|
В блогах: про «грабительский перерасчет» за тепло в Тольятти
|
6 апреля 2018, 05:44
|
В блогах: про проверку пожарной безопасности в одной из высоток Самары
Блогер Татьяна Ан приняла участие в проверке пожарной безопасности в одной из высоток Самары.
«Проверяли выборочно, по 2-3 этажа. Первое препятствие - всюду домофоны. На одном из этажей в первом подъезде не сработал звуковой сигнал оповещения о пожаре. …
|
5 апреля 2018, 08:01
|
В блогах: «Крупный бизнес с огоньком срывает открытие спорткомплекса для детей в Самаре»
Блогер Андрей Седогин поведал, что в Самаре крупный бизнес с огоньком срывает открытие спорткомплекса для детей. Речь идет о ФОКе в Красноглинском районе.
«Спорткомплекс построен и практически готов к запуску. Эксперты говорят, что по техническим характеристикам он соответствует …
|
5 апреля 2018, 09:02
|
В блогах: Хорошего стеклодува ищут в Самаре
Необычное объявление разместил блогер edinorogus. "Друзья, помогите, пожалуйста, найти хорошего самарского стеклодува! - обращается автор к ЖЖ-сообществу. - Нет ли среди ваших знакомых мастера, желательно с прямыми и золотыми руками из плеч? Или кого-то, кто знает такого Левшу? Очень …
|
4 апреля 2018, 07:03
|
Беглеца из Новосибирской области задержали в Сызрани
Экипаж вневедомственной охраны задержал в Сызрани молодого человека, который находился в федеральном розыске. Стражи порядка заметили 26-летнего мужчину на улице Московской. При виде патрульной машины он попытался убежать, и именно такое поведение заставило сотрудников Росгвардии проверить его личность.
Оказалось, что мужчина …
|
12 марта 2018, 05:07
|
В блогах: «Этап чемпионата ФСИН России по стрельбе прошел в Самарской области»
Блогер Нина Дюкова рассказала, что на базе управления ФСИН России по Самарской области провели отборочный чемпионат по стрельбе среди подразделений спецназначения Приволжского федерального округа. За выход в финал, который традиционно будет проводиться в Санкт-Петербурге, боролись 13 команд. В каждой …
|
26 февраля 2018, 10:50
|
В Самаре будут продавать выращенные в тюрьме грибы
В Самаре в исправительной колонии строгого режима №6 начали выращивать грибы – вешенки. Продукцию планируют поставлять в торговые сети региона. Руководство колонии организовало специальный цех. Выращивают грибы осужденные, отбывающие наказание в ИК-6. Они освоили специальную технологию с применением шелухи от …
|
11 января 2018, 01:39
|
В Дании построили самую комфортную в мире тюрьму
|
25 декабря 2017, 09:32
|
Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор Реймеру
Мосгорсуд отложил рассмотрение жалоб на приговор бывшему начальнику самарского главка полиции и экс-директору ФСИН Александру Реймеру, осужденному вместе с подельниками за хищения госсредств при закупках электронных браслетов для тюремного ведомства.
Ранее Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил его к 8 годам колонии и …
|
16 ноября 2017, 09:09
|
Российские банки узнают о судимостях клиентов
В следующем году отечественные финансово-кредитные учреждения станут получать информацию о судимостях клиентов. Обмен соответствующими сведениями будет осуществляться посредством системы межведомственного взаимодействия, сообщают "Известия".
|
16 ноября 2017, 02:05
|
Зеки в огне: В самарской исправительной колонии произошел пожар
|
2 ноября 2017, 11:35
|
Бабушка с внуком чуть не утонули в пруду парка Гагарина
|
27 октября 2017, 09:32
|
Самарские колонии начали продавать настольные игры и мангалы
|
14 сентября 2017, 03:44
|
За решеткой: ФСИН запретит начальникам российских тюрем хранить деньги за рубежом
В Федеральной службе исполнения наказаний появился проект приказа, который запрещает руководителям управлений ФСИН, колоний, а также их заместителям хранить деньги в зарубежных банках. Документ появился на федеральном сайте нормативных правовых актов.
|
30 августа 2017, 02:20
|
У заключенных самарских колоний нашли полтонны алкоголя и наркотики
|
17 июля 2017, 05:25
|
Младенцы за решеткой
|
1 июня 2017, 02:59