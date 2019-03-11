|
Тольяттинка Софья Палкина завоевала золото Кубка Европы
|
11 марта 2019, 05:01
|
Не уступила при повороте: в Самаре автоледи спровоцировала аварию и оказалась в больнице
|
11 марта 2019, 04:21
|
В Самаре завели 3 уголовных дела на похитителей колодезных крышек
В Самаре прокуратура Промышленного района завела уголовное дело на похитителя крышек люков тепловых камер. С начала 2019 года в городе насчитывается три дела охотников за металлом. По словам теплоэнергетиков, похитители крышек люков и металлических ограждений создают реальную угрозу для безопасности …
|
11 марта 2019, 03:58
|
В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих
|
11 марта 2019, 03:06
|
Дождь, мокрый снег и плюсовые температуры: синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев
Дожди задержатся в Самарской области еще на несколько дней, до среды включительно. Синоптики Приволжского УГМС обещают теплую погоду, плюсовые температуры, но в то же время прогнозируют осадки, а во вторник еще и с сильным ветром.
В ночь на …
|
11 марта 2019, 09:11
|
Из ТЦ «Мега» в Самаре эвакуировали 400 человек
|
7 марта 2019, 11:12
|
Угроза обрушения несущих стен: на Чапаевской в Самаре просела кровля жилого дома
|
4 марта 2019, 09:26
|
Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек
|
4 марта 2019, 12:02
|
93 человека тушили пластиковые отходы в районе завода Тарасова в Самаре
|
3 марта 2019, 08:24
|
В Самарской области со среды «зарядят» дожди
С экватора рабочей недели Самарская область попадет под влияние фронтальных разделов атлантического циклона. Ожидается умеренно теплая погода с небольшими и умеренными дождями в большинстве районов. Как сообщили в Приволжском УГМС, в пятницу за холодным фронтом вновь станет холоднее.
|
3 октября 2018, 09:19
|
В Самарской области прогнозируют заморозки до - 2 в ночь на четверг
На этой рабочей неделе в Самарской области будет будет неустойчивая погода, обусловленная серией циклонов. При прохождении фронтальных разделов будут выпадать небольшие и умеренные осадки, местами усилится ветер. На смену теплой воздушной массе в регион будет поступать более холодный воздух, заметно …
|
26 сентября 2018, 11:52
|
Со среды Самарскую область оккупируют дожди
|
18 сентября 2018, 04:19
|
Гроза с сильным ветром идут на Самарскую область
|
2 июля 2018, 03:24
|
О сильном ветре до конца дня предупредило МЧС самарцев
|
28 июня 2018, 04:13
|
Грозы и сильный ветер вернулись в Самарскую область
В Самарской области стало жара немного спала и прошел дождь. По словам очевидцев, под Сызранью накануне выпал град. До конца дня 27 июня местами возможны грозы и северный ветер до 20 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС России …
|
27 июня 2018, 09:50
|
Сильный ветер в ближайшие часы налетит на Самарскую область
В Самаре местным жителям пришло предупреждение от МЧС: в ближайшее время на территории региона ожидается усиление ветра. Спасатели призывают самарцев соблюдать осторожность. И напоминают телефоны службы спасения: 01, 101.
«Внимание! Ожидается ухудшение погодных условий. По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в ближайшие …
|
22 июня 2018, 11:11
Мы Вам перезвоним!