляется десятками.

Одна из самых крупных выбоин образовалась на так называемой «пьяной дороге». Опасный участок 
9 апреля 2018, 07:43
Стало известно, кто отремонтирует дороги Тольятти за 691 млн рублей

Стало известно, кто отремонтирует дороги Тольятти за 691 млн рублей

Дороги в Тольятти за 691 миллион рублей отремонтирует фирма «Автодоринжиниринг», говорится в сообщении на портале госзакупок. На тендер была подана всего одна заявка - от компании, которая считается аффилированной семье известных сызранских бизнесменов Серперов. Почти 90 процентов из указанной суммы 

4 апреля 2018, 05:02
Самые «убитые» дороги отремонтируют картами в Тольятти

Самые «убитые» дороги отремонтируют картами в Тольятти

В самое ближайшее время в Тольятти начнется карточный ремонт дорог. Таким методом будут приводиться в порядок наиболее разрушенные участки, которые не попали под плановый ремонт 2018 года. Всего картами планируется отремонтировать 30 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Из них 12,2 

4 апреля 2018, 10:08
Ремонт набережной у Ладьи в Самаре продлили до мая

Ремонт набережной у Ладьи в Самаре продлили до мая

В Самаре названы новые сроки окончания ремонта на четвертой очереди набережной у Ладьи. Изначально предполагалось, что работы завершатся в марте 2018 года, но они до сих пор продолжаются. Замруководителя гордепартамента градостроительства Олег Захаров сообщил, что построены поливочный водопровод, ливневая канализация, 
30 марта 2018, 10:37
Видео в блогах: «Халатность при строительстве дорог в Самаре»

Видео в блогах: «Халатность при строительстве дорог в Самаре»

Блогер mihail_ivanovic пишет про халатность при строительстве дорог в Самаре. Он опубликовал видео. 
29 марта 2018, 11:54
В блогах: «Где песок на самарских тротуарах?»

В блогах: «Где песок на самарских тротуарах?»

Блогер dolceitali спрашивает у городских чиновников, "а где песок на самарских тротуарах"? "Уже 2 дня прошло, как они превратились в один сплошной каток. Передвигаться по ним можно только на коленях. И ничего не делается. Например, в нашем Кировском районе 
1 декабря 2016, 04:39
В блогах: на самарских тротуарах после ремонта остались опасные отверстия

В блогах: на самарских тротуарах после ремонта остались опасные отверстия

Блогер verqiz в сообществе "Самарский край" пишет, что "в том году начали, а в этом закончили приводить в порядок тротуар на ул. Мориса Тореза возле ул. Советской Армии". "Видно, что брали пробы асфальта, таким способом производят контроль толщины покрытия. 
15 сентября 2016, 06:30
В блогах: как убрать машины с тротуаров

В блогах: как убрать машины с тротуаров

Блогер pavelsch опубликовал подробный пост-инструкцию о том, как отучить "чудаков на букву м" парковаться на тротуаре. "Я много раз в Самаре подходил к таким нарушителям и рассказывал, как они не правы. Но без результата. Поэтому, чтобы не тратить время 
17 августа 2016, 05:43
В блогах: уникальный экотротуар тестируется возле Самарской губдумы

В блогах: уникальный экотротуар тестируется возле Самарской губдумы

Блогер Владислав Харчев иронизирует, что всего в 300 метрах от здания Самарской губернской думы, вдоль улицы Молодогвардейской, успешно реализуется проект уникального экотротуара. "Он совмещает в себе функции тротуара и газона, значительно улучшая экологическую ситуацию в городе. Между бетонными плитами 
15 июня 2016, 06:14
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