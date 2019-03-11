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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
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Материалы по теме:

Тольяттинка Софья Палкина завоевала золото Кубка Европы

Тольяттинка Софья Палкина завоевала золото Кубка Европы

Тольяттинская спортсменка Софья Палкина завоевала золотую медаль по метанию молота U23 (до 23 лет) на Кубке Европы в Словакии. Как рассказали в министерстве спорта Самарской области, она показала результат 69.18 метра. Известно, что 20-летняя Софья - воспитанница тольяттинской СДЮСШОР № 
11 марта 2019, 05:01
Не уступила при повороте: в Самаре автоледи спровоцировала аварию и оказалась в больнице

Не уступила при повороте: в Самаре автоледи спровоцировала аварию и оказалась в больнице

В воскресенье, 10 марта, произошла автомобильная авария в Промышленном районе Самары. В 13:35 28-летняя женщина ехала на иномарке Hyundai Solaris по улице Ново-Садовой. При повороте налево она не уступила дорогу, ее машина столкнулась с Kia Cerato под управлением 42-летнего водителя. 
11 марта 2019, 04:21
В Самаре завели 3 уголовных дела на похитителей колодезных крышек

В Самаре завели 3 уголовных дела на похитителей колодезных крышек

В Самаре прокуратура Промышленного района завела уголовное дело на похитителя крышек люков тепловых камер. С начала 2019 года в городе насчитывается три дела охотников за металлом. По словам теплоэнергетиков, похитители крышек люков и металлических ограждений создают реальную угрозу для безопасности 
11 марта 2019, 03:58
В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих

В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих

Перед судом в Оренбурге предстали трое жителей Самарской области, которых подозревали в незаконном сбыте наркотиков в Бугуруслане. По версии следствия, подсудимые - двое женщин и мужчина с ноября 2017 по март 2018 года получали в Самаре мелкооптовые партии синтетических наркотиков. 
11 марта 2019, 03:06
Дождь, мокрый снег и плюсовые температуры: синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев

Дождь, мокрый снег и плюсовые температуры: синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев

Дожди задержатся в Самарской области еще на несколько дней, до среды включительно. Синоптики Приволжского УГМС обещают теплую погоду, плюсовые температуры, но в то же время прогнозируют осадки, а во вторник еще и с сильным ветром.

В ночь на 
11 марта 2019, 09:11
Из ТЦ «Мега» в Самаре эвакуировали 400 человек

Из ТЦ «Мега» в Самаре эвакуировали 400 человек

В четверг, 7 марта, из здания молла «Мега» на 24-м километре Московского шоссе эвакуировали посетителей и сотрудников. Как рассказали в ГУ МЧС по Самарской области, в 10:13 сработала пожарная сигнализация. Из здания вывели 400 человек. Когда на место событий прибыли 
7 марта 2019, 11:12
Угроза обрушения несущих стен: на Чапаевской в Самаре просела кровля жилого дома

Угроза обрушения несущих стен: на Чапаевской в Самаре просела кровля жилого дома

В понедельник вечером, 4 марта, стало известно о ЧП в Самаре: возникла угроза обрушения стены двухэтажного четырехквартирного дома № 34 по Чапаевской. В здании зарегистрирован 21 человек, постоянно проживают 14, в том числе двое детей. Когда сотрудники оперативных служб прибыли 
4 марта 2019, 09:26
Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек

Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек

В понедельник, 4 марта, произошел пожар в историческом центре Самары. В доме № 36 на улице Затонной около реки Самара загорелась кровля частного дома. Сигнал о возгорании поступил в 08:02. Когда по указанному адресу прибыли пожарно-спасательные подразделения, оказалось, что горит 
4 марта 2019, 12:02
93 человека тушили пластиковые отходы в районе завода Тарасова в Самаре

93 человека тушили пластиковые отходы в районе завода Тарасова в Самаре

В субботу вечером, 2 марта, на улице Ново-Садовой, 311 в Промышленном районе областной столицы тушили пожар. Он произошел неподалеку от завода имени А.М. Тарасова. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 20:20. На место событий выехали 
3 марта 2019, 08:24
В Самарской области со среды «зарядят» дожди

В Самарской области со среды «зарядят» дожди

С экватора рабочей недели Самарская область попадет под влияние фронтальных разделов атлантического циклона. Ожидается умеренно теплая погода с небольшими и умеренными дождями в большинстве районов. Как сообщили в Приволжском УГМС, в пятницу за холодным фронтом вновь станет холоднее.
 
В среду 
3 октября 2018, 09:19
В Самарской области прогнозируют заморозки до - 2 в ночь на четверг

В Самарской области прогнозируют заморозки до - 2 в ночь на четверг

На этой рабочей неделе в Самарской области будет будет неустойчивая погода, обусловленная серией циклонов. При прохождении фронтальных разделов будут выпадать небольшие и умеренные осадки, местами усилится ветер. На смену теплой воздушной массе в регион будет поступать более холодный воздух, заметно 
26 сентября 2018, 11:52
Со среды Самарскую область оккупируют дожди

Со среды Самарскую область оккупируют дожди

До пятницы, 21 сентября, на погоду в Самарской области будет влиять холодный фронт с волнами. Синоптики обещают дожди разной интенсивности и похолодание. В выходные сохранится неустойчивый характер погоды, но дожди постепенно прекратятся, а температура воздуха приблизится к климатической норме.
18 сентября 2018, 04:19
Гроза с сильным ветром идут на Самарскую область

Гроза с сильным ветром идут на Самарскую область

В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий – гроза и сильный ветер. Предупреждение разослало ГУ МЧС России по Самарской области. Спасатели призывают граждан соблюдать меры предосторожности, при усилении ветра и грозе не подходить к деревьям, линиям электропередачи, рекламным щитам и 

2 июля 2018, 03:24
О сильном ветре до конца дня предупредило МЧС самарцев

О сильном ветре до конца дня предупредило МЧС самарцев

В Самарской области региональное управление МЧС разослало предупреждение об усилении ветра. Он будет дуть в северо-западном направлении, возможны порывы до 20 метров в секунду, с сохранением до конца дня и вечером 28 июня, передают спасатели со ссылкой на прогноз синоптиков. 

28 июня 2018, 04:13
Грозы и сильный ветер вернулись в Самарскую область

Грозы и сильный ветер вернулись в Самарскую область

В Самарской области стало жара немного спала и прошел дождь. По словам очевидцев, под Сызранью накануне выпал град. До конца дня 27 июня местами возможны грозы и северный ветер до 20 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС России 
27 июня 2018, 09:50
Сильный ветер в ближайшие часы налетит на Самарскую область

Сильный ветер в ближайшие часы налетит на Самарскую область

В Самаре местным жителям пришло предупреждение от МЧС: в ближайшее время на территории региона ожидается усиление ветра. Спасатели призывают самарцев соблюдать осторожность. И напоминают телефоны службы спасения: 01, 101.

«Внимание! Ожидается ухудшение погодных условий. По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в ближайшие 

22 июня 2018, 11:11
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