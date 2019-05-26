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13-летний подросток пропал в Тольятти
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3 мая 2019, 02:31
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Найдена. Жива. В Тольятти нашли пропавшую вчера вечером 3-летнюю девочку
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2 мая 2019, 12:01
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Пропавшая самарская студентка в зеленом платье найдена живой
В Самаре нашли пропавшую 17-летнюю студентку. Об этом сообщают активисты «Лиза Алерт» в своем паблике ВК.
По версии общественников, 1 декабря примерно в 14:00 юная леди ушла из колледжа имени Ляпиной. Она исчезла, не выходила на связь с …
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23 декабря 2018, 04:12
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Пропавшего в Тольятти 15-летнего школьника нашли мертвым
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16 декабря 2018, 05:47
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