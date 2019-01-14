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Ведется доследственнная проверка: под Самарой на пожаре погибла 6-летняя девочка
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14 января 2019, 01:00
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Тольяттинец может получить 5 лет за переделку охотничьего ружья
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14 января 2019, 12:25
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Первый заместитель прокурора Самарской области Алмаз Хусаинов покинул свой пост
- Первый заместитель прокурора Самарской области Алмаз Хусаинов покинул свой пост в связи с выходом на пенсию, - так прокомментировала его уход с должности пресс-служба ведомства.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в Твиттере, что Хусаинов был УВОЛЕН! из органов …
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14 января 2019, 12:01
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«Чувствую в себе силы, чтобы помочь «Крыльям»: Сергей Корниленко продлил контракт с клубом
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14 января 2019, 11:25
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Роман Шишкин будет играть за «Крылья Советов»
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14 января 2019, 08:32
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Полузащитник Джано Ананидзе перешел в «Крылья Советов» на правах аренды
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10 января 2019, 10:02
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Молло и Надсон ушли из самарских «Крыльев Советов»
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10 января 2019, 04:42