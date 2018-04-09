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ДТП с пожаром перекрыло движение трамваев в Самаре
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6 апреля 2018, 11:49
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ЧП на нефтеналивном танкере ликвидировано в Самаре
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5 апреля 2018, 06:23
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Танкер «Волгонефть» горит на судоремонтном заводе в Самаре
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5 апреля 2018, 02:18
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Мужчина погиб при пожаре в подвале дома на Мехзаводе в Самаре
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5 апреля 2018, 12:19
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Виновник смертельного ДТП с двумя погибшими получил 5,5 лет «строгача» в Тольятти
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4 апреля 2018, 01:26
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2 человека погибли при пожаре в бане в Тольятти
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2 апреля 2018, 05:57
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2 человека погибли и 2 пострадали в ДТП со скорой в Самарской области
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2 апреля 2018, 02:55
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Один человек погиб в результате столкновения грузовика и легковушки в Большеглушицком районе
Крупное ДТП произошло 21 марта в Большеглушицком районе Самарской области. Все случилось около 20:00 на 112-м километре трассы Самара — Большая Черниговка. При обстоятельствах, которые сейчас выясняются, на дороге столкнулись Lada Priora и большегруз. От удара легковушка буквально сложилась напополам.
В …
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22 марта 2018, 08:53
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В Шигонском районе зарезали мужчину и закопали в снегу возле сарая
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17 декабря 2016, 10:03
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В Самарской области коровы заразились опасным вирусом с Мадагаскара
Опасное заболевание "нодулярный дерматит" выявили в Шигонском районе Самарской области. В одном из хозяйств заразились коровы. Геном вируса обнаружен в четырех пробах, сообщили в среду, 19 октября, в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Это заболевание, впервые зафиксированное на Мадагаскаре, приводит к отслоению …
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20 октября 2016, 10:14
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Шигонский район на грани чрезвычайной ситуации
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13 октября 2016, 04:03
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В Шигонском районе овец и баранов воровал не волк
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25 сентября 2016, 07:24