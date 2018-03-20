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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Подросток погиб, упав с балкона многоэтажки в Тольятти

Подросток погиб, упав с балкона многоэтажки в Тольятти

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Трамвай врезался в фуру на Заводском шоссе в Самаре

Трамвай врезался в фуру на Заводском шоссе в Самаре

19 марта в Самаре произошла очередная авария с участием общественного транспорта. Вечером на Заводском шоссе трамвай №3 врезался в грузовик. Вагон ехал со стороны улицы 22-го Партсъезда в сторону Кабельной. В результате аварии часть дороги оказалась перекрыта, сообщает паблик
20 марта 2018, 09:01
Тольятти лидирует по количеству предложений вторичного жилья в Самарской области

Тольятти лидирует по количеству предложений вторичного жилья в Самарской области

Самарский областной фонд жилья и ипотеки проанализировал рынок недвижимости в городах области в феврале 2018 года. Это 11 350 предложений. Лидирует Тольятти — более 4,5 тысяч квартир. На тысячу меньше в Самаре. В Сызрани продавалось 965 квартир, а в Октябрьске 

19 марта 2018, 11:17
Два человека пострадали в ДТП под Сызранью

Два человека пострадали в ДТП под Сызранью

Автоавария произошла 18 марта в Самарской области. Все случилось на трассе «Урал - Сызрань 1». 36-летний водитель на автомобиле «Subaru Legacy» ехал в сторону Сызрани. На 7-м километре дороги водитель выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с «Ладой 

19 марта 2018, 04:31
Один человек погиб после ДТП с четырьмя машинами в Самарской области

Один человек погиб после ДТП с четырьмя машинами в Самарской области

Авария с участием сразу четырех автомобилей произошла 19 марта на трассе М-5 в Самарской области. Все случилось примерно в 10:20 на 1029 километре дороги.

На путепроводе остановился грузовой автомобиль с полуприцепом. Следом за ним затормозили «ГАЗель» и Nissan. В 
19 марта 2018, 01:33
Водителю «Лады Гранты» стало плохо, и он съехал в кювет в Самарской области

Водителю «Лады Гранты» стало плохо, и он съехал в кювет в Самарской области

13 марта в Самарской области произошло ДТП. Водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал по дороге «Похвистнево-Клявлино» в сторону Похвистнево. В пути 60-летнему мужчине стало плохо. Он потерял контроль над своей машиной и она съехала в левый кювет. Мужчина был госпитализирован в 

14 марта 2018, 03:38
Пассажирка маршрутки разбила голову в Сызрани

Пассажирка маршрутки разбила голову в Сызрани

Очередной инцидент на общественном транспорте произошел в Сызрани 9 марта. 30-летний водитель маршрутки вел свою машину по улице Октябрьской в направлении Смирницкой. В районе дома №48 шофер резко затормозил перед пешеходным переходом. Из-за этого упала пассажирка автобуса.

Женщина сама 
12 марта 2018, 01:21
СК сообщил подробности ЧП с пострадавшими на нефтепроводе под Самарой

СК сообщил подробности ЧП с пострадавшими на нефтепроводе под Самарой

Появилась официальная информация о ЧП на нефтепроводе под Самарой. Следственный комитет начал проверку по факту отравления парами сероводорода троих человек. Люди пострадали 10 марта «при ликвидации порыва нефтепровода», расположенного в Красноярском районе Самарской области. По данным следователей, трое рабочих потеряли 

12 марта 2018, 10:11
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