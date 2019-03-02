Трое грабителей украли мягкие игрушки и цветы, чтобы подарить их своим девушкам На днях в полицию поступило сообщение об ограблении. Все произошло в цветочном магазине. По словам продавца, в помещение зашли трое молодых людей. Сначала они долго осматривали, а потом один из приятелей втолкнул женщину в помещение для хранения цветов и заблокировал …