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Специалисты рассказали, откуда в Самарской области появились «розовые» озера

Специалисты рассказали, откуда в Самарской области появились «розовые» озера

Эксперты объяснили загадку так называемых «розовых» озер в Самарской области. Напомним, что удивительный розовый цвет водоемов вызвал недоумение и беспокойство у самарцев. Необычные  озера прославились благодаря видеоролику, который снял один из жителей региона, а затем выложил в Сеть. Оказалось, 
31 августа 2018, 04:29
Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00

Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00

Движение транспорта по Московскому шоссе должно быть полностью восстановлено к 20:00 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Самарских коммунальных систем».

Напомним, 30 августа на одной из главных трасс города стартовали аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке водопровода. В 13:00 пятницы они завершились, 

31 августа 2018, 03:56
В Самарской области коллекторы заплатили миллион рублей из-за жалоб должников

В Самарской области коллекторы заплатили миллион рублей из-за жалоб должников

С начала этого года самарским приставам поступили 493  жалобы  на  коллекторов. Компании были оштрафованы в общей сложности на 1 млн 70 тысяч рублей, а каждое  юрлицо — соответственно, на 20-55 тысяч. Фирмы по возврату задолженностей  были слишком настойчивы в своих 
31 августа 2018, 03:18
К выяснению обстоятельств смертельного взрыва на ПАО «Кузнецов» подключились следователи

К выяснению обстоятельств смертельного взрыва на ПАО «Кузнецов» подключились следователи

Сотрудники регионально Следственного комитета приступили к проверке обстоятельств взрыва, в результате которого погибли двое специалистов ПАО «Кузнецов». По уточненной информации, ЧП случилось около 14:00 31 августа  на территории испытательного полигона предприятия в поселке Прибрежный.  Во время чистки кислородного резервуара там 

31 августа 2018, 03:09
Появились фото квартиры в Самаре, где прогремел взрыв газа

Появились фото квартиры в Самаре, где прогремел взрыв газа

Опубликованы фотографии из квартиры на улице Медицинской в Самаре, где произошел взрыв бытового газа. Напомним, что ЧП случилось в ночь с 17 на 18 июля, пострадала 79-летняя женщина. Старушка получила ожоги рук. Взрыв случился в четыре часа утра в двухэтажке.
18 июля 2018, 01:36
В Самаре в жилом доме взорвался газ, пострадала пенсионерка

В Самаре в жилом доме взорвался газ, пострадала пенсионерка

Самарские следователи пытаются узнать причину странного взрыва в квартире на улице Медицинской, расположенной в Куйбышевском районе областной столицы. В ночь с 17 на 18 июля произошел хлопок газовоздушной смеси. 79-летняя женщина получила ожоги рук, и была доставлена на карете «скорой 
18 июля 2018, 10:43
Мужчина косил траву и подорвался на снаряде в Самарской области

Мужчина косил траву и подорвался на снаряде в Самарской области

30 июня в Самарской области произошло ЧП неподалеку от поселка Нагорный. 56-летний мужчина косил траву в поле около трассы «Самара-Волгоград». В какой-то момент произошел взрыв.

Как сообщает  ВолгаНьюс, скорее всего бензокосилка пострадавшего задела артиллерийский снаряд калибра 23 мм., 
3 июля 2018, 10:07
ПАО

ПАО "Кузнецов" возобновило допэмиссию

Публичное акционерное общество "Кузнецов" возобновило размещение ценных бумаг, сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
Отметим, допэмиссию приостановили 11 января по техническим причинам. Компания решила выпустить 800 тысяч именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль, при цене размещения 10136. Таким 

9 февраля 2017, 05:10
Дорогостоящий ремонт для

Дорогостоящий ремонт для "стратегов"

 
Совет директоров ПАО "Кузнецов" одобрил цену сделки с АО "Металлист-Самара", в рамках которой последнее будет производить ремонт некоторых деталей для авиационных двигателей. Ее суммарная стоимость - почти 375 миллионов рублей. Речь идет о 10 комплектах для НК-25, устанавливающихся на 

18 мая 2016, 03:22
ПАО

ПАО "Кузнецов" реконструировало испытательный стенд

Историческое событие - ПАО "Кузнецов" приступило к тестам стенда для испытания двигателей бомбардировщиков дальней авиации. Об этом сообщил исполнительный директор компании Николай Якушин.
На стенде произвели запуск силовой установки НК-25, предназначенной для "Ту-22М3". Специалисты предприятия проверяли функционирование систем, отвечающих за 
30 марта 2016, 05:47
Нового директора Самарского филиала ПАО

Нового директора Самарского филиала ПАО "Т Плюс" представили губернатору

Губернатор Николай Меркушкин познакомился с новым директором Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Дмитрием Трушковым, который вступил в должность 15 марта. Как уже рассказывала Терра, топ-менеджеру 36 лет. С 2003 года он работал на различных должностях в энергокомпаниях Кирова, в 2005-м 
15 марта 2016, 05:46
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