Накануне вечером в Куйбышевском районе Самары произошло крупное ДТП, спровоцированное обрушившимся на город снегопадом. По информации регионального ГУ МЧС, около 17:35 на Южном шоссе столкнулись автобус, маршрутка и два автомобиля. В результате аварии пострадали два человека.
На месте происшествия работали пятеро спасателей.
Как отмечает ГУ МВД России по Самарской области, за минувшие сутки на территории региона зарегистрировано 15 ДТП. При этом 21 человек получил ранения различной степени тяжести. Ни один человек не погиб. По вине нетрезвых водителей аварий не произошло.
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