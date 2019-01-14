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Материалы по теме:

Ведется доследственнная проверка: под Самарой на пожаре погибла 6-летняя девочка

Ведется доследственнная проверка: под Самарой на пожаре погибла 6-летняя девочка

В Самарской области стартовала доследственная проверка из-за гибели ребенка на пожаре в селе Черновка Кинель-Черкасского района. Примерно в девять часов утра при тушении возгорания в частном доме было найдено тело шестилетней девочки без признаков жизни. 

- На место происшествия выехала 
14 января 2019, 01:00
Тольяттинец может получить 5 лет за переделку охотничьего ружья

Тольяттинец может получить 5 лет за переделку охотничьего ружья

В Тольятти сотрудники угрозыска изъяли у 39-летнего местного жителя в частном доме на улице Яблоневой предмет, похожий на охотничье ружье. По словам его владельца, он сделал ружье самостоятельно. 

- О том, что его действия являются противоправными, мужчина знал, но все 
14 января 2019, 12:25
Первый заместитель прокурора Самарской области Алмаз Хусаинов покинул свой пост

Первый заместитель прокурора Самарской области Алмаз Хусаинов покинул свой пост

- Первый заместитель прокурора Самарской области Алмаз Хусаинов покинул свой пост в связи с выходом на пенсию, - так прокомментировала его уход с должности пресс-служба ведомства. 
 
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в Твиттере, что Хусаинов был УВОЛЕН! из органов 
14 января 2019, 12:01
«Чувствую в себе силы, чтобы помочь «Крыльям»: Сергей Корниленко продлил контракт с клубом

«Чувствую в себе силы, чтобы помочь «Крыльям»: Сергей Корниленко продлил контракт с клубом

В воскресенье, 13 января, форвард «Крыльев Советов» Сергей Корниленко продлил контракт с командой. Напомним, что он выступает за волжан с  2011 года. Официальные документы были оформлены в Москве, после того как игроки прошли медосмотр.

– «Крылья Советов», без сомнения, стали 
14 января 2019, 11:25
Роман Шишкин будет играть за «Крылья Советов»

Роман Шишкин будет играть за «Крылья Советов»

В воскресенье, 13 января, самарские «Крылья Советов» подписали документы об аренде защитника «Краснодара» Романа Шишкина. До конца сезона 2018/2019 футболист будет выступать за самарцев. Отметим, что он уже играл в цветах зелено-бело-синих в сезоне-2009 и провел на поле 25 матчей. 
14 января 2019, 08:32
Полузащитник Джано Ананидзе перешел в «Крылья Советов» на правах аренды

Полузащитник Джано Ананидзе перешел в «Крылья Советов» на правах аренды

Стало известно, что вторую часть нынешнего сезона полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе проведет на правах аренды в самарских «Крыльях Советов». 26-летний грузинский футболист не скрывает, что хотел попробовать играть в Европе и его приглашал главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий. Но возникли 
10 января 2019, 10:02
Молло и Надсон ушли из самарских «Крыльев Советов»

Молло и Надсон ушли из самарских «Крыльев Советов»

Кадровые рокировки в самарских «Крыльях Советов» в самом разгаре: несколько игроков уже ушли, но в ближайшее время появятся новые. По словам директора по развитию команды Александра Шикунова, Йоан Молло и Жозе Надсон расстались с клубом. Но слухи об уходе Александра 
10 января 2019, 04:42
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