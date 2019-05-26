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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Найдена. Жива. В Тольятти нашли пропавшую вчера вечером 3-летнюю девочку

Найдена. Жива. В Тольятти нашли пропавшую вчера вечером 3-летнюю девочку

Подробности пока не сообщаются, но, предварительно, малышка была обнаружена в Центральном районе около молла "Парк Хаус". С девочкой все в порядке.
 
Отметим, девочка пропала у ТЦ «Акварель» вчера, 1 мая. До ТЦ «Парк Хаус» - почти 4 км. Каким 
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Пропавшая самарская студентка в зеленом платье найдена живой

Пропавшая самарская студентка в зеленом платье найдена живой

В Самаре нашли пропавшую 17-летнюю студентку. Об этом сообщают активисты «Лиза Алерт» в своем паблике ВК.

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Пропавшего в Тольятти 15-летнего школьника нашли мертвым

Пропавшего в Тольятти 15-летнего школьника нашли мертвым

Пропавшего на днях в Тольятти 15-летнего школьника нашли мертвым. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, мальчик ушел из дома на улице Свердлова в среду, 12 декабря, утром. Сотрудники полиции проверяли места, где подросток мог 

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