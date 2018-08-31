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Специалисты рассказали, откуда в Самарской области появились «розовые» озера
Эксперты объяснили загадку так называемых «розовых» озер в Самарской области. Напомним, что удивительный розовый цвет водоемов вызвал недоумение и беспокойство у самарцев. Необычные озера прославились благодаря видеоролику, который снял один из жителей региона, а затем выложил в Сеть. Оказалось, …
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31 августа 2018, 04:29
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Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00
Движение транспорта по Московскому шоссе должно быть полностью восстановлено к 20:00 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Самарских коммунальных систем».
Напомним, 30 августа на одной из главных трасс города стартовали аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке водопровода. В 13:00 пятницы они завершились, …
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31 августа 2018, 03:56
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В Самарской области коллекторы заплатили миллион рублей из-за жалоб должников
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31 августа 2018, 03:18
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К выяснению обстоятельств смертельного взрыва на ПАО «Кузнецов» подключились следователи
Сотрудники регионально Следственного комитета приступили к проверке обстоятельств взрыва, в результате которого погибли двое специалистов ПАО «Кузнецов». По уточненной информации, ЧП случилось около 14:00 31 августа на территории испытательного полигона предприятия в поселке Прибрежный. Во время чистки кислородного резервуара там …
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31 августа 2018, 03:09
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Появились фото квартиры в Самаре, где прогремел взрыв газа
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18 июля 2018, 01:36
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В Самаре в жилом доме взорвался газ, пострадала пенсионерка
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18 июля 2018, 10:43
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Мужчина косил траву и подорвался на снаряде в Самарской области
30 июня в Самарской области произошло ЧП неподалеку от поселка Нагорный. 56-летний мужчина косил траву в поле около трассы «Самара-Волгоград». В какой-то момент произошел взрыв.
Как сообщает ВолгаНьюс, скорее всего бензокосилка пострадавшего задела артиллерийский снаряд калибра 23 мм., …
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3 июля 2018, 10:07
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ПАО "Кузнецов" возобновило допэмиссию
Публичное акционерное общество "Кузнецов" возобновило размещение ценных бумаг, сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
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9 февраля 2017, 05:10
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Дорогостоящий ремонт для "стратегов"
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18 мая 2016, 03:22
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ПАО "Кузнецов" реконструировало испытательный стенд
Историческое событие - ПАО "Кузнецов" приступило к тестам стенда для испытания двигателей бомбардировщиков дальней авиации. Об этом сообщил исполнительный директор компании Николай Якушин.
На стенде произвели запуск силовой установки НК-25, предназначенной для "Ту-22М3". Специалисты предприятия проверяли функционирование систем, отвечающих за …
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30 марта 2016, 05:47
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Нового директора Самарского филиала ПАО "Т Плюс" представили губернатору
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15 марта 2016, 05:46