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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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В блогах: о фонде капремонта замолвите слово

В блогах: о фонде капремонта замолвите слово

Блогер Дмитрий Ширяев в ЖЖ-сообществе "Самарский край" пишет: "В последнее время в Интернете часто критикуют фонд капремонта, мол, ничего-то они не делают. Сегодня решил рассказать вам об обратном, положительном примере, который находится от меня буквально в шаговой доступности. Так, 
27 июня 2019, 05:39
Ремонт восьми дорог около Крымской площади в Самаре сделан на 40 процентов

Ремонт восьми дорог около Крымской площади в Самаре сделан на 40 процентов

Комплексный ремонт дорог около Крымской площади выполнен на 40 %. Напомним, что уже в октябре здесь должен заработать Шестой кассационный суд общей юрисдикции. В мэрии напомнили, что подрядчик должен завершить все работы по контракту до 30 сентября и сейчас их 
27 июня 2019, 05:28
Самарец выловил гигантскую щуку на озерах в Рождествено

Самарец выловил гигантскую щуку на озерах в Рождествено

В Самарской области рыбак выловил гигантскую щуку. Огромную рыбину на озерах в Рождествено поймал на блесну пенсионер Николай Быков, который увлекается рыбалкой более 40 лет. Удивленные домочадцы не взвешивали щуку, но она была явно тяжелее 10 кг. 

- Это не 
27 июня 2019, 05:05
Самарец спровоцировал ДТП с погибшим и пострадавшими в Краснодарском крае

Самарец спровоцировал ДТП с погибшим и пострадавшими в Краснодарском крае

В четверг, 27 июня, в первой половине дня на трассе неподалеку от Горячего Ключа в Краснодарском крае произошла массовая авария с пострадавшими. Столкновение зафиксировали на федеральной трассе рядом с поворотом на село Фанагорийское около одиннадцати часов дня. По предварительным данным, 
27 июня 2019, 04:41
В Австрии и Германии установилась небывалая жара

В Австрии и Германии установилась небывалая жара

Небывалая жара установилась в Австрии и Германии. По данным метеорологов, температура воздуха в последние дни бьет многолетние рекорды, а в среду в ФРГ было зафиксировано 38,6 градуса тепла. Как отмечают специалисты, такого не было с 1947 года. Сотрудники Национальной метеорологической 
27 июня 2019, 04:36
В Самаре ввели в эксплуатацию многоэтажку обманутых дольщиков на Владимирской

В Самаре ввели в эксплуатацию многоэтажку обманутых дольщиков на Владимирской

В столице 63-го региона ввели в эксплуатацию дом обманутых дольщиков с надземной автостоянкой в жилом комплексе «На Владимирской», который расположен на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Владимирской в Железнодорожном районе. Ранее многоэтажку возводило с 2002 ООО «Кросс». Но позже 
27 июня 2019, 04:15
Жара спадет: в Самарскую область поступит прохладный воздух

Жара спадет: в Самарскую область поступит прохладный воздух

В последнюю неделю июня в Самарской области на смену жаре придет более прохладная, комфортная погода. Регион будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления с фронтальными разделами. Местами пройдут кратковременные дожди, в течение недели с северных широт продолжит поступать прохладная 
25 июня 2019, 01:22
В ближайшие часы в Самарской области обещают грозу и крупный град

В ближайшие часы в Самарской области обещают грозу и крупный град

В ближайшие 2-4 часа сегодня, 24 июня, местами в Самарской области ожидаются грозы со шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, ливни, крупный град (20 мм и более). Капризы природы продлятся весь вечер и ночь на 25 июня. В областном ГУ 
24 июня 2019, 01:41
В Самарской области на смену жаре придут дожди и грозы

В Самарской области на смену жаре придут дожди и грозы

После жары, которая захватила регион в минувшие выходные, синоптики прогнозируют переменную облачность с осадками, возможно, пройдет гроза. В понедельник, 24 июня, по прогнозу специалистов Приволжского УГМС, будет переменная облачность, местами кратковременный дождь и не исключена гроза, будет дуть западный ветер 
24 июня 2019, 12:44
С четверга в Самарской области будет прохладная погода и дожди

С четверга в Самарской области будет прохладная погода и дожди

С четверга, 13 июня, в Самарской области заметно похолодает, возможны дожди и сильный ветер. Вслед за арктическим фронтом в регион поступила холодная воздушная масса, ветер сменил направление на северное и усилился, а температура воздуха значительно понизилась. В четверг днем переменная 
13 июня 2019, 10:30
В Самарской области жару сменит похолодание

В Самарской области жару сменит похолодание

Ближе к концу недели в Самарской области станет заметно прохладнее - в четверг, вслед за арктическим фронтом в регион поступит холодная воздушная масса. Ветер изменит направление на северное и усилится, а температура воздуха значительно понизится.

В ночь на среду, 
11 июня 2019, 03:07
К среде в Самарской области потеплеет

К среде в Самарской области потеплеет

К середине новой рабочей недели в Самарской области потеплеет, в дневные часы воздух будет нагреваться до 19-21 градусов тепла. В понедельник, 20 мая, в регионе облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. 
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В Самаре собираются установить дополнительные ливневки после вчерашнего дождя

В Самаре собираются установить дополнительные ливневки после вчерашнего дождя

В среду, 15 мая, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин выехал на участки улиц, которые накануне попали в зону подтопления. Напомним, что во вторник во второй половине дня в нескольких районах Самары прошел ливень — были затоплены 
15 мая 2019, 01:54
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