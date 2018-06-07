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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Сильный ветер и дождь ожидаются в Самарской области

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В Самарской области потеплеет до +23

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Погода снова меняется в Самаре

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ГИБДД предупреждает водителей о дожде в Самарской области

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«Областная Госавтоинспекция предупреждает, что в начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с дорогой. Увеличивается опасность заносов и потери управляемости автомобилем. В несколько раз возрастает тормозной 

15 ноября 2017, 01:59
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