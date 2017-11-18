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Три человека погибли в ДТП с «КамАЗом» по пути в Самару
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17 ноября 2017, 09:51
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Водитель Granta погиб в ДТП с 4 грузовиками на М-5 у Сызрани
В пятницу, 17 ноября, в Самарской области на территории Сызранского района произошло массовое ДТП. На 865 километре трассы М-5 столкнулись 4 грузовика и Lada Granta, сообщила поисково-спасательная служба Самарской области.
«В результате столкновения кузов автомобиля «Лада Гранта» получил значительные …
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17 ноября 2017, 09:23
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Появились подробности ДТП с машиной скорой помощи в Тольятти
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16 ноября 2017, 02:53
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В Самаре пассажиры автобуса и автоледи пострадали в ДТП
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16 ноября 2017, 02:33
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Причину смерти найденного в Тольятти младенца назовет СК
По факту обнаружения в Тольятти тела младенца начата доследственная проверка. Причину смерти ребенка назовет СК. Следователи уточнили, что тело малыша нашли на территории организации, занимающейся переработкой мусора. Видимых телесных повреждений не обнаружено, говорится в сообщении.
«На место происшествия выехали …
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14 ноября 2017, 12:36
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В Тольятти рабочие нашли в отходах труп новорожденной девочки
Во вторник, 14 ноября, в Тольятти рабочие обнаружили в отходах труп новорожденного ребенка. Информация поступила в полицию от руководства фирма по переработке вторсырья. Причину смерти ребенка установят эксперты. Полицейские разыскивают мать младенца.
«Рабочие организации, расположенной на ул. Новозаводской в …
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14 ноября 2017, 10:46
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Умер писатель-сатирик Михаил Задорнов
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10 ноября 2017, 01:10
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В Самарской области машинист погиб под «КамАЗом» на заводе
В городе Отрадный проводят расследование по факту гибели рабочего на территории завода «Технолайн», сообщили в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Трагедия произошла 12 октября. Погиб машинист экскаватора общества с ограниченной ответственностью «Тепломонтаж». Когда сотрудник организации проводил осмотр …
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9 ноября 2017, 01:49