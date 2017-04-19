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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

17 апреля ограничат движение в центре Самары

17 апреля ограничат движение в центре Самары

В понедельник, 17 апреля, в центре Самары временно ограничат движение транспорта. Нельзя будет подъехать к зданию самарского драмтеатра со стороны улицы Шостаковича. Такие меры будут действовать в течение трех часов - с 17:00 до 20:00. Это связано с проведением церемонии 

14 апреля 2017, 02:33
Ад на въезде в Самару

Ад на въезде в Самару

Блогер Евгений Курдов опубликовал "немного мыслей по поводу въезда в город через Кировский мост". "Пробка тут стала больше, чем вчера. В среду она начиналась на съезде с моста, в четверг - перед мостом. В пятницу станет, возможно, еще больше, если 

14 апреля 2017, 05:13
В Самаре ограничат движение грузовиков из-за ЧМ-2018

В Самаре ограничат движение грузовиков из-за ЧМ-2018

В Самарской области собираются ввести временные ограничения для проезда транспорта по территории региона во время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018). Соответствующий законопроект сейчас рассматривают в комитете Самарской губдумы по транспорту, автодорогам и информационным технологиям. Нововведение коснется тяжеловесных 

13 апреля 2017, 01:14
В Самару не проехать: затор на Кировском мосту

В Самару не проехать: затор на Кировском мосту

Самарские автомобилисты сообщили в социальных сетях о заторе на въезде в Самару по Кировскому мосту. Очевидцы опубликовали фото.

«На Кировском мосту пробка. Движение стоит по направлению в областной центр. В связи с ремонтом Южного моста, автолюбители решили ехать в 
13 апреля 2017, 11:45
Не все дачники смогут проехать на свои участки

Не все дачники смогут проехать на свои участки

22, 29 и 30 апреля в Самаре пустят пер­вые пробные автобусы по дачным маршрутам, сообщает городской департамент транспорта. В этом году движение по 34-м садово-огородным направлениям будет организовано по средам, пятницам, субботам, воскресеньям и в празднич­ные дни с 6 утра 

12 апреля 2017, 02:38
В Самаре блокировано движение транспорта из-за массового ДТП с трамваем

В Самаре блокировано движение транспорта из-за массового ДТП с трамваем

Сегодня, 12 апреля, в Самаре произошло массовое ДТП на улице XXII Партсъезда. В районе пересечения с Заводским шоссе столкнулись трамвай и три автомобиля, в том числе грузовая «Газель». По словам очевидцев, движение транспорта в результате аварии оказалось блокировано.

По предварительной информации, 

12 апреля 2017, 01:15
Гигантская пробка минимум до осени: начался ремонт на Южном мостовом переходе

Гигантская пробка минимум до осени: начался ремонт на Южном мостовом переходе

Транспортный коллапс как на въезд, так и на выезд из города. Грузовикам и пассажирским автобусам въезд запрещен. Трудности продлятся до ноября, это срок ремонта моста.
12 апреля 2017, 09:08
Появилось видео гигантской пробки в Тольятти

Появилось видео гигантской пробки в Тольятти

В тольяттинском паблике в соцсети появилось сообщение о гигантской пробке. Один из водителей снял видео на регистратор своего автомобиля.
«Ситуация по ГЭС в направлении Москвы. Фуры стоят от ж/д моста», - сообщил пользователь, опубликовавший ролик.

Судя по тайм-коду записи, 
31 марта 2017, 04:15
По сугробам на площади Кирова прогуливалась дикая хищная птица

По сугробам на площади Кирова прогуливалась дикая хищная птица

Жители Самары стали свидетелями необычного явления. На площади Кирова по сугробам гуляла крупная птица, пишет 63.ru Горожане разошлись во мнениях, к какому именно семейству принадлежит крылатый хищник – к соколиным или ястребиным.

«Это сокол-сапсан. Такой же в прошлом 
7 января 2017, 03:31
Стала известна дата открытия катка на стадионе «Локомотив»

Стала известна дата открытия катка на стадионе «Локомотив»

На стадионе «Локомотив» в Самаре традиционно откроется ледовый каток. Стало известно, когда можно будет опробовать лед. В этом году каток откроется 12 декабря, цены остались без изменений с прошлого сезона, сообщает samru.ru.
Как ранее уже сообщала «ТЕРРА», в областном 
3 декабря 2014, 01:44
В Самаре зимой откроют 106 катков

В Самаре зимой откроют 106 катков

В администрации областного центра обсудили работу катков этой зимой. Всего в Самаре зальют 106 ледовых площадок. 48 - во дворах, 39 - около городских школ, 10 катков – в общественных зонах и 9 – на частных и ведомственных участках, рассказал 
2 декабря 2014, 09:47
В Самаре установили необычные урны

В Самаре установили необычные урны

4 июля на площади Кирова около ТЦ «Вива Ленд» появились новые урны. Они сделаны в виде перевернутых зонтов.
5 июля 2013, 10:49
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