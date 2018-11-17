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Материалы по теме:

В блогах. Падающий столб. Необычная

В блогах. Падающий столб. Необычная "обычная история" из жизни Красной Горки

Ироничную историю про падающий столб и качество управления в селе Красная Горка поведал в "Фейсбуке" Виталий Ковригин. Световая опора здесь сильно наклонилась и в любой момент может рухнуть прямо на дом. Жильцы пришли к главе села. Чиновник решил проблему 
16 ноября 2018, 05:18
В блогах: ведром монет расплатились в Самаре за покупку фотоаппарата

В блогах: ведром монет расплатились в Самаре за покупку фотоаппарата

В Самаре клиент магазина электроники расплатился за покупку фотоаппарата ведром монет. Необычное видео на YouTube выложил самарский блогер MrRissso. Активисты решили повторить в Самаре эксперимент москвичей - купить товар за гору мелочи. Покупка удалась, но не сразу. По словам 
16 ноября 2018, 05:07
В Самаре выделят 260 млн рублей на развитие метро

В Самаре выделят 260 млн рублей на развитие метро

В следующем году 260 млн рублей из областной казны выделят на строительство метрополитена в Самаре. Эти деньги пойдут на завершение проектирования станции метро «Самарская» и начало строительно-монтажных работ. Напомним, что «Самарская» будет продолжением первой ветки метро из промышленной зоны в 
16 ноября 2018, 04:57
В Тольятти Volkswagen сбил насмерть 78-летнего пешехода

В Тольятти Volkswagen сбил насмерть 78-летнего пешехода

В четверг, 15 ноября, в 15:00 в Тольятти произошла смертельная авария. 61-летний водитель ехал на иномарке Volkswagen Polo по улице Заставной в районе дома № 30. Иномарка сбила 78-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть не на пешеходном переходе. Как сообщили 
16 ноября 2018, 04:13
Дрифту и танцам не место: в Самаре закроют проезд к памятнику ИЛ-2

Дрифту и танцам не место: в Самаре закроют проезд к памятнику ИЛ-2

В Самаре закроют свободный доступ к штурмовику ИЛ-2 на Московском шоссе, на территории вокруг него восстановят ограждение. Дело в том, что на площадке около постамента частенько собираются любители дрифта, ночных танцев. Несколько месяцев назад местные жители жаловались на отдыхающих, которые 
8 ноября 2018, 09:20
Окончание чемпионата мира по футболу самарцы отметят танцевальным парадом

Окончание чемпионата мира по футболу самарцы отметят танцевальным парадом

Окончание чемпионата Мира по футболу в Самаре отметят танцевальным парадом. Зажигательное мероприятие запланировано на субботу, 14 июля. Колонна участников пройдет по пешеходной части улицы Куйбышева от площади Революции до Струковского сада.

На этот раз организаторы обещают смешанный музыкальный формат: зажигательные латиноамериканские 

13 июля 2018, 12:05
В блогах: вандалы осквернили штурмовик

В блогах: вандалы осквернили штурмовик "Ил-2" на Московском шоссе

Глава администрации Кировского района Игорь Рудаков через "Твиттер" обратился к муниципальному предприятию "Спецремстройзеленхоз", чтобы оно удалило надписи на штурмовике "Ил-2" на Московском шоссе. Накануне вандалы осквернили памятник. Они нацарапали на сером постаменте неприличную надпись на английском и изображение, в котором 

10 июля 2018, 11:16
Вандалы осквернили штурмовик Ил-2 на Московском шоссе в Самаре

Вандалы осквернили штурмовик Ил-2 на Московском шоссе в Самаре

Неизвестные вандалы нанесли оскорбительную надпись и загадочные рисунки на штурмовик Ил-2 на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе в Самаре. Злоумышленники нацарапали на сером постаменте неприличную надпись на английском и изображение, в котором трудно что-либо угадать. Об этом в своем 
10 июля 2018, 08:53
Танцевальные флешмобы и концерты пройдут в Самаре

Танцевальные флешмобы и концерты пройдут в Самаре

В пятницу и субботу, 6 и 7 июля в историческом центре Самары запланированы концерты и танцевальные флешмобы. В 20:00 в эти дни на площади Куйбышева стартует флешмоб, участники которого пройдут в ритме «диско» от площади Революции до Струковского сада. По 
6 июля 2018, 02:58
В блогах: снова про пешеходный переход и «Ил-2» в Самаре

В блогах: снова про пешеходный переход и «Ил-2» в Самаре

Блогер Михаил Суханов раскритиковал отказ самарского минтранса построить постоянный подход к памятнику "Ил-2". "Намедни посетил город-спутник Новокуйбышевск и увидел там кольцо, аналогичное самарскому. На нём стоит Триумфальная арка. Так вот, в НК через автополосы сделали пешеходный переход! А правее 
1 декабря 2017, 12:03
Детский ансамбль из Сызрани победил на Международном конкурсе в Сочи

Детский ансамбль из Сызрани победил на Международном конкурсе в Сочи

На состоявшемся в Сочи Международном творческом конкурсе «На творческом Олимпе» сызранский образцовый хореографический ансамбль «Жемчужинки» стал лауреатом первой и второй степени в двух номинациях, передает «КТВ Луч»
 
Коллектив из детской школы искусств имени Островского получил высокую оценку жюри 
1 октября 2017, 03:31
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