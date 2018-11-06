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В Самаре ТЦ «Мелодия» продают за 299 млн рублей

В Самаре ТЦ «Мелодия» продают за 299 млн рублей

Во вторник, 6 ноября, в областной столице выставили на продажу торговый центр «Мелодия», расположенный на проспекте Ленина. Объект недвижимости готовы отдать новому собственнику за 299 млн рублей. Помимо торгового центра площадью 5,38 тыс. кв.м владелец получит земельный участок площадью 10,5 
6 ноября 2018, 04:37
В Самаре 7 ноября перекроют улицы Шостаковича и Фрунзе

В Самаре 7 ноября перекроют улицы Шостаковича и Фрунзе

В среду, 7 ноября, в Самаре будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах в центре. С 15:00 до 17:00 на них будет проходить мероприятие «Коммунистической партии Российской Федерации». Движение будет перекрыто на улице Фрунзе от Шостаковича до Вилоновской, а также 
6 ноября 2018, 04:05
В Отрадном под колесами авто оказался 6-летний велосипедист

В Отрадном под колесами авто оказался 6-летний велосипедист

В понедельник, 5 ноября, произошла авария с пострадавшими в Отрадном. В 18:00 48-летний водитель на «Лада Веста» ехал по улице Гайдара в направлении Октябрьской. В районе дома № 43 он не предоставил преимущество в движении и сбил шестилетнего велосипедиста, который 
6 ноября 2018, 03:00
Реализацию нацпроектов в Самарской области обсудят на совещании с полпредом президента в ПФО

Реализацию нацпроектов в Самарской области обсудят на совещании с полпредом президента в ПФО

В эти минуты, во вторник, 6 ноября, полпред президента в ПФО Игорь Комаров проводит совещание, посвящённое проблемам реализации приоритетных нацпроектов на территории Самарской области. В нем принимают участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, члены регионального кабинета министров. 
 
6 ноября 2018, 02:33
В Самаре Toyota сбила 12-летнюю девочку

В Самаре Toyota сбила 12-летнюю девочку

В понедельник, 5 ноября, в областной столице произошла авария, в которой пострадал ребенок. В 18:45 водитель иномарки Toyota ехал по улице Ставропольской в направлении Алма-Атинской. По предварительным данным, напротив дома № 43А по Ташкентскому переулку автомобилист сбил 12-летнюю девочку. По 
6 ноября 2018, 02:26
В Самаре в выходные обещают потепление и местами дожди

В Самаре в выходные обещают потепление и местами дожди

В ноябре, по данным Гидрометцентра России, средняя температура воздуха будет выше многолетних значений, ожидается -1.2, -2.7 градусов по Цельсию. Месячное количество осадков будет около и больше нормы.
 
В выходные в Самарской области заметно потеплеет. В ночь на субботу, 3 ноября, ожидается 
2 ноября 2018, 10:50
Антициклон принесет в Самарскую области похолодание и слабый ветер

Антициклон принесет в Самарскую области похолодание и слабый ветер

В ближайшие дни на погоду в Самарской области будет влиять антициклон, сформировавшийся над районами Скандинавии. Воздушные массы, которые поступают в Поволжье с северных и северо-западных частей России, обусловят погоду без осадков со слабым ветром. Температура будет типичной для этого времени 
30 октября 2018, 05:02
В блогах. Минтранс: пришло время

В блогах. Минтранс: пришло время "переобуваться"

Минтранс Самарской области через "Твиттер" предупредил водителей региона, что пришло время "переобуваться": "Уважаемые автомобилисты! В связи с наступлением минусовой температуры в ночное время и возможностью образования гололеда на автодорогах убедительно просим вас быть внимательнее: соблюдать дистанцию и скоростной режим. 
30 октября 2018, 09:23
В Самаре столбик термометра будет опускаться до - 6

В Самаре столбик термометра будет опускаться до - 6

В начале новой рабочей недели синоптики обещают в Самарской области похолодание. По утрам возможна гололедица. Напомним, что погода резко изменилась в воскресенье — атмосферные фронты атлантического циклона принесли на Среднюю Волгу порывистый ветер, дождь и мокрый снег.

Днем 29 
29 октября 2018, 09:07
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