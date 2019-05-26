Пропавшая самарская студентка в зеленом платье найдена живой Об этом сообщают активисты «Лиза Алерт» в своем паблике ВК.



По версии общественников, 1 декабря примерно в 14:00 юная леди ушла из колледжа имени Ляпиной. Она исчезла, не выходила на связь с … В Самаре нашли пропавшую 17-летнюю студентку.По версии общественников, 1 декабря примерно в 14:00 юная леди ушла из колледжа имени Ляпиной. Она исчезла, не выходила на связь с