6
20
03
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 01.03.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Трое грабителей украли мягкие игрушки и цветы, чтобы подарить их своим девушкам

Трое грабителей украли мягкие игрушки и цветы, чтобы подарить их своим девушкам

На днях в полицию поступило сообщение об ограблении. Все произошло в цветочном магазине. По словам продавца, в помещение зашли трое молодых людей. Сначала они долго осматривали, а потом один из приятелей втолкнул женщину в помещение для хранения цветов и заблокировал 

14 января 2019, 02:36
60-летняя пенсионерка и прапорщик полиции поймали в Тольятти похитителя сумки

60-летняя пенсионерка и прапорщик полиции поймали в Тольятти похитителя сумки

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, пенсионерка шла в сторону своего дома, когда к ней подбежал неизвестный и попытался «рывком» вырвать из рук сумку. Однако 60-летняя женщина среагировала мгновенно, она лишь покрепче схватилась за свое имущество двумя руками и 

2 января 2019, 01:57
Безработный самарец избил студента на остановке и «снял» с него цепочку

Безработный самарец избил студента на остановке и «снял» с него цепочку

19-летнего парня доставили в больницу. ЧП произошло на Полевой.
3 ноября 2018, 03:08
«Наглость - второе счастье»: тольяттинец вытащил магнитолу из авто на глазах у инспекторов ГИБДД

«Наглость - второе счастье»: тольяттинец вытащил магнитолу из авто на глазах у инспекторов ГИБДД

В Тольятти на улице Зеленая местный житель пытался ограбить автомобиль «Лада Калина». Он разбил стекло и стал копаться в автомобиле. Именно в этот момент в этот момент он попал в поле зрения патруля ДПС.
 
Заметив приближающихся полицейских, воришка попытался 

16 сентября 2018, 03:56
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх