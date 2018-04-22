|
Автоледи спасли из грязевого плена под Сызранью: дама съездила в село
|
22 апреля 2018, 01:12
|
Пенсионерка погибла в ДТП под Сызранью: машина вылетела с трассы
|
22 апреля 2018, 12:27
|
Тольяттинец на иномарке снес столб в «долине смерти»
ДТП произошло примерно в 2:30 в ночь с пятницы на субботу в районе ГНС «Газонаполнительная», сообщают очевидцы в паблике «Тольятти» соцсети ВК. Столб и машина понесли серьезный урон. «Газонаполнительная» имеет неоднозначную репутацию среди автомобилистов. Из-за частых ДТП место прозвали …
|
21 апреля 2018, 03:02
|
Тройное ДТП: «Volvo» толкнула «ВАЗ» в прицеп «ГАЗели» дорожной службы в Самарской области
|
20 апреля 2018, 02:47