Сегодня утром на Московском шоссе возле СНИУ им. Королева случилось дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись трамвай и легковушка.
Все произошло в утренний час пик, поэтому из-за аварии сразу возникла огромная пробка в сторону Центрального автовокзала. По словам очевидцев, из-за ДТП были перекрыты пять полос. Движение парализовано от улицы XXII Партсъезда до остановки «Аэрокосмический университет».
|
В Самаре Lada XRay провалилась под асфальт
Это дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром. На Зубчаниновском шоссе машина провалилась под асфальт.
|
22 мая 2017, 03:31
|
Во Владивостоке грузовик протаранил 19 машин
Полиция Владивостока начала проверку обстоятельств массового дорожно-транспортного происшествия на улице Алеутской. У большегруза отказали тормоза, и он смял 19 машин.
|
22 мая 2017, 02:25
|
На трассе в Красном Яру после ДТП с иномаркой сгорела «ГАЗель»
|
22 мая 2017, 11:30
|
На М-5 в Самарской области фура врезалась в мост
|
22 мая 2017, 10:01
|
Движение автомобилей на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе откроют в 20-х числах июня
|
16 мая 2017, 01:13
|
Тормозной путь: почему так долго строят новое кольцо на Московском шоссе?
Как стало известно ТРК «ТЕРРА», строительство кольцевой развязки на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе тормозят разногласия между региональным минтрансом и госавтоинспекцией. Для того чтобы начать укладку дорожной одежды, улицу Гагарина планировалось перекрыть еще в начале апреля. А на Московском …
|
3 мая 2017, 02:21
|
В Самаре иномарка снесла защитные ограждения вдоль Московского шоссе
|
28 апреля 2017, 10:04
|
Вдоль проспекта Кирова хотят понастроить многоэтажек
|
25 апреля 2017, 01:44