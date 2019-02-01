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«Бункер S» Эфир передачи от 29.01.2019  
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Материалы по теме:

В Сызрани задержали человека, который сообщил о минировании железнодорожного моста

В Сызрани задержали человека, который сообщил о минировании железнодорожного моста

В Сызрани удалось обнаружить и задержать человека, который устроил переполох сегодня утром. В 04:50 1 февраля неизвестный позвонил по телефону «112» и рассказал о возможном заминировании железнодорожного моста. Оперативные службы провели экстренную проверку. Они обследовали территорию, и выяснилось, что сигнал 
1 февраля 2019, 01:56
В Самаре пустили новый автобус до Управленческого

В Самаре пустили новый автобус до Управленческого

С пятницы, 1 февраля, в областной столице увеличили число маршрутов, следующих в Красноглинский район. Теперь до поселка Управленческий курсирует автобус № 51к, который начинает движение от станции метро «Кировская». Он начинает свою работу в 06:10. Последний рейс будет прибывать на 
1 февраля 2019, 01:20
В Самаре «Калину» отбросило на 20-летнего пешехода после ДТП с иномаркой

В Самаре «Калину» отбросило на 20-летнего пешехода после ДТП с иномаркой

В четверг, 31 января, в Самаре произошло столкновение двух легковушек, а пострадавшим оказался пешеход. В 10:25 62-летний автомобилист с солидным, 35-летним водительским стажем ехал по проспекту Ленина со стороны Полевой на своей Škoda. При развороте он нарушил правила дорожного движения, 
1 февраля 2019, 12:21
В Самаре трамвай сбил 69-летнего мужчину

В Самаре трамвай сбил 69-летнего мужчину

Утро пятницы, 1 февраля, началось в областной столице с дорожной аварии. В районе пересечения улиц 22 Партсъезда и Свободы, напротив дома № 21 по улице 22 Партсъезда трамвай сбил 69-летнего мужчину. По предварительной информации регионального Главка полиции, пенсионер пересекал трамвайные 
1 февраля 2019, 11:57
В 2018 году на каждого пристава в Самарской области приходилось 4,3 тыс. дел

В 2018 году на каждого пристава в Самарской области приходилось 4,3 тыс. дел

На каждого судебного пристава в Самарской области в 2018 году приходилось 4,3 тысяч дел. Об этом сообщили в пятницу, 1 февраля, представители регионального Управления Федеральной службы судебных приставов. Приоритетом было наполнение бюджетов. В прошлом году было перечислено свыше 3,5 млрд 
1 февраля 2019, 11:37
В Самаре автомобилист на Lexus сбил двух девушек на «зебре»

В Самаре автомобилист на Lexus сбил двух девушек на «зебре»

В среду, 30 января, в областной столице под колеса иномарки попали сразу два пешехода. Авария случилась в 15:30. 31-летний водитель Lexus ехал по Московскому шоссе в направлении улицы Московской. По предварительной информации, напротив дома № 17 по улице Мичурина автомобилист 
31 января 2019, 12:59
В Самаре 24-летний парень попал под колеса микроавтобуса на проспекте Кирова

В Самаре 24-летний парень попал под колеса микроавтобуса на проспекте Кирова

Полицейские выясняют детали аварии, которая произошла накануне в Промышленном районе Самары. В 20:30 во вторник, 29 января, 55-летний водитель ехал на микроавтобусе Citroen по проспекту Кирова в сторону улицы Береговой. В какой-то момент шофер сбил пешехода, который пересекал проезжую часть 
30 января 2019, 12:49
Посмотрел на телефон: в Самаре грузовой поезд сбил насмерть мужчину

Посмотрел на телефон: в Самаре грузовой поезд сбил насмерть мужчину

Во вторник, 29 января, произошла трагедия на железной дороге в Самарской области. Примерно в 12:00 на 1108 километре Куйбышевской железной дороги, на перегоне станции «Самара» грузовой поезд на ж/д переходе травмировал пожилого мужчину. Пострадавший погиб на месте происшествия от страшных 
30 января 2019, 10:22
В Тольятти пассажирский поезд врезался в автомобиль

В Тольятти пассажирский поезд врезался в автомобиль

Утром в воскресенье, 20 января, случилось ЧП на железной дороге в Самарской области. В 10:40 на перегоне Химзаводская - Тольятти водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся пассажирским поездом. Как рассказали представители Куйбышевской железной дороги, машинист поезда применил 
21 января 2019, 10:01
Внезапно заглохла: в Самарской области поезд протаранил легковушку на переезде

Внезапно заглохла: в Самарской области поезд протаранил легковушку на переезде

В Большечерниговском районе области произошла авария на железнодорожном переезде. Как сообщили представители Южно-Уральской железной дороги, 10 января в 19:04 на перегоне Черниговка - Новый Камелик вазовская легковушка заглохла на железнодорожном переезде перед приближающимся грузовым поездом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, 
11 января 2019, 01:46
В Самаре сошел с рельсов вагон пассажирского поезда

В Самаре сошел с рельсов вагон пассажирского поезда

Стало известно о ЧП на железной дороге в Самаре. В среду, 26 декабря, в 21:08 на третьем пути парка пассажирской технической станции Самара при маневровых работах на стрелках всеми колесными парами сошла с рельсов первая тележка головного вагона пассажирского поезда 
28 декабря 2018, 04:40
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