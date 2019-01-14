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Материалы по теме:

Два человека погибли в страшном ДТП в Клявлинском районе

Два человека погибли в страшном ДТП в Клявлинском районе

Авария произошла сегодня, 13 января, днем на федеральной трассе «М-5 Урал» в Клявлинском районе Самарской области, информирует региональное ГУ МВД.
 
По предварительным данным сотрудников полиции, водитель автомашины Toyota не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где 
13 января 2019, 04:19
В Самаре на Ново-Садовой маршрутка сбила пенсионера

В Самаре на Ново-Садовой маршрутка сбила пенсионера

ДТП произошло вчера, 11 января, примерно в 15.00. 37-летний водитель маршрутки №261 ехал по улице Ново-Садовой от проспекта Масленникова в сторону Лейтенанта Шмидта. У дома №106, в районе остановки «Николая Панова», микроавтобус сбил 63-летнего пожилого человека, который переходил улицу в 

12 января 2019, 02:45
В Тольятти 5 человек пострадали в ДТП с маршруткой и Porsche Cayenne

В Тольятти 5 человек пострадали в ДТП с маршруткой и Porsche Cayenne

Стало известно количество участников крупного ДТП с общественным транспортом в Тольятти, которые получили травмы. За медицинской помощью обратились пять человек. Об этом рассказали в региональном Главке полиции по Самарской области. Напомним, что в пятницу, 11 января, в 14:25 45-летний водитель 
11 января 2019, 08:29
В Тольятти маршрутка столкнулась с Porsche Cayenne

В Тольятти маршрутка столкнулась с Porsche Cayenne

В Тольятти началась проверка обстоятельств аварии с участием машрутки. В пятницу, 11 января, в 14:25 45-летний водитель ехал на автобусе Peugeot Boxer по маршруту № 313. На нерегулируемом перекрестке по улице Дзержинского при повороте налево на Степана Разина шофер не 
11 января 2019, 05:40
В Самарской области «ГАЗель» улетела в кювет и врезалась в дерево во время тумана

В Самарской области «ГАЗель» улетела в кювет и врезалась в дерево во время тумана

В четверг, 10 января, произошла авария в Кинель-Черкасском районе. В 07:10 66-летний водитель ехал на «ГАЗели» по 7 километру трассы Вязники - Коханы в сторону автодороги Отрадный - Борское - Богатое. В условиях тумана шофер не сумел справиться с управлением, 
11 января 2019, 02:19
В Тольятти «ГАЗель» врезалась в Mazda 6: пострадали два человека

В Тольятти «ГАЗель» врезалась в Mazda 6: пострадали два человека

Во вторник, 8 января, в Тольятти столкнулись два автомобиля, травмированы двое участников аварии. По информации ГИБДД Тольятти, в 15:50 в районе 13 километра Поволжского шоссе 55-летний водитель ГАЗ-322132 нарушил правила расположения на проезжей части, его транспортное средство выехало на встречку 
9 января 2019, 04:14
Пострадали четверо: в Тольятти на заснеженной дороге столкнулись Granta и «семерка»

Пострадали четверо: в Тольятти на заснеженной дороге столкнулись Granta и «семерка»

В Тольятти полицейские выясняют подробности аварии с пострадавшими. Столкновение произошло в понедельник, 7 января, когда водитель легковушки Lada Granta выезжал из двора дома № 111 по улице Северной. По предварительной информации, он не уступил дорогу «семерке», за рулем которой сидел 
8 января 2019, 12:15
В ДТП около аэропорта Курумоч пострадали четыре человека

В ДТП около аэропорта Курумоч пострадали четыре человека

В пятницу, 28 декабря, произошла крупная дорожная авария на трассе в Самарской области. Столкновение случилось на 6 километре дороги «Волжсий - Береза». По данным облМВД, 65-летний водитель «Лада Гранта» ехал в снегопад со стороны трассы М-5 «Урал» в сторону поселка 
29 декабря 2018, 04:21
В Самаре улица Авроры ушла под воду: произошла утечка на водоводе

В Самаре улица Авроры ушла под воду: произошла утечка на водоводе

Стала известна причина коммунальной аварии на улице Мориса Тореза. Напомним, что примерно в 15:00 во вторник датчики центральной диспетчерской клубы «РКС-Самара» зафиксировали резкое падение давления на водоводе диаметром 900 миллиметров, то есть где-то появилась крупная утечка. По словам коммунальщиков, строительная 
18 декабря 2018, 08:57
«Пункт назначения» по-самарски: кусок швеллера прошиб стекло машины, едва не убив двоих человек

«Пункт назначения» по-самарски: кусок швеллера прошиб стекло машины, едва не убив двоих человек

Утром, 20 ноября в Самаре едва не повторилась сцена из американского триллера «Пункт назначения 2». Все случилось на светофоре возле дома №92 по улице Авроры. Первой на красный свет остановилась «Лада 
20 ноября 2018, 02:02
Около десятка домов остаются без отопления в Самаре

Около десятка домов остаются без отопления в Самаре

В Самаре после вчерашней коммунальной аварии на Московском шоссе по-прежнему холодно почти в десятке жилых домов в районе улиц Тихвинской и 8-ой Радиальной.

Напомним, в ночь на четверг там случилась утечка горячей воды, провалился асфальт , а в образовавшуюся яму угодил 

16 ноября 2018, 11:24
Жители домов в районе автостанции «Аврора» остались без холодной воды

Жители домов в районе автостанции «Аврора» остались без холодной воды

24 октября жители домов в районе автостанции «Аврора» остались без холодной воды. Причиной коммунальных неудобств стала авария на водоводе диаметром 900 миллиметров. Сейчас специалисты «Самарских коммунальных систем» работают над восстановлением трубопровода.

На время проведения работ пришлось перекрыть часть улицы Мориса Тореза 

24 октября 2018, 10:49
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