Не уступила при повороте: в Самаре автоледи спровоцировала аварию и оказалась в больнице … В воскресенье, 10 марта, произошла автомобильная авария в Промышленном районе Самары. В 13:35 28-летняя женщина ехала на иномарке Hyundai Solaris по улице Ново-Садовой. При повороте налево она не уступила дорогу, ее машина столкнулась с Kia Cerato под управлением 42-летнего водителя.