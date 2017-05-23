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Бункер S

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Материалы по теме:

В Самаре Lada XRay провалилась под асфальт

В Самаре Lada XRay провалилась под асфальт

Это дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром. На Зубчаниновском шоссе машина провалилась под асфальт.
Информацию об инциденте распространили региональные агентства со ссылкой на очевидцев произошедшего. Как сообщается, авария произошла поблизости от школы №86. Lada XRay была припаркована вдоль дороги. Передняя часть 

22 мая 2017, 03:31
Во Владивостоке грузовик протаранил 19 машин

Во Владивостоке грузовик протаранил 19 машин

Полиция Владивостока начала проверку обстоятельств массового дорожно-транспортного происшествия на улице Алеутской. У большегруза отказали тормоза, и он смял 19 машин.
Пятитонное транспортное средство Nissan Diesel отправлялось от железнодорожного вокзала и перед светофором не смогло затормозить.
Водители машин на перекрестке не 

22 мая 2017, 02:25
На трассе в Красном Яру после ДТП с иномаркой сгорела «ГАЗель»

На трассе в Красном Яру после ДТП с иномаркой сгорела «ГАЗель»

24-летний водитель стал осуществлять разворот с обочины и не пропустил Renault Sandero. В результате столкновения его автомобиль вылетел в кювет и загорелся.
22 мая 2017, 11:30
На М-5 в Самарской области фура врезалась в мост

На М-5 в Самарской области фура врезалась в мост

В ночь на понедельник на трассе М-5 в Тольятти случилось дорожно-транспортное происшествие. Большегруз врезался в мост.
Как рассуждают в Сети свидетели аварии, водитель, возможно, уснул за рулем, и в результате произошло столкновение. Удар пришелся на середину кабины. Сведений о пострадавших 

22 мая 2017, 10:01
Движение автомобилей на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе откроют в 20-х числах июня

Движение автомобилей на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе откроют в 20-х числах июня

Движение автомобилей в 20-х числах июня этого года откроют поверх тоннеля. Внизу работы будут продолжаться. Об этом рассказал вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. Окончательно реконструкция Московского шоссе и гостевых маршрутов должна завершиться к концу 2017 года.
16 мая 2017, 01:13
Тормозной путь: почему так долго строят новое кольцо на Московском шоссе?

Тормозной путь: почему так долго строят новое кольцо на Московском шоссе?

Как стало известно ТРК «ТЕРРА», строительство кольцевой развязки на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе тормозят разногласия между региональным минтрансом и госавтоинспекцией. Для того чтобы начать укладку дорожной одежды, улицу Гагарина планировалось перекрыть еще в начале апреля. А на Московском 

3 мая 2017, 02:21
В Самаре иномарка снесла защитные ограждения вдоль Московского шоссе

В Самаре иномарка снесла защитные ограждения вдоль Московского шоссе

В Самаре иномарка снесла дорожные ограждения вдоль Московского шоссе и улетела с дороги. Фотографии с места ДТП появились в социальной сети вечером в четверг, 27 апреля. По словам автора, авария произошла у перекрестка с улицей Советской Армии. Якобы участниками инцидента 
28 апреля 2017, 10:04
Вдоль проспекта Кирова хотят понастроить многоэтажек

Вдоль проспекта Кирова хотят понастроить многоэтажек

25 апреля администрация Промышленного района Самары начала собирать мнения жителей о планировке территории в границах улицы Молодежной, проспекта Кирова и Московского шоссе.
25 апреля 2017, 01:44
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