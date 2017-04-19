Самарские автомобилисты сообщили о пробке в районе площади Кирова.
«Кошмар пробка перед «Вива Лэндом». Светофор не работает», - сообщил очевидец и опубликовал фото.
«Кошмар сейчас на выезде с Куйбышевского р-на!!! Там реально адище!!!», «Все прелести Южного моста», - комментируют другие пользователи.
«Светофор не работает на пересечении Кирова-Физкультурной. И там сейчас стоит ДПС», - уточнил один из очевидцев.
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