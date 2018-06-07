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Срочно от МЧС: усиление ветра и град ожидаются в Самарской области
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5 июня 2018, 12:13
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Как ныряющий со Скандинавии циклон изменит погоду в Самаре
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5 июня 2018, 10:44
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Гроза и шквалистый ветер идут к Самарской области
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4 июня 2018, 11:59
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Жара до +30 с грозой и порывистым ветром ожидается в Самарской области
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4 июня 2018, 11:19
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О плохой погоде предупредило МЧС жителей Самарской области
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29 мая 2018, 02:55
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Синоптики предупредили о новых сюрпризах погоды в Самаре
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29 мая 2018, 11:45
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Сильный ветер и дождь ожидаются в Самарской области
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11 мая 2018, 05:19
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В Самарской области потеплеет до +23
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25 апреля 2018, 03:09
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Погода снова меняется в Самаре
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17 апреля 2018, 04:25
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ГИБДД предупреждает водителей о дожде в Самарской области
В среду, 15 ноября, ГИБДД опубликовала предупреждение о дождливой погоде на территории Самарской области.
«Областная Госавтоинспекция предупреждает, что в начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с дорогой. Увеличивается опасность заносов и потери управляемости автомобилем. В несколько раз возрастает тормозной …
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15 ноября 2017, 01:59