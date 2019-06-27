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В блогах: о фонде капремонта замолвите слово
Блогер Дмитрий Ширяев в ЖЖ-сообществе "Самарский край" пишет: "В последнее время в Интернете часто критикуют фонд капремонта, мол, ничего-то они не делают. Сегодня решил рассказать вам об обратном, положительном примере, который находится от меня буквально в шаговой доступности. Так, …
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27 июня 2019, 05:39
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Ремонт восьми дорог около Крымской площади в Самаре сделан на 40 процентов
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27 июня 2019, 05:28
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Самарец выловил гигантскую щуку на озерах в Рождествено
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27 июня 2019, 05:05
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Самарец спровоцировал ДТП с погибшим и пострадавшими в Краснодарском крае
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27 июня 2019, 04:41
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В Австрии и Германии установилась небывалая жара
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27 июня 2019, 04:36
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В Самаре ввели в эксплуатацию многоэтажку обманутых дольщиков на Владимирской
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27 июня 2019, 04:15
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Жара спадет: в Самарскую область поступит прохладный воздух
В последнюю неделю июня в Самарской области на смену жаре придет более прохладная, комфортная погода. Регион будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления с фронтальными разделами. Местами пройдут кратковременные дожди, в течение недели с северных широт продолжит поступать прохладная …
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25 июня 2019, 01:22
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В ближайшие часы в Самарской области обещают грозу и крупный град
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24 июня 2019, 01:41
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В Самарской области на смену жаре придут дожди и грозы
После жары, которая захватила регион в минувшие выходные, синоптики прогнозируют переменную облачность с осадками, возможно, пройдет гроза. В понедельник, 24 июня, по прогнозу специалистов Приволжского УГМС, будет переменная облачность, местами кратковременный дождь и не исключена гроза, будет дуть западный ветер …
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24 июня 2019, 12:44
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С четверга в Самарской области будет прохладная погода и дожди
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13 июня 2019, 10:30
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В Самарской области жару сменит похолодание
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11 июня 2019, 03:07
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К среде в Самарской области потеплеет
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20 мая 2019, 08:49
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В Самаре собираются установить дополнительные ливневки после вчерашнего дождя
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15 мая 2019, 01:54
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