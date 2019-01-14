Вечером 13 января массовое ДТП произошло в Куйбышевском районе Самары. Около 17:30 41-летняя женщина ехала на своем «Форде» по Южному шоссе. Двигаться пришлось в условиях сильного снегопада. Из-за этого в районе дома 6а женщина не справилась с управлением и оказалась на встречной полосе. Там легковушка столкнулась с автомобилем «Рено», под управлением мужчины 1954 года рождения, и автомобилем «Лада», под управлением водителя 1992 года рождения. После этого «француженка» ударила ехавший в попутном направлении «Фольксваген».
В результате аварии пострадал водитель «Рено», а также его пассажирка. Сейчас по факту инцидента проводится проверка, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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