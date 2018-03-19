Автоавария произошла 18 марта в Самарской области. Все случилось на трассе «Урал - Сызрань 1». 36-летний водитель на автомобиле «Subaru Legacy» ехал в сторону Сызрани. На 7-м километре дороги водитель выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с «Ладой Грантой».
Серьезные травмы в результате аварии получил водитель отечественной легковушки. С повреждением ноги его увезли в больницу. Кроме того, травму груди получила и пассажирка иномарки. После оказания медпомощи ей назначили амбулаторное лечение.
В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются полицейские, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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