В городе Отрадной Самарской области пойдет под судом неудачливый 28-летний грабитель. Как установили следователи, в декабре 2018 года парень забрался в дом к одному из местных жителей, Злоумышленник предполагал, что там хранится крупная сумма денег. На «мокрое дело» воришка прихватил нож и газовый баллончик.
Угрожая оружием, подозреваемый потребовал у хозяина дома 2 миллиона рублей. Однако тот оказал воришке активное сопротивление. Началась потасовка. Владелец дома дважды ударил грабителя кувалдой и гвоздодёром по голове. Разбойник, в свою очередь, нанёс оппоненту несколько ран в грудь и живот, говорится в сообщении прокуратуры по Самарской области.
Когда грабитель упал на пол, 41-летний владелец дома решил, что убил нападавшего, и вызвал полицию. Однако выяснилось, что удары были не смертельными. Злодея вылечили и теперь его будут судить. К слову, налетчик в своем «портфолио» уже имеет несколько судимостей.
Как выяснили следователи, данный гражданин также является обвиняемым по делу о продаже в ломбард золотой цепи, полученной в ходе грабежа, совершённого другим лицом, а также по краже 3 тысяч рублей.
Дело будет рассматривать Отрадненский городской суд.
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