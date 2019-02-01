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В Сызрани задержали человека, который сообщил о минировании железнодорожного моста
В Сызрани удалось обнаружить и задержать человека, который устроил переполох сегодня утром. В 04:50 1 февраля неизвестный позвонил по телефону «112» и рассказал о возможном заминировании железнодорожного моста. Оперативные службы провели экстренную проверку. Они обследовали территорию, и выяснилось, что сигнал …
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1 февраля 2019, 01:56
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В Самаре пустили новый автобус до Управленческого
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1 февраля 2019, 01:20
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В Самаре «Калину» отбросило на 20-летнего пешехода после ДТП с иномаркой
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1 февраля 2019, 12:21
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В Самаре трамвай сбил 69-летнего мужчину
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1 февраля 2019, 11:57
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В 2018 году на каждого пристава в Самарской области приходилось 4,3 тыс. дел
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1 февраля 2019, 11:37
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В Самаре автомобилист на Lexus сбил двух девушек на «зебре»
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31 января 2019, 12:59
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В Самаре 24-летний парень попал под колеса микроавтобуса на проспекте Кирова
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30 января 2019, 12:49
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Посмотрел на телефон: в Самаре грузовой поезд сбил насмерть мужчину
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30 января 2019, 10:22
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В Тольятти пассажирский поезд врезался в автомобиль
Утром в воскресенье, 20 января, случилось ЧП на железной дороге в Самарской области. В 10:40 на перегоне Химзаводская - Тольятти водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся пассажирским поездом. Как рассказали представители Куйбышевской железной дороги, машинист поезда применил …
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21 января 2019, 10:01
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Внезапно заглохла: в Самарской области поезд протаранил легковушку на переезде
В Большечерниговском районе области произошла авария на железнодорожном переезде. Как сообщили представители Южно-Уральской железной дороги, 10 января в 19:04 на перегоне Черниговка - Новый Камелик вазовская легковушка заглохла на железнодорожном переезде перед приближающимся грузовым поездом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, …
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11 января 2019, 01:46
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В Самаре сошел с рельсов вагон пассажирского поезда
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28 декабря 2018, 04:40
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