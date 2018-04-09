10
23
14
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 5 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 9 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

ДТП с пожаром перекрыло движение трамваев в Самаре

ДТП с пожаром перекрыло движение трамваев в Самаре

В Самаре в пятницу, 6 апреля, в центре города встали трамваи. Причина – 
6 апреля 2018, 11:49
ЧП на нефтеналивном танкере ликвидировано в Самаре

ЧП на нефтеналивном танкере ликвидировано в Самаре

В Самаре в четверг, 5 апреля, на Волге загорелся нефтеналивной танкер. Ранее сообщалось, что инцидент произошел на территории судоремонтного завода на улице Белорусской в Куйбышевском районе примерно в 12:30. Возгорание произошло в двухэтажной рубке. Судно готовили к утилизации и распиливали 

5 апреля 2018, 06:23
Танкер «Волгонефть» горит на судоремонтном заводе в Самаре

Танкер «Волгонефть» горит на судоремонтном заводе в Самаре

В Самаре в четверг, 5 апреля, произошел пожар на Волге – на территории судоремонтного завода на улице Белорусской загорелся танкер «Волгонефть». Сообщение о ЧП поступило пожарным в 12:41, рассказали в МЧС. Огонь охватил 300 квадратных метров, площадь самого судна – 
5 апреля 2018, 02:18
Мужчина погиб при пожаре в подвале дома на Мехзаводе‍ в Самаре

Мужчина погиб при пожаре в подвале дома на Мехзаводе‍ в Самаре

В Самаре после пожара в подвале дома на Мехзаводе найден мертвым неизвестный мужчина. ЧП произошло в ночь на 5 апреля. Пожарные получили вызов в 2:38. В подвале дома на улице 15 квартал горели вещи. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. 
5 апреля 2018, 12:19
Виновник смертельного ДТП с двумя погибшими получил 5,5 лет «строгача» в Тольятти

Виновник смертельного ДТП с двумя погибшими получил 5,5 лет «строгача» в Тольятти

В Автозаводском районе Тольятти вынесли приговор в отношении местного жителя. Мужчина обвинялся в попытке побега с места смертельной аварии.

По информации следствия, в августе прошлого года тольяттинец был наказан за пьяное вождение. Несмотря на это, в ноябре мужчина сел за руль 

4 апреля 2018, 01:26
2 человека погибли при пожаре в бане в Тольятти

2 человека погибли при пожаре в бане в Тольятти

Крупный пожар произошел в ночь на 2 апреля в Тольятти. На улице Саратовской в Центральном районе загорелась частная баня. Пламя охватило 110 квадратных метров площади. На его тушение выезжали 21 человек и 6 единиц техники. В 03:15 он был полностью 
2 апреля 2018, 05:57
2 человека погибли и 2 пострадали в ДТП со скорой в Самарской области

2 человека погибли и 2 пострадали в ДТП со скорой в Самарской области

В Самарской области устанавливаются обстоятельства ДТП с участием машины скорой помощи. Как уже сообщала «ТЕРРА», есть погибшие. В понедельник, 2 апреля, примерно в 8 часов 15 минут на 27-м километре дороге Осинки – Приволжье – Хворостянка столкнулись два автомобиля: «Лада 

2 апреля 2018, 02:55
Один человек погиб в результате столкновения грузовика и легковушки в Большеглушицком районе

Один человек погиб в результате столкновения грузовика и легковушки в Большеглушицком районе

Крупное ДТП произошло 21 марта в Большеглушицком районе Самарской области. Все случилось около 20:00 на 112-м километре трассы Самара — Большая Черниговка. При обстоятельствах, которые сейчас выясняются, на дороге столкнулись Lada Priora и большегруз. От удара легковушка буквально сложилась напополам.

В 

22 марта 2018, 08:53
В Шигонском районе зарезали мужчину и закопали в снегу возле сарая

В Шигонском районе зарезали мужчину и закопали в снегу возле сарая

Тело жертвы обнаружили сотрудники полиции Сызрани после того, как к ним обратился с заявлением о пропаже 28-летний родственник убитого.
11 декабря мужчина рассказал стражам порядка, что его родственник из деревни Березовка уже несколько дней не отвечает на звонки. Установив круг 

17 декабря 2016, 10:03
В Самарской области коровы заразились опасным вирусом с Мадагаскара

В Самарской области коровы заразились опасным вирусом с Мадагаскара

Опасное заболевание "нодулярный дерматит" выявили в Шигонском районе Самарской области. В одном из хозяйств заразились коровы. Геном вируса обнаружен в четырех пробах, сообщили в среду, 19 октября, в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Это заболевание, впервые зафиксированное на Мадагаскаре, приводит к отслоению 

20 октября 2016, 10:14
Шигонский район на грани чрезвычайной ситуации

Шигонский район на грани чрезвычайной ситуации

Многоквартирные дома и социальные объекты муниципалитета до сих пор остаются без отопления. Причина в том, что собственник 19 местных котельных ЗАО "Коммунэнерго" просто отказывается их включать под различными предлогами. При этом, долгов за поставленный газ у него нет, но есть 

13 октября 2016, 04:03
В Шигонском районе овец и баранов воровал не волк

В Шигонском районе овец и баранов воровал не волк

Прошедшим летом из загона для скота одной из частных животноводческих ферм Шигонского района Самарской области стали пропадать овцы и бараны.
 
Хозяин обратился за помощью к сотрудникам в полицию. По версии заявителя, к кражам могли быть причастны волки, которые водятся 
25 сентября 2016, 07:24
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх