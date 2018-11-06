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В Самаре ТЦ «Мелодия» продают за 299 млн рублей
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6 ноября 2018, 04:37
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В Самаре 7 ноября перекроют улицы Шостаковича и Фрунзе
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6 ноября 2018, 04:05
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В Отрадном под колесами авто оказался 6-летний велосипедист
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6 ноября 2018, 03:00
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Реализацию нацпроектов в Самарской области обсудят на совещании с полпредом президента в ПФО
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6 ноября 2018, 02:33
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В Самаре Toyota сбила 12-летнюю девочку
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6 ноября 2018, 02:26
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В Самаре в выходные обещают потепление и местами дожди
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2 ноября 2018, 10:50
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Антициклон принесет в Самарскую области похолодание и слабый ветер
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30 октября 2018, 05:02
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В блогах. Минтранс: пришло время "переобуваться"
Минтранс Самарской области через "Твиттер" предупредил водителей региона, что пришло время "переобуваться": "Уважаемые автомобилисты! В связи с наступлением минусовой температуры в ночное время и возможностью образования гололеда на автодорогах убедительно просим вас быть внимательнее: соблюдать дистанцию и скоростной режим. …
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30 октября 2018, 09:23
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В Самаре столбик термометра будет опускаться до - 6
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29 октября 2018, 09:07