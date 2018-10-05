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В Тольятти хотят закупить мобильные лаборатории и искать предприятия-нелегалы
Экологическую ситуацию в Тольятти и появление неприятных запахов и смога обсуждали 4 октября на совещании под руководством губернатора Дмитрия Азарова. На нем присутствовали руководители промышленных предприятий, профильных ведомств, контролирующих органов и общественники. Директор Тольяттинской гидрометеорологической обсерватории Надежда Карпасова заявила, что …
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5 октября 2018, 12:23
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Заплатит в десятки раз больше: на автозаправке на Мичурина сорвали пломбу со счетчика
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5 октября 2018, 11:21
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Самарец задолжал своему сыну 690 тысяч рублей
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5 октября 2018, 11:01
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В Самаре 29 пожарных тушили гараж и автомобиль на Аэропортовском шоссе
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5 октября 2018, 10:31
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Рекорд посещаемости установил бункер Сталина в Самаре
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28 июня 2018, 12:47
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Посол Коста-Рики побывал в бункере Сталина в Самаре
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18 июня 2018, 03:03
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В блогах: «Все, что нужно знать про бункер Сталина в Самаре»
Самарец Армен Арутюнов показал в «Фейсбуке» «все, что нужно знать про бункер Сталина в Самаре». Автор опубликовал скрин рекламного объявления о работе объекта. «Бомбоубежище резервной Ставки Верховного Главнокомандования. Самарский туризм ставит на бункер Сталина. Время действует безотказно. Часы работы. Понедельник …
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7 апреля 2018, 08:50
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В блогах: объект №1 в Самаре
Историческую тему продолжает и блогер Игорь Кондратьев. Он спустился в бункер Сталина.
"Объект расположен под зданием "кулька" - современной Академии культуры и искусства. Ранее в нем располагался Куйбышевский обком. Справа от парадной лестницы, в холле, находилась неприметная дверь, …
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8 февраля 2018, 09:11