Утром 19 марта в Тольятти произошло ДТП с участием внедорожника. 53-летний мужчина на «Toyota Land Cruiser» двигался по улице Борковской со стороны Северной. На перекрестке с улице Вокзальной водитель решил проехать на красный сигнал светофора. В итоге он врезался в автомобиль «Лада Гранта». После этого иномарка врезалась в столб.
В результате аварии пострадали 52-летний водитель и 44-летняя пассажирка отечественной легковушки. Они были доставлены в больницу с различными травмами.
По факту ДТП проводится проверка, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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