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Материалы по теме:

В Тольятти хотят закупить мобильные лаборатории и искать предприятия-нелегалы

В Тольятти хотят закупить мобильные лаборатории и искать предприятия-нелегалы

Экологическую ситуацию в Тольятти и появление неприятных запахов и смога обсуждали 4 октября на совещании под руководством губернатора Дмитрия Азарова. На нем присутствовали руководители промышленных предприятий, профильных ведомств, контролирующих органов и общественники. Директор Тольяттинской гидрометеорологической обсерватории Надежда Карпасова заявила, что 
5 октября 2018, 12:23
Заплатит в десятки раз больше: на автозаправке на Мичурина сорвали пломбу со счетчика

Заплатит в десятки раз больше: на автозаправке на Мичурина сорвали пломбу со счетчика

Коммунальщики регулярно обходят абонентов - юридических лиц, чтобы снять показания и осмотреть счетчики и пломбы на обводных линиях. За 9 месяцев этого года выявили 26 случаев срыва пломб и использования воды в обход приборов учета. В конце сентября на заправке 
5 октября 2018, 11:21
Самарец задолжал своему сыну 690 тысяч рублей

Самарец задолжал своему сыну 690 тысяч рублей

В отдел судебных приставов Советского района Самары пришел исполнительный лист о взыскании с местного жителя алиментов в пользу его несовершеннолетнего сына. Мужчина не перечислил вовремя своему ребенку 690 тысяч рублей. За должником не числилось никакого имущества, денег на счетах в 
5 октября 2018, 11:01
В Самаре 29 пожарных тушили гараж и автомобиль на Аэропортовском шоссе

В Самаре 29 пожарных тушили гараж и автомобиль на Аэропортовском шоссе

Накануне вечером, 4 октября, стало известно о пожаре на Аэропортовском шоссе в Кировском районе областной столицы. Сигнал о возгорании поступил в 20:06. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, на площади 50 кв.м. горели домашние вещи в гараже, пламя задело автомобиль. 
5 октября 2018, 10:31
Рекорд посещаемости установил бункер Сталина в Самаре

Рекорд посещаемости установил бункер Сталина в Самаре

Очередной рекорд посещаемости  установлен в Самаре. В этот раз речь идет о бункере Сталина. 27 июня там побывали сразу 700 гостей. Такого в истории музея еще не было.

Как отмечает Центр туристской информации Самарской области, 95% от рекордного числа гостей пришлась 

28 июня 2018, 12:47
Посол Коста-Рики побывал в бункере Сталина в Самаре

Посол Коста-Рики побывал в бункере Сталина в Самаре

Чтобы поддержать сборную Коста-Рики в первом матче чемпионата мира по футболу 2018 года, в Самару прибыли тысячи соотечественников. Среди прочих в наш город приехал посол Коста-Рики Артуро Фурнье Фасио. В аэропорту «Курумоч» дипломат приземлился в 5 часов утра 17 июня, 

18 июня 2018, 03:03
В блогах: «Все, что нужно знать про бункер Сталина в Самаре»

В блогах: «Все, что нужно знать про бункер Сталина в Самаре»

Самарец Армен Арутюнов показал в «Фейсбуке» «все, что нужно знать про бункер Сталина в Самаре». Автор опубликовал скрин рекламного объявления о работе объекта. «Бомбоубежище резервной Ставки Верховного Главнокомандования. Самарский туризм ставит на бункер Сталина. Время действует безотказно. Часы работы. Понедельник 

7 апреля 2018, 08:50
В блогах: объект №1 в Самаре

В блогах: объект №1 в Самаре

Историческую тему продолжает и блогер Игорь Кондратьев. Он спустился в бункер Сталина.

"Объект расположен под зданием "кулька" - современной Академии культуры и искусства. Ранее в нем располагался Куйбышевский обком. Справа от парадной лестницы, в холле, находилась неприметная дверь, 
8 февраля 2018, 09:11
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